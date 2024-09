LACI Studio Colombia: Join the Capoeira Master Class with the Amazing Instructor Slade

Learn the fundamentals of Capoeira, from basic moves to advanced techniques.Discover the history and culture behind this unique martial art form. Improve your flexibility, strength, and coordination.Experience the contagious energy of Capoeira music and rhythm. This Master Class is suitable for all levels, from beginners to advanced practitioners! Don't worry if you're new to Capoeira, Slade will tailor the class so that everyone can participate and enjoy to the fullest!





Aprenderás los fundamentos de la Capoeira, desde movimientos básicos hasta técnicas avanzadas. Descubrirás la historia y la cultura detrás de esta forma de arte marcial única. Mejorarás tu flexibilidad, fuerza y coordinación. Experimentarás la energía contagiosa de la música y el ritmo de la Capoeira. ¡Esta Master Class es adecuada para todos los niveles, desde principiantes hasta avanzados! ¡No te preocupes si eres nuevo en la Capoeira, Slade adaptará la clase para que todos puedan participar y disfrutar al máximo!