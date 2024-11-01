eventClosed

Purse with a Purpose Bingo - Nov 1 2024, 6.30pm

5000 Tom Warriner Blvd

Cocoa Beach, FL 32931, USA

addExtraDonation

$

Individual Ticket
$40
Individual Ticket Includes: 10 opportunities (game cards) to win designer purses and Bingo Dauber. 2 opportunity tickets
Table of 8
$320
groupTicketCaption
Table Ticket for 8 people Includes: 10 opportunities (game cards) to win designer purses and Bingo Dauber each for 8 people 3 opportunity tickets each for 8 people Table snacks & treats Table Decorating Competition - Special Prize

common:zeffyTipDisclaimerTicketing