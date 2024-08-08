WSPA Membership 2024-2025

Student
free

Current Students & 1st Year Post-Doctoral Degree
ECP
$199

Early Career Professionals: 2-5 Years Post-Doctoral Degree
Full Member
$350

6+ Years Post-Doctoral Degree
Retired
$130

