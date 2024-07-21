Union County Daughters Of Ireland
Halfway to St. Patrick's Day Bar Crawl
Cranford
NJ, USA
Bar Crawl Ticket - 3PM
$30
3PM start time at Thirsty Turtle.
3PM start time at Thirsty Turtle.
seeMoreDetailsMobile
add
Bar Crawl Ticket - 3:45PM
$30
3:45PM start time at Thirsty Turtle.
3:45PM start time at Thirsty Turtle.
seeMoreDetailsMobile
add
Bar Crawl Ticket - 4:30PM
$30
4:30PM start time at Thirsty Turtle.
4:30PM start time at Thirsty Turtle.
seeMoreDetailsMobile
add
Bar Crawl Ticket - 5:30PM
$30
5:30PM start time at Thirsty Turtle.
5:30PM start time at Thirsty Turtle.
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout