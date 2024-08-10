China Care Club at Georgia Tech
China Care at GT Membership
Semester Membership
$10
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Get priority access for our shirts, socials, and events! This covers you for one academic semester.
Get priority access for our shirts, socials, and events! This covers you for one academic semester.
seeMoreDetailsMobile
select
Academic Year Membership
$15
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Get priority access for our shirts, socials, and events! This covers you for one academic year.
Get priority access for our shirts, socials, and events! This covers you for one academic year.
seeMoreDetailsMobile
select
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout