Hosted by

United Church of Christ, Congregational

About this event

Sales closed

UCC Burlington Online Auction

Pick-up location

6 Lexington St, Burlington, MA 01803; Nov. 3rd, 12-4pm

1. A Whole Bunch Flower Market $50. Gift Card item
1. A Whole Bunch Flower Market $50. Gift Card
$10

Starting bid

VALUE: $50. Our mission to offer the freshest flowers possible at the best prices. We carry the best locally and responsibly grown flowers available. We are a full service florist for weddings, proms & funerals. A Whole Bunch Flower Market located at 326 Cambridge Street, Burlington. https://awholebunchflowermarket.com/ Donated by A Whole Bunch of Flowers
2. Burtons Grill & Bar $50. Gift Card item
2. Burtons Grill & Bar $50. Gift Card item
2. Burtons Grill & Bar $50. Gift Card
$10

Starting bid

VALUE: $50. Burtons Grill & Bar is located at 43 Middlesex Tpke, Burlington, MA. Allergy friendly menus! https://burtonsgrill.com/locations/ma/burlington/ Donated by Burtons Grill
3. Handmade Clock item
3. Handmade Clock
$50

Starting bid

VALUE: $120. Beautiful handmade and painted clock created by UCC's own talented artist Aimee Tredeau. Donated by Aimee Tredeau.
4. Five Guys Two (2) $10. Gift Cards item
4. Five Guys Two (2) $10. Gift Cards
$5

Starting bid

VALUE: $20. Five Guys gift cards. Handcrafted Burgers & Fries since 1986. Burlington location at 43 Middlesex Tpke. https://restaurants.fiveguys.com/ma/burlington Donated by Five Guys.
5. Rotoshovel Automatic Handheld Shovel item
5. Rotoshovel Automatic Handheld Shovel
$50

Starting bid

VALUE: $119. You can use the Rotoshovel to plant flowers, vegetables, and small shrubs. The Rotoshovel's auger is the perfect size for installing bulbs. It's also great for installing mailbox posts, fence posts, and real estate signs. With Rotoshovel, you can drill it, dig it, scoop it, or plant it! The Rotoshovel's auger is 3" wide and 10" deep. You can ream out any size of hole by digging multiple holes together. www.rotoshovel.com. Donated by Jean Maguire
6. Cottage on the Beach in Salisbury, MA item
6. Cottage on the Beach in Salisbury, MA
$75

Starting bid

VALUE: $275. The Atlantic is yours! Enjoy a one night (2 full days!) get-away in June at this ocean-front cottage in North Salisbury, MA! Choose 1 night between Tues. 6/4/25 & Wed. 6/12/25. This is 3 bedrooms – 2 double beds, 1 single, includes HD TV, Wi-Fi. Winner must provide your own sheets & towels. The owner's information will be given to the winner. Donated by Jan Costa
7. Sammy's Deli & Catering $25. Gift Card item
7. Sammy's Deli & Catering $25. Gift Card
$5

Starting bid

VALUE: $25. Follow us for Daily Specials and more... For more than 55 years, Sammy's Deli & Catering has been Burlington's #1 choice for on-time, creative corporate catering. Serving businesses in the Burlington and Woburn area, Sammy's Corporate Catering delivers unique, delicious, and reasonably priced sandwich trays, homemade soups, creative salads, hot entrees, desserts, and beverages for your corporate luncheon meeting or office party. 59 Winn St., Burlington. https://www.sammysdeli.com/ Donated by Sammy's Deli
8. Seasons 52 $52. Gift Card item
8. Seasons 52 $52. Gift Card item
8. Seasons 52 $52. Gift Card item
8. Seasons 52 $52. Gift Card
$10

Starting bid

VALUE: $52. Seasons 52 is a fresh grill and wine bar featuring a seasonal menu and an award-winning wine list. Save room for the mini-indulgent desserts. Burlington location at 6 Wayside Road. https://www.seasons52.com/locations/ma/burlington/burlington/4530 Donated by Season's 52
9. LaCascia's Bakery, Deli & Catering $50. Gift Card item
9. LaCascia's Bakery, Deli & Catering $50. Gift Card item
9. LaCascia's Bakery, Deli & Catering $50. Gift Card
$10

Starting bid

VALUE: $50. For over forty years LaCascia's Bakery has been THE place to go in the Burlington area for quality bakery, deli and catering needs. Whether just popping in for lunch or a guilty pleasure, ordering a cake, cookie or pastry tray for that special occasion, or arranging for us to cater a big event, our goal is to make your experience an enjoyable one. Whether it's one of our friendly bakery staff offering a cookie to your little one or one of our deli staff making sure your cold cuts are sliced just the right way, from the moment you walk in the door you will always feel welcome. 326 Cambridge St., Burlington http://www.lacascias.com/ Donated by Lacascia's Bakery, Deli & Catering
10. 12 Greeting Cards with Envelopes item
10. 12 Greeting Cards with Envelopes
$5

