The Patron Project Auction Campaign

1 Medium-Sized Orgone Pyramid item
1 Medium-Sized Orgone Pyramid
$95

Erin Resciniti @kindredsoulutions Orgonite provides EMF, radiation, and energy protection. Place it in any place you spend the most time to transmute harmful energies into positive, healing ones. Regularly $144
One Small Orgonite Pyramid item
One Small Orgonite Pyramid
$30

Alys Baca @alysbaca One Orgonite Pyramid Regularly $40 Can be shipped anywhere in the US for free. For anyone outside of the USA, the buyer agrees to pay for shipping. Thank you!
One Orgonite Tower Buster item
One Orgonite Tower Buster
$20

Alys Baca @alysbaca One Orgonite Tower Buster Regularly $30
One Orgonite Pendant item
One Orgonite Pendant
$25

Alys Baca @alysbaca One Orgonite Pendant Regularly $35
Needle Felt Pets item
Needle Felt Pets
$90

Suleika van Zweeden @suleikas_creations I needlefelt pets (cats or dogs) in 100% wool. You can bid for a personalized pet in a frame. (The dog is just an example.) Regularly €125 ($134)
Small Linen Handbag item
Small Linen Handbag
$45

Anna @beats.of.joy A work of art and nature - non-toxic, handmade crochet handbag. 100% linen and love 💚 Regularly $55 https://www.instagram.com/p/C81UfILIr_2/
Small Cotton Handbag item
Small Cotton Handbag
$35

Anna @beats.of.joy An all natural, non-toxic, handmade crochet handbag recommends itself as company for a walk in the sun ☀️ 100% cotton and love. Regularly $44
Reclaim-1.5 Oz Bag item
Reclaim-1.5 Oz Bag
$7

Reclaim Teas @reclaimteas Reclaim is a 1.5 oz bag of organic anti-viral herbs to aid the body in healing from EBV. Great choice for those healing from lyme disease. Recipe inspired by Medical Medium Regularly $9
Realign- 2 Oz Bag item
Realign- 2 Oz Bag
$9

Reclaim Teas @reclaimteas Realign is a 2 oz bag of organic reproductive system supporting herbs to aid the body in building and supporting the reproductive system. Great choice for those experiencing PMS symptoms and those wishing to conceive. Recipe inspired by Life Changing Foods Regularly $15
Recover- 2 Oz Bag item
Recover- 2 Oz Bag
$9

Reclaim Teas @reclaimteas Recover is a 2 oz. bag of nervous system supportive herbs to soothe and uplift those going through times of great stress. Recipe inspired by Life Changing Foods Regularly $15
“Perfume is Poison” Bumper Stickers item
“Perfume is Poison” Bumper Stickers
$5

Hannah Tarr @fruit.vegetables.angels
Vibrant Art Print Bundle item
Vibrant Art Print Bundle
$60

Lisa Skye @soulsgoldart “Compassion” and “Keep a Light Heart” with quotes from Anthony William and SOC Size of each art print: 11.6 × 16.5 in /(A3) 29.7 × 42 cm / Printed on 300 gsm 100% recycled paper *frames not included* Regularly: 34€ ($36) each 68€ ($73) in total + you get a little surprise ✨ Made with compassion
'FOR THE LIGHT' Original Fine Art Hummingbird Painting item
'FOR THE LIGHT' Original Fine Art Hummingbird Painting
$300

Nina Kathrin Weber @energy.activationart MM-themed original fine art painting, hand-painted with oils, mixed media and gold pigments on board, 45 x 45 cm / 17.7 x 17.7" unframed, vibrant colours may show slightly differently depending on device. Regularly EUR 380 ($414) plus shipping
Fragrance Free T Shirts item
Fragrance Free T Shirts
$25

Hannah Tarr @fruit.vegetables.angels Regularly $35
Celery Heart Shirt - "To the beat of my celery heart" #1 item
Celery Heart Shirt - "To the beat of my celery heart" #1
$25

Maria Gimena Garcia Morales @gimena.144 Unisex, white, 100% cotton. Limited edition: Medical Medium Book Signing, location and date in caption. Regularly $35
Celery Heart Shirt - "To the beat of my celery heart" #2 item
Celery Heart Shirt - "To the beat of my celery heart" #2
$25

Maria Gimena Garcia Morales @gimena.144 Unisex, white, 100% cotton. Limited edition: Medical Medium Book Signing, location and date in caption. Regularly $35
Celery Heart Shirt - "To the beat of my celery heart" #3 item
Celery Heart Shirt - "To the beat of my celery heart" #3
$25

Maria Gimena Garcia Morales @gimena.144 Unisex, white, 100% cotton. Limited edition: Medical Medium Book Signing, location and date in caption. Regularly $35
"Fragrance Free" Cotton Tote Bag item
"Fragrance Free" Cotton Tote Bag
$9

Hannah Tarr @fruit.vegetables.angels Regularly $15
Celery Juice Shirt item
Celery Juice Shirt
$25

Tara Adkins @unfoldintoyou Winner can decide color and style (t-shirt or tank) Regularly $35 or 3 for $90
LM/CJ/HMDS Shirt item
LM/CJ/HMDS Shirt
$25

Tara Adkins @unfoldintoyou Winner can decide color and style (t-shirt or tank) Regularly $35 or 3 for $90
369 T-Shirt item
369 T-Shirt
$25

Tara Adkins @unfoldintoyou Winner can decide color and style (t-shirt or tank) Regularly $35 or 3 for $90
"Wild at Heart" T-Shirt item
"Wild at Heart" T-Shirt
$15

Lisa Bok @healingisfeeling Size: Medium Adult. More sizes are available. $15 each to print and ship it. (Contact Lisa directly for details.) Regularly $25
3 Night Stay at an MM Friendly Vacation Home item
3 Night Stay at an MM Friendly Vacation Home
$800

Michelle Miller @smoky_mtn_paradise *This item is eligible for the PATRON BID OPTION. (paying a monthly amount instead of a one time donation)* 3 nights at our MM friendly vacation home in the Great Smoky Mountains of western NC. Sept 26-29. This is a 2 bed 2 bath home in Bryson City, NC valued at $965.00.
Celery Salt/ Celery Seasoning🌱 Packet 1 item
Celery Salt/ Celery Seasoning🌱 Packet 1
$5

Rebecca Schroeder @healingjourney144 All natural🌿 antioxidant🌿Contains Vitamin K, Manganese, Calcium🌿Super food source of plant protein🌿sprinkle on salads, veggies, soups and of course potatoes🥔🥗 Regularly $7
Celery Salt/ Celery Seasoning🌱 Packet 2 item
Celery Salt/ Celery Seasoning🌱 Packet 2
$5

Rebecca Schroeder @healingjourney144 All natural🌿 antioxidant🌿Contains Vitamin K, Manganese, Calcium🌿Super food source of plant protein🌿sprinkle on salads, veggies, soups and of course potatoes🥔🥗 Regularly $7
Celery Salt/ Celery Seasoning🌱 Packet 3 item
Celery Salt/ Celery Seasoning🌱 Packet 3
$5

Rebecca Schroeder @healingjourney144 All natural🌿 antioxidant🌿Contains Vitamin K, Manganese, Calcium🌿Super food source of plant protein🌿sprinkle on salads, veggies, soups and of course potatoes🥔🥗 Regularly $7
Social Media Brand Strategy Session item
Social Media Brand Strategy Session
$400

Linda Emily Saffioti @lindaemilysaffioti *This item is eligible for the PATRON BID OPTION. (paying a monthly amount instead of a one time donation)* Identify 3 key brand messages, your main target audience, and how to speak authentically so it resonates with them. 1 hour drill down zoom call Regularly $500
Your Brand Strategy Review item
Your Brand Strategy Review
$895

Linda Emily Saffioti @lindaemilysaffioti *This item is eligible for the PATRON BID OPTION. (paying a monthly amount instead of a one time donation)* Your Brand Strategy review by Creative Director. Solidify your brand voice to market and sell your product, service or personal ID brand (Hello Coaches!). A 1 page written review of your brand personality and ways to tap into the power of your unique voice. Regularly $1,000
Body Energy Alignment Session item
Body Energy Alignment Session
$150

Linda Emily Saffioti @lindaemilysaffioti *This item is eligible for the PATRON BID OPTION. (paying a monthly amount instead of a one time donation)* Body Energy Alignment Session. Unlock the stuck areas in your body with a combination of alignment focused yoga movement, breathing techniques, self accessed healing touch and energy flow. Guided visualization. A 1.5 hour zoom session. Regularly $250
Healthy Posture Heals item
Healthy Posture Heals
$95

Carolyne Ergin @sensopilates *This item is eligible for the PATRON BID OPTION. (paying a monthly amount instead of a one time donation)* This knowledge will give you insights how to keep your energies flowing, while using your correct individual alignment and put your body landmarks into the right position. Bad posture can use up to 60% of your life energy. This course will show how you get back into your proper and healthy posture. More energy throughout the day and for the tasks you are aiming for in your daily life. Become the antenna between heaven and earth. Become better connected. Regularly 1h for 144€ ($155)
Wellness Consulting Package item
Wellness Consulting Package
$297

