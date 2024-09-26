eventClosed

Kenya Keys's Dinner Auction

2 night stay at The Scandia Inn + Boat Cruise for 2 item
2 night stay at The Scandia Inn + Boat Cruise for 2
$150

Get away to The Scandia Inn in McCall, a cozy place surrounded by nature. Enjoy a relaxing two-night stay and take in the peaceful surroundings. The package also includes a scenic boat cruise for two, where you can enjoy beautiful views and unwind on the water. Valued at $600
2 night stay at The Nordic Inn + Boat Cruise for 2 item
2 night stay at The Nordic Inn + Boat Cruise for 2
$150

Escape to The Nordic Inn for a delightful two-night stay in a cozy and welcoming atmosphere. Perfect for relaxing and enjoying nature, this charming inn is your home away from home. Included in this package is a boat cruise for two, where you can soak in beautiful views and make lasting memories on the water. Valued at $500
Private Charter for MLC 65 Passengers item
Private Charter for MLC 65 Passengers
$1,000

Get ready for an unforgettable experience with a private charter for up to 65 passengers on the stunning MLC! Perfect for special events, family gatherings, or corporate outings, this spacious vessel offers comfort and style on the water. Enjoy beautiful views while cruising, and create lasting memories with your friends, family, or colleagues. Valued at $4,000
Orthodontic Treatments or Invisalign at Peterson Dentistry item
Orthodontic Treatments or Invisalign at Peterson Dentistry
$1,000

Enhance your smile with a package from Peterson Dentistry! Choose between comprehensive orthodontic treatments or the popular Invisalign clear aligners, designed for a comfortable and discreet way to achieve the smile you desire. Whether you’re looking to straighten your teeth or improve your bite, this is a great opportunity to invest in your dental health. Valued at $5,000
4 B&B Trees item
4 B&B Trees
$500

Transform your outdoor space with this fantastic package of four beautiful B&B (Balled and Burlapped) trees from Jaykers Nursery! Perfect for landscaping, these trees will add beauty and value to your home or garden. Choose from a variety of tree options to suit your style and preferences. Whether you’re looking to enhance your yard or create a stunning focal point, this is a great opportunity to invest in your landscape. Valued at $2,000
Waffle Food Truck Experience for 2 Hours from Payette Liege item
Waffle Food Truck Experience for 2 Hours from Payette Liege
$100

Treat your guests to a delicious experience with the Payette Liege Waffle Food Truck for two hours! Perfect for parties, events, or celebrations, this food truck serves up mouthwatering Liege waffles, made fresh and topped to perfection. Value at $500
Bowl of Heaven for a Year – 2 Free Bowls Each Month item
Bowl of Heaven for a Year – 2 Free Bowls Each Month
$75

A year of deliciousness with this exclusive package from Bowl of Heaven! Enjoy two free bowls each month for an entire year, featuring their fresh and tasty smoothie bowls, acai bowls, and more. Valued at $215
AIRBNB stay in wine country California item
AIRBNB stay in wine country California
$500

Step into comfort at The Farmhouse at Mark West with a 5 night stay. This welcoming 3-bedroom, 2-bathroom home in Santa Rosa. With a hot tub, modern kitchen, and king-sized beds, it’s an ideal base for exploring Wine Country’s best attractions, from renowned wineries to charming downtown spots. Valued at $2500
Family Photos by Reagan Richman item
Family Photos by Reagan Richman
$200

Capture your special moments with a professional photography session by Reagan Richman Photography! Whether you're looking for family portraits, senior photos, or beautiful wedding shots, Reagan's expertise will ensure stunning images that you’ll cherish forever. This is a wonderful opportunity to create lasting memories with your loved ones! Valued at $500
AIRBNB in McCall item
AIRBNB in McCall
$500

1 week stay in a newly built, stunning home on the McCall Golf Course, Cedar #2 fairway. Central to all McCall has to offer, this upscale retreat has all the comforts you could ask for! Enjoy WiFi, Smart TVs, pellet fireplace, and private patio hot tub with views of the golf course. Just out your front door, the greenbelt winds through the trees and leads to the marina and downtown for leisurely walks. INCLUDES access to neighborhood amenities (Pool/Spa, Tennis, Gym) Best stay in McCall! Valued at $2,000
BSU Football Ticket Gift Basket – 4 Tickets item
BSU Football Ticket Gift Basket – 4 Tickets
$250

