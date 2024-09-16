eventClosed

Little Luke's PAC's Silent Auction

Family Game Night Basket - Created by Rooms 1/2
Family Game Night Basket - Created by Rooms 1/2
$30

Family Game Night Basket including a toy bin to store 9 new games and a $50 gift card to All About Games. Valued at $185.
Gift Card Bouquet - Created by Rooms 3/4
Gift Card Bouquet - Created by Rooms 3/4
$30

Gift cards to Boise Downtown, Goodies, Co-Op, Bar Gernika, Starbucks, Idaho Youth Ranch, Target, Mixed Greens, and Wyld Child. Valued at $230.
Movie Night Basket - Created by Rooms 5/6
Movie Night Basket - Created by Rooms 5/6
$30

Family Movie Night Basket including a projector (HD1080P with Bluetooth), projector screen, popcorn bowl, popcorn, popcorn seasoning, candy, a $25 Amazon gift card to get a movie of your choice, and a $10 pizza gift card. Valued at $190.
S'Mores Basket - Room 8
S'Mores Basket - Room 8
$30

S'Mores Basket including fire pit, s'mores station decorative box, roasting sticks, recipe book, apron, packable outdoor blanket, and all the s'more fixings. Valued at $160.
Date Night Basket - Room 9
Date Night Basket - Room 9
$30

Date Night Basket including $100 gift card to Boise Downtown, movie tickets, $100 cash for a babysitter, wine tumblers, a bottle of wine, and a box of chocolates. Valued at $265.
Bogus Basin Winter Alpine Day Ticket x 2
Bogus Basin Winter Alpine Day Ticket x 2
$20

Two Alpine Winter Day Tickets (valid M-F) to Bogus Basin. Valued at $170.
Baby Blues & Pink Gift Card
Baby Blues & Pink Gift Card
$10

$50 gift card to local boutique Baby Blues & Pink
Zoo Boise Family Four Pack
Zoo Boise Family Four Pack
$10

Family Pass for two adults and two kids to Zoo Boise. Valued at $44.
Boise Rock School Camp Certificate, T-Shirts and Stickers
Boise Rock School Camp Certificate, T-Shirts and Stickers
$30

Summer Camp Gift Certificate for Boise Rock School. Includes three t-shirts and assorted Boise Rock School stickers. Camps offered for ages 3-18. Valued at $200.
Tattoo Gift Certificate
Tattoo Gift Certificate
$15

$100 in tattoo work by Weston Keisel at Devotion Tattoo.
BoiseBits Run Club
BoiseBits Run Club
$20

6-8 week class through BoiseBits Run Club. Classes for ages 2-14. Valued at $135.
Les Bois Wines Gift Certificate
Les Bois Wines Gift Certificate
$10

Wine Tasting for 4 at a downtown Boise wine bar. Valued at $80.
Roaring Springs Day Passes
Roaring Springs Day Passes
$10

Two (2) Full day tickets to Roaring Springs Water Park. Valued at $90.
Idaho Shakespeare Festival
Idaho Shakespeare Festival
$20

Two Hillside Idaho Shakespeare Festival for the 2025 season. Date to be coordinated. Valued at $80.
Aquarium of Boise #1
Aquarium of Boise #1
$10

Day pass for 2 adults and 4 children to Aquarium of Boise. Valued at $66.
Aquarium of Boise #2
Aquarium of Boise #2
$10

Day pass for 2 adults and 4 children to Aquarium of Boise. Valued at $66.
Trader Joe's Pumpkin Bag
Trader Joe's Pumpkin Bag
$10

A TJs reusable bag full of Trader Joe's seasonal pumpkin treats. Pumpkin cranberry crisps, pumpkin flavored joe-joes, cinnamon roll blonde bar baking mix, petite pumpkin spice cookies, pumpkin biscotti, harvest blend herbal tea, pumpkin spiced teeny tiny pretzels, cinnamon bun spread, pumpkin butter, and maple butter.
Idaho Steelheads Hockey Tickets
Idaho Steelheads Hockey Tickets
$20

Two (2) tickets to Idaho Steelheads vs Rapid City Rush on Wednesday November 13th @ 7:10 MST in Boise, ID. Tickets are in Section 201, Row A and have available in-seat concession service. Delivery to be coordinated at end of auction. Valued at $70.
ISR Survival Swim Lessons
ISR Survival Swim Lessons
$20

6-week course at Treasure Valley ISR with Megan Black (Ginger's daughter). Classes are 10 minutes, 5 days per week for the 6-week course. Appropriate for ages 6 months-6 years. Winning bid is responsible for a mandatory $105 national registration fee. Valued at $600.
Black & Gold Popcorn Bowl
Black & Gold Popcorn Bowl
$5

2-quart popcorn bucket with popcorn, popcorn seasoning, candy, and a $10 pizza gift card. Valued at $25.
Black & Gray Popcorn Bowl
Black & Gray Popcorn Bowl
$5

2-quart popcorn bucket with popcorn, popcorn seasoning, candy, and a $10 pizza gift card. Valued at $25.
Yellow Popcorn Bowl
Yellow Popcorn Bowl
$5

2-quart popcorn bucket with popcorn, popcorn seasoning, candy, and a $10 pizza gift card. Valued at $25.
Black & White Striped Popcorn Bowl
Black & White Striped Popcorn Bowl
$5

2-quart popcorn bucket with popcorn, popcorn seasoning, candy, and a $10 pizza gift card. Valued at $25.
YMCA Facility Day Pass #1
YMCA Facility Day Pass #1
$5

One family facility day pass at any of the Treasure Valley YMCA locations. Valued at $35.
YMCA Facility Day Pass #2
YMCA Facility Day Pass #2
$5

One family facility day pass at any of the Treasure Valley YMCA locations. Valued at $35.
YMCA Facility Pass #3
YMCA Facility Pass #3
$5

One family facility day pass at any of the Treasure Valley YMCA locations. Valued at $35.
YMCA Facility Day Pass #4
YMCA Facility Day Pass #4
$5

One family facility day pass at any of the Treasure Valley YMCA locations. Valued at $35.
YMCA Facility Day Pass #5
YMCA Facility Day Pass #5
$5

One family facility day pass at any of the Treasure Valley YMCA locations. Valued at $35.
YMCA Facility Day Pass #6
YMCA Facility Day Pass #6
$5

One family facility day pass at any of the Treasure Valley YMCA locations. Valued at $35.
YMCA Facility Day Pass #7
YMCA Facility Day Pass #7
$5

One family facility day pass at any of the Treasure Valley YMCA locations. Valued at $35.