Starting bid

VALUE: $15. There are 3 different designs with 4 cards of each. Total of 12 cards, with envelopes. The pictures are of Chihuly works taken by Laura Nowell. Donated by Laura Nowell
11. The Treasury: Indian & Greek Kitchen $50. Gift Card item
11. The Treasury: Indian & Greek Kitchen $50. Gift Card
$10

Starting bid

VALUE: $50. Upscale elegance awaits for you at “The Treasury: Indian and Greek Kitchen” where you can indulge in a taste of Indian cuisine by celebrity Chef Harpal Singh Sokhi. Our Greek restaurant serves simple but authentic Greek food. 4A Wayside Rd., Burlington https://indiantreasury.com/ Donated by the Treasury Indian & Greek Kitchen
12. Not Your Average Joe's Two (2) $25. Gift Cards item
12. Not Your Average Joe's Two (2) $25. Gift Cards item
12. Not Your Average Joe's Two (2) $25. Gift Cards item
12. Not Your Average Joe's Two (2) $25. Gift Cards
$10

Starting bid

VALUE: $50. COME TO EXPECT MORE. More inspired, scratch-made dishes. More refreshing cocktails, handmade with locally-sourced ingredients. More beer and wine options, selected with each season in mind. More accommodating service. And a more exciting atmosphere to enjoy it all in. Burlington location at 4C Wayside Rd. https://www.notyouraveragejoes.com/ Donated by Not Your Average Joe's
13. Clover $30. Gift Card item
13. Clover $30. Gift Card
$10

Starting bid

VALUE: $30. Our menu changes by the minute to keep up with daily available produce from farms in New England. For this reason we don’t have a static menu. Instead we recommend you check out our online ordering site to see what’s on the menu today at your nearest Clover, and to place an order. Burlington location at 100 Burlington Mall Rd. https://www.cloverfoodlab.com/clover/locations-hours/?l=cloverbur Donated by Clover
14. Harrows Chicken Pies $25. Gift Card item
14. Harrows Chicken Pies $25. Gift Card
$5

Starting bid

VALUE: $25. "Pick up some chicken pies from Harrow's! tender white meat chicken, savory gravy, and a crust that reminds me of the ones my grandmother used to make." Harrows continues to provide New England with the best quality pies, and has now expanded to 5 additional locations. All of the chicken pies are still made fresh daily at our Reading location and delivered to our stores in Medford, Saugus, Tewksbury, Dedham, and Methuen. For many of our Harrows customers, eating a Harrows Chicken Pie is like revisiting a fond childhood memory. https://chickenpie.com/ Donated by Harrows Chicken Pies
15. True North $50. Gift Card item
15. True North $50. Gift Card item
15. True North $50. Gift Card item
15. True North $50. Gift Card
$10

Starting bid

VALUE: $50. Cozy, relaxed coffeehouse preparing espresso drinks & homemade baked goods, plus soups & sandwiches. Located at 204 Cambridge St, Burlington. https://www.truenorthcoffeecafe.com/ Donated by True North
16. #1 School House Ice cream & Yogurt $20. Gift Card item
16. #1 School House Ice cream & Yogurt $20. Gift Card item
16. #1 School House Ice cream & Yogurt $20. Gift Card item
16. #1 School House Ice cream & Yogurt $20. Gift Card
$10

Starting bid

VALUE: $20. Come by and try out our Homemade Ice Cream, Soups and Sandwiches. If you love super premium ice cream and fresh food, you’ll love our entire menu! Donated by School House Ice Cream Located at 216 Cambridge St, Burlington. https://schoolhouseicecream.com/
17. #2 School House Ice cream & Yogurt $20. Gift Card item
17. #2 School House Ice cream & Yogurt $20. Gift Card item
17. #2 School House Ice cream & Yogurt $20. Gift Card item
17. #2 School House Ice cream & Yogurt $20. Gift Card
$10

Starting bid

VALUE: $20. Come by and try out our Homemade Ice Cream, Soups and Sandwiches. If you love super premium ice cream and fresh food, you’ll love our entire menu! Located at 216 Cambridge St, Burlington. https://schoolhouseicecream.com/ Donated by School House Ice Cream & Yogurt
18. Calareso's Farm & Garden Center Three(3) $10. Gift Cards item
18. Calareso's Farm & Garden Center Three(3) $10. Gift Cards item
18. Calareso's Farm & Garden Center Three(3) $10. Gift Cards item
18. Calareso's Farm & Garden Center Three(3) $10. Gift Cards
$5

Starting bid

VALUE: $30. * Always Fresh * Always Friendly * Enduring, family-run garden center with a produce market, cut flower bouquets & a bakery. 100 Main St., Reading, MA https://calaresosfarmstand.com/ Donated by Calareso's Farm & Garden Center
19. #1 Splash and Dash Groomerie & Boutique - 1 grooming! item
19. #1 Splash and Dash Groomