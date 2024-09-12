eventClosed

Fields Elementary PTA Fall Fest Silent Auction

9570 FM1560, San Antonio, TX 78254

2 Single Day Admission Tickets
$30

Donated by Six Flags Fiesta Texas. 2 single day admission tickets. Expire Dec. 31, 2024
4 SeaWorld San Antonio One-Day Admission Tickets
$55

Donated by SeaWorld San Antonio. 4 SeaWorld San Antonio One-Day Admission Tickets. Expire 8/24/2025
Family 4 Pack Admission tickets
$20

Donated by Animal World Snake Farm & Zoo. A Family 4 pack = 2 adult and 2 children admission.
Chicken N Pickle Gift Certificate
$25

Donated by Chicken N Pickle. 1 Gift Certificate good for: 60 minute of free court time free paddle and ball rentals 2 free appetizers
San Antonio Spurs Swag Bag
$35

Donated by the San Antonio Spurs. A swag bag of goodies that include a bobble head, Spurs T-Shirt and fiesta medal.
Skateland West Family Skate Certificate
$30

Donated by Skateland West. Family skate includes 2 adults and up to 4 children, admission, skates, hot dog, drink and chips. Expires 1/5/2025
Principal for A Day
$25

Let your student spend the day with Mrs. Perez doing principal things.
Associate Principal for a Day
$25

Let your student spend the day with Mrs. De Los Santos Moran doing AP things.
STEM Teacher for a Day
$25

Let your student be Mrs. Buchanan's assistant STEM Teacher for a day.
Art Teacher for a Day
$25

Let your student be Ms. Hoffmann's assistant Art Teacher for a day.
Coach Resendiz for a Day
$25

Let your student be Coach Resendiz's assistant coach for a day.
Coach Hamilton for a Day
$25

Let your student be Coach Hamilton's assistant coach for a day.
Music Teacher for a Day
$25

Let your student spend the day being Mrs. Thornhill's assistant for a day.
Librarian for a Day
$25

Let your student spend the day being Mrs. Moriarty's assistant librarian.
Classroom Pizza Party
$20

Classroom Pizza Lunch party
Class Sno Cone Party
$25

Classroom Sno Cone Party (Bahama Bucks Sno Cones)
Class Snowball Fight
$25

Class Snow2Throw party (Bahama Bucks Sno Balls)
Jeremiah's Class Ice Cream Party
$25

Donated by Jeremiah's Italian Ice & Gelato. Treat your student's class to an ice cream party.
5th Grade Promotion VIP Seating - Left
$25

2 seats on the left side of the aisle, VIP Seating for 5th grade promotion ceremony
5th Grade Promotion VIP Seating - Right
$25

2 seats on the right side of the aisle, VIP Seating for 5th grade promotion ceremony
Birthday Yard Signs
$25

Wish a Happy Birthday to your student at the school entrance on their special day.
Birthday Yard Sign
$25

Wish a Happy Birthday to your student at the school entrance on their special day.
Kendra Scott Earrings
$25

Donated by Kendra Scott. Beautiful silver dangly earrings,
Let's Roam Scavenger Hunt
$20

Donated by Let's Roam. Explore a town with a group up to 10 people and learn fun facts.
Let's Roam Scavenger Hunt
$20

Donated by Let's Roam. Explore a town as a family or group up to 10 people.
Let's Roam Scavenger Hunt
$20

Donated by Let's Roam. Explore a town with family or a group up to 10.
Let's Roam Scavenger Hunt
$20

Donated by Let's Roam. Explore a town with your family or a group up to 10 people.
Let's Roam Scavenger Hunt
$20

Donated by Let's Roam. Explore a town with your family or a group up to 10 people.
Fall Choir VIP Seating - Left
$25

2 VIP Seats for the Fall Choir Concert
Fall Choir VIP Seating - Right
$25

2 VIP Seats for the Fall Choir Concert.
Spring Choir VIP Seats - Left
$25

2 VIP Seats for Spring Choir Concert
Spring Choir VIP Seats - Right
$25

2 VIP Seats for Spring Choir Concert
Kinder Promotion VIP Parking - Principal Perez
$25

Reserve a parking spot in Principal Perez's parking spot on Kinder Promotion Day!
Kinder Promotion VIP Parking - AP De Los Santos
$25

