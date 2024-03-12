Boothing/Sponsorship Form: AASCSC Ma(n)y Celebrations Annual Event 2024

• 1 Booth with 6-foot table & 2 chairs
• Listing of event name & logo on event flyer & website
• Please bring a gift basket (min $50 suggested retail value)
• Help us continue to offer this free option for non-profit partners by donating any amount and/or supporting our Give in May campaign between May 1 to May 31 (https://www.giveinmay.org/organization/Aascsc).
Sapphire Sponsor - $500
$500
• 1 Booth with 6-foot table & 2 chairs
• Showing company name & logo on event flyer & website
• Social media mention of company name only
• Optional: bring a gift basket (min $50 suggested retail value)
Ruby Sponsor - $1,000
$1,000
• 1 Booth with 6-foot table & 2 chairs
• Showing company name & logo on event flyer & website
• Social media mention of company name only
• Event visibility
• Optional: bring a gift basket (min $50 suggested retail value)
Diamond Sponsor - $1,500
$1,500
• 1 Booth with 6-foot table & 2 chairs
• Showing company name & logo on event flyer & website
• Social media mention of company name only
• Event visibility
• Social media feature
• Optional: bring a gift basket (min $50 suggested retail value)
Platinum Sponsor - $2,000
$2,000
• 1 Booth with 6-foot table & 2 chairs
• Showing company name & logo on event flyer & website
• Social media mention of company name only
• Event visibility
• Social media feature
• Recognition in pre- and post-communications
• Recognition on AASCSC homepage
• Optional: bring a gift basket (min $50 suggested retail value)
