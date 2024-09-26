Can't attend our YPN Blackjack Night but still want to support a great cause? Make a donation to benefit K9s for Warriors! Your generous contribution will help provide service dogs to veterans in need.
FLASH SALE! General Admission (Level 2)
$25
Includes: 2 Drink Tickets, BBQ Dinner, $500 in Blackjack Chips
General Admission (Level 1)
$50
Includes: 3 Drink Tickets, BBQ Dinner, $550 in Blackjack Chips
Main Event Sponsor
$1,000
Includes:
3-5 Minute Pitch To Attendees
2 Table Sponsorships
5 Attendee Tickets
Signage At Photobooth
Social Media Recognition
Food Sponsor
$500
Includes: 2 Attendee Tickets & Signage At Event
Bar/Beverage Sponsor
$500
Includes: 2 Attendee Tickets & Signage At Event
Table Sponsor - Non Business Partners
$300
Includes:
1 Table Sponsorship
1 Attendee Ticket
Signage At Event
Social Media Recognition
Table Sponsor - Current Business Partners ONLY
$200
Includes:
1 Table Sponsorship
1 Attendee Ticket
Signage At Event
Social Media Recognition
Raffle Sponsor
free
(Recommended value of basket donation, $100)
Includes:
Call-Out Recognition at Raffle Drawing
Sign/logo at Raffle Table
*Need Help putting a raffle basket together? Please contact Julie at [email protected]