Cheer on the #13 ranked BSU Broncos with this fantastic gift basket from Pioneer! This package includes four tickets to an exciting BSU football game vs Oregon State, perfect for enjoying the action with friends or family. The basket also features fun team merchandise to make your game day even more special. Don’t miss out on this opportunity to support your #13 ranked Bronco's and enjoy a thrilling football experience! Valued at $1500+
Grunt Work Services item
Grunt Work Services
$100

Treat your vehicle to a makeover with a free full car detail from Eagle Elite Mobile Auto! This professional service will leave your car looking brand new, inside and out. The team will come to you, providing a thorough cleaning that includes exterior washing, waxing, interior vacuuming, and detailing. Valued at $300
Two Free Ski Tickets at Tamarack Resort item
Two Free Ski Tickets at Tamarack Resort
$100

Hit the slopes with this exciting package of two free ski tickets to Tamarack Resort! Enjoy a day of skiing or snowboarding at one of Idaho's premier winter destinations, known for its stunning views and well-groomed trails. Valued at $270
Six Steelhead Hockey Tickets with Dinner and Drinks from Pio item
Six Steelhead Hockey Tickets with Dinner and Drinks from Pio
$300

Gear up for an exciting night out with this fantastic package! Enjoy six tickets to a Steelhead hockey game, where you can cheer on the team and experience the thrill of live sports. To make the evening even better, this package includes dinner and drinks for you and your guests, courtesy of Pioneer. Valued at $1000+
Couples Date Staycation Package item
Couples Date Staycation Package
$250

Escape for a romantic weeknight getaway with this Couples Date Staycation Package! Enjoy a two-night stay at the Little Sunset Sanctuary Airbnb in Boise, perfect for relaxation and reconnecting. This package also includes a sweet Chocolate Date at Lee's Candies, where you can indulge in delicious treats together. Plus, savor a lovely dinner with an Olive Garden gift card to make your evening even more special. Valued at: $750
Fitness Package – Get Active and Stay Healthy item
Fitness Package – Get Active and Stay Healthy
$100

Kickstart your fitness journey with this amazing Fitness Package! This offer includes: - One Month of Free Classes at EnVie Fitness: Enjoy a variety of classes designed to energize and inspire you. - One Month of Free Classes at Balance Hot Yoga: Experience the benefits of hot yoga with access to all classes and amenities. Valued at $250
Date Night Package item
Date Night Package
$100

Enjoy a fantastic evening out with this exciting Date Night Package! Experience the magic of live opera with two Gold Bowl tickets to Opera Idaho, followed by a night of laughter and mystery with two tickets to the Broadway play "Clue." To make the night even more special, indulge in a delicious meal with a gift card to Land Ocean Restaurant in Meridian, and finish it off with a sweet treat from Lovejoy’s Real Ice Cream. Valued at: $450
Family Day Package item
Family Day Package
$150

Family Day Package: Experience Boise’s best attractions! Includes 4 passes to the Aquarium of Boise and 4 passes to Zoo Boise for encounters with amazing animals, plus 2 passes to Wahooz Family Fun Zone for thrilling activities. Wrap up the adventure with gift cards to Jersey Mike’s and Fanci Freeze for tasty bites and sweet treats. Perfect for a family day out! Valued at $600
Eagle Date Night Package item
Eagle Date Night Package
$75

Plan a fun evening out with this Eagle Date Night Package! Enjoy a free round of golf at Eagle Hills Golf Course, perfect for a day of fun and friendly competition on the greens. After your game, savor a delicious meal with a gift card to Smokey Mountain Pizzeria in Eagle, where you can enjoy tasty pizzas and more. To sweeten the deal, indulge in 15-20 free cookie coupons from Crumbl in Eagle for a delightful treat. Valued at $250
Ultimate Activity Package item
Ultimate Activity Package
$200

Ultimate Activity Package: Enjoy a 10-punch pass for pickleball, complete with a set of balls to take your game to the next level. Then, practice your swing with a 5-punch pass for the golf simulator, including a handy golf towel. For some extra excitement, try your hand at axe throwing with a free round at Section 37 Axe Room. Plus, indulge in delicious meals with gift certificates to Wingers Restaurant and Chili's. Valued at $500
Hot Worx item
Hot Worx
$100

Bid for a unique fitness experience with a 3-month membership to HOTWORX, the 24-hour infrared fitness studio! This package offers unlimited access to 3D training with infrared heat, including Hot Yoga, Pilates, HIIT sessions, and more at either the Eagle or 10 Mile/McMillan studio locations. Package Includes: 3 months of unlimited sessions Waived membership fee Free HOTWORX mat and branded towel 20% off retail for the first 15 days No expiration date. Email provided for setup. Not valid at Locust Grove/Fairview or Boise Federal Way locations. Valued at $385!