Lyndon Forrester @phoenixandthefuture *This item is eligible for the PATRON BID OPTION. (paying a monthly amount instead of a one time donation)* 6 sessions of 1-1 support with MM healing path, and protocols $432 (MM community price, regularly $864)
Initial Consultation item
Initial Consultation
$80

Lyndon Forrester @phoenixandthefuture *This item is eligible for the PATRON BID OPTION. (paying a monthly amount instead of a one time donation)* "Deep Dive" MM Inspired Healing Consultation (up to two hours) Regularly $99
Consultation with a Holistic Health Counselor item
Consultation with a Holistic Health Counselor
$150

Lisa Bok @healingisfeeling *This item is eligible for the PATRON BID OPTION. (paying a monthly amount instead of a one time donation)* Background: Masters in Education and Ayurvedic health counselor, and guidance with Medical Medium protocols 1.5 hours Regularly $250
Transformative Hypnotherapy Session item
Transformative Hypnotherapy Session
$200

Dayna Hart @yourvioletgrace *This item is eligible for the PATRON BID OPTION. (paying a monthly amount instead of a one time donation)* Virtual format, up to 2 hours. Address any area of life that you would like to have a change happen. $300 value
5 Hours of Virtual Assistance Services item
5 Hours of Virtual Assistance Services
$100

Martina Ilencikova @virtuallymartina *This item is eligible for the PATRON BID OPTION. (paying a monthly amount instead of a one time donation)* The services I offer: Admin Support, Instagram Management, Pinterest Management Regularly $150
Lightworker Musician Mentorship item
Lightworker Musician Mentorship
$175

Emily Potter @lightworkermusicians *This item is eligible for the PATRON BID OPTION. (paying a monthly amount instead of a one time donation)* Create a six month strategy to overcome what is holding you back from fully living your musical calling. 2 hours $275
1.5 Hour Health and Wellness Coaching item
1.5 Hour Health and Wellness Coaching
$190

Zohra Aslam @zmindbodysoul Discuss your specific health and wellness concerns in detail. Create a layout to help you move forward to achieve your wellness goals. Regularly $247
$100 Gift Card to Whole Foods item
$100 Gift Card to Whole Foods
$80

Zohra Aslam @zmindbodysoul To support you with provisions on your healing journey. $100 value
1 Bottle of Wild Blueberry Juice item
1 Bottle of Wild Blueberry Juice
$9

Lisa Bok @healingisfeeling Regularly $16
12 Bottles of Wyman's Juice item
12 Bottles of Wyman's Juice
$90

Zohra Aslam @zmindbodysoul To provide you with the most powerful antioxidant food available on the planet. Regularly $149.99
"My Body Loves Me" Song #1 item
"My Body Loves Me" Song #1
$1

Inspired by Medical Medium, written by Lillian Hanagan and Emily Potter. Artwork by Lisa Skye. This 4 song children's album will soon publicly launch on all streaming platforms for the community to enjoy! We submitted them here as an opportunity for each individual song to raise money for this cause.
"Celery Juice" Song #2 item
"Celery Juice" Song #2
$1

Emily Potter @lightworkermusicians Inspired by Medical Medium, written by Lillian Hanagan and Emily Potter. Artwork by Lisa Skye. This 4 song children's album will soon publicly launch on all streaming platforms for the community to enjoy! We submitted them here as an opportunity for each individual song to raise money for this cause.
"Heavy Metal Detox Smoothie" Song #3 item
"Heavy Metal Detox Smoothie" Song #3
$1

Emily Potter @lightworkermusicians Inspired by Medical Medium, written by Lillian Hanagan and Emily Potter. Artwork by Lisa Skye. This 4 song children's album will soon publicly launch on all streaming platforms for the community to enjoy! We submitted them here as an opportunity for each individual song to raise money for this cause.
"I Work For God" Song #4 item
"I Work For God" Song #4
$1

Emily Potter @lightworkermusicians Inspired by Medical Medium, written by Lillian Hanagan and Emily Potter. Artwork by Lisa Skye. This 4 song children's album will soon publicly launch on all streaming platforms for the community to enjoy! We submitted them here as an opportunity for each individual song to raise money for this cause.
Wild Nettles Tincture *Alcohol-free 1oz item
Wild Nettles Tincture *Alcohol-free 1oz
$20

