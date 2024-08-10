China Care at GT Membership

Semester Membership
$10

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Get priority access for our shirts, socials, and events! This covers you for one academic semester.
Academic Year Membership
$15

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Get priority access for our shirts, socials, and events! This covers you for one academic year.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing