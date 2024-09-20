Fall Festival Silent Auction 2024

2650 Plano Rd, Bowling Green, KY 42104

Holidays - Kirk
$100

Gift Cards - Champion
$100

Christmas - Hargis
$50

Fun in Bowling Green - Harmon
$100

Lego - Philpot
$50

Little Learners - Wills
$50

Self Care/Spa - Hart (1st Grade)
$75

Family Game Night - Schmoll
$50

Sweater Weather - Montague
$50

Car Care - Rossi
$50

Camping -
$50

Everything Disney - Keller
$75

Family Movie Night - Fischer
$40

UK - Beals
$75

WKU - Pellegrino
$50

Family Fall Fun - Fluit
$50

Dog/Pet - Wells
$50

Tennessee Titans - Morgan
$50

Coffee Craze - Palmer
$50

Snack Attack - Jennings
$25

Candles - Alexander
$50

Books - Graupner
$50

Date Night - Deason
$50

Office Supplies - Rivera
$50

Chocolate Lovers - Cooper
$50

Baking - Broyles
$75

Breakfast in Bed - Woodworth
$50

Fall Fun & Crafts - Wolfe
$50

Cookout - Hart (6th Grade)
$50