Celena De Luna @ofthemoonmedicine To support the adrenals, nourish the entire body & offer rooted energy. Made with high quality simple ingredients, including organic Flax glycerin /bottled in miron glass (protects quality). Ingredients: wild organic stinging nettles, organic flax glycerin, natural spring water. Regularly $28
Dandelion Root Tincture *Alcohol-free 1oz item
Dandelion Root Tincture *Alcohol-free 1oz
$20

To support better digestion, cleanse our detox pathways & strengthen our gut heath. Made with high quality simple ingredients, including organic Flax glycerin /bottled in miron glass (protects quality). Ingredients: organic dandelion root, organic flax glycerin, natural spring water. Regularly $28
Hawthorn Berry Tincture *Alcohol-free 1oz item
Hawthorn Berry Tincture *Alcohol-free 1oz
$20

To support heart health, relieve nervous tension & reduce inflammation. Made with high quality simple ingredients, including organic Flax glycerin /bottled in miron glass (protects quality). Ingredients: organic hawthorn berry, organic flax glycerin, natural spring water. Regularly $28
Lomi Lomi Massage (In Germany or Austria only) item
Lomi Lomi Massage (In Germany or Austria only)
$100

Regina Bader reginabader89 *This item is eligible for the PATRON BID OPTION. (paying a monthly amount instead of a one time donation)* 1.5 hour Lomi Lomi massage The massage will take place in Germany, Freiburg, Guesthouse Anna Matt in Allgäu, or in the Healthhotel in Austria, by arrangement. Regularly 120€
"Be Kind" Handmade Embroidery item
"Be Kind" Handmade Embroidery
$10

Petra Coch @loonalightart This embroidery is made to uplift the soul and remind the person looking at it to always be kind and have compassion for others Regularly 15€ ($16)
Lifetime access to Protoplan Premium (https://protoplan.me) item
Lifetime access to Protoplan Premium (https://protoplan.me)
$10

Hannah Hodson @protoplan.me 1. Lifetime access to Protoplan Premium (https://protoplan.me) 2. Protoplan is a suppIement budgeting tool which runs in web browsers. Users can enter their supplement protocol from a database of product listings (or add their own), and see the monthly cost. Premium users can create and save multiple protocols. Lifetime access would mean for the lifetime of Protoplan being available. 3. Regularly $12 a year. (Usually $1/month)
1x Entry to the Compassionate Souls Festival 2025 item
1x Entry to the Compassionate Souls Festival 2025
$108

Regina Bader reginabader89 The European Compassionate Souls Association is donating 1x entry to the Compassionate Souls Festival 2025. The date and exact location in Germany are still under wraps and will be announced in the next few weeks. The auction winning is only valid for a 4-day entry. Please note that you have to pay your accommodation costs, food costs and your arrival and departure yourself. There are interesting lectures, delicious cooking and baking workshops and warm men's and women's circles.There are open discussion rounds on special topics, such as difficulties in implementing the MM lifestyle in the family environment. This year there will be English speaking lectures, as we met a lot of people at the book signing in LA who would like to come to the festival. Regular Early Bird Price: €144
Sage/Palo Santo Spray item
Sage/Palo Santo Spray
$9

Christina Chaidez @i_am_christina_c Sage/Palo Santo Spray is used to clear your space of unwanted energy and brings an uplifted energy. Contains sage, palo santo, lavender, salt, water Regularly $15
Homemade Knitted Wool Socks item
Homemade Knitted Wool Socks
$9

Suleika van Zweeden @suleikas_creations Size 38/39 (EU) 7 (USA) Regularly 15€ ($16)
"Powered by Celery Juice" Black Hoodie #1 item
"Powered by Celery Juice" Black Hoodie #1
$70

Michelle Rosslow @mrosslow Made from soft organic cotton & bamboo w/ 4.5 x 4 embroidered logo sizes S,M,L Ship within USA only, unless buyer outside of the USA can pay for shipping. Regularly $85 (for hoodie and shipping)
"Powered by Celery Juice" Black Hoodie #2 item
"Powered by Celery Juice" Black Hoodie #2
$70

Michelle Rosslow @mrosslow Made from soft organic cotton & bamboo w/ 4.5 x 4 embroidered logo sizes S,M,L Regularly $85 Ship within USA only, unless buyer outside of the USA can pay
One Time Donation of Any Amount item
One Time Donation of Any Amount
$1

If you're not interested in receiving any of the items, but you still want to offer a donation, you can choose to gift any amount here. Thank you!
One Time Donation of Any Amount item
One Time Donation of Any Amount
$1

If you're not interested in receiving any of the items, but you still want to offer a donation, you can choose to gift any amount here. Thank you!
