68th Annual League City Village Fair (2024)

This package allows purchaser to enjoy: VIP Tent (open bar & refreshments) - Music Festival - Vendor Fair - Games & Activities - Car Show - Plus More (Food, crafts, drinks, and carnival passes sold separately) NO REFUNDS FOR ANY REASON PROCEEDS BENEFIT LOCAL CHARITIES

This package allows purchaser to enjoy: VIP Tent (open bar & refreshments) - Music Festival - Vendor Fair - Games & Activities - Car Show - Plus More (Food, crafts, drinks, and carnival passes sold separately) NO REFUNDS FOR ANY REASON PROCEEDS BENEFIT LOCAL CHARITIES

seeMoreDetailsMobile