Reserve a parking spot in Associate Principal De Los Santo's parking spot on Kinder Promotion Day!
5th Grade Promotion VIP Parking - AP De Los Santos
$25

Reserve a parking spot in Associate Principal De Los Santo's parking spot on 5th Grade Promotion Day!
5th Grade Promotion VIP Parking - Principal Perez
$25

Reserve a parking spot in Principal Perez's parking spot on 5th Grade Promotion Day!
4 Tickets to the San Antonio DoSeum
$20

Donated by the San Antonio DoSeum. 4 Admission tickets to the San Antonio DoSeum.
Messina Hof Winery Wine Tasting
$25

Donated by Messina Hof. Wine Tasting for up to 6 people at the Messina Hof Hill Country Winery. Expires 10/2025
Kinder Promotion VIP Seating - Left
$25

2 VIP Seats for Kinder Promotion on the Left side of the aisle.
Kinder Promotion VIP Seating - Right
$25

2 VIP seats for Kinder Promotion on the right side of the aisle.
4 Tickets to a Texas Stars Home Game
$25

Donated by the Texas Stars. 4 Tickets to a Texas Stars Home game for the 2024-2025 Season. Team located in the Austin Area. Expires 4/10/2025
4 Tickets to a UTSA Football Game
$30

Donated by UTSA. 4 Tickets to any 2024 Season UTSA Football game. Expires Dec.1st, 2024
Family Game Night
$30

Have a great family fun night with lots of goody snacks, board games and puzzles!
Spurs Spirit Wear
$40

$270 value of Men's Size Large Spurs gear, including a hoodie, dri-fit polo, dri-shirt and basketball shorts
Book Lover's Delight
$25

A comforting assortment of relaxing book lovers items.
Let's Go Cowboys
$10

An emotional support blanket (not a Cowboys logo, just similar colors) along with a Cowboys backpack cooler and fun Cowboys bucket to catch your tears.
Fall Fun
$5

A fun Football stuffy, Turkey T-shirt size youth M and fall themed socks.
This is Halloween
$5

Assorted candies, cat bucket, 2 pairs of socks
Sports Fun
$8

Mini skateboard, soccer ball, football, candy, dartboard and more.
PJ's Coffee
$15

Donated by PJ's. Includes coffee, a gift card, a mug, a ball, pen and cookie.
Fun by the Fireside
$15

Everything you need for a nice night by the fireside making s'mores.
Dinner and a Movie
$10

Dominos gift card, microwave popcorn, candy and soda; everything you need for a home movie night.
Hello Kitty
$15

A guitar, piggy bank, activity books, headphones, candy, all Hello Kitty
Lotto Fever
$40

Here is your chance to win big
Mr. Grinch
$5

A youth size M shirt and a Grinch stuffy
Holiday Clean
$15

Get your house ready for family and holidays with this assortment of household cleaning supplies.
Fashion Fix
$3

5 beautiful Paparazzi jewelry pieces
Family Portrait Session
$60

Donated by Samantha Risner.
Baking Memories
$15

Baking essentials
Spa Day
$5

Sit back and relax with this spa day basket
Spa Day 2
$5

Relaxing spa supplies
Arts & Crafts
$20

Arts & Crafts fun!!
Baking Me Crazy
$20

Assorted baking supplies for a fun day in the kitchen.
Family Game Night donated by National Education Systems
$35

Wood block set, Orbo, stacker crackers, mag builders, animal habitats and more
The Signature Brow
$35

Donated by Brows by Jezelle. Brow lamination, wax and tinting
Customize Your Craze
$7

$50 off Customize Your Craze balloon arch. Donated by Megan Perez
Brace Face
$175

Donated by Shaenfield Pediatric Dentistry. $1000 OFF (yes a thousand $) Consultation and Braces Treatment along with an basket including Oral B toothbrush and other dental goodies.
Ghostly White Teeth Package
$65

Donated by Shaenfield Pediatric Dentistry. 1 pediatric exam, x-rays, cleaning & fluoride treatment along with a basket of dental goodies including Oral B electric toothbrush.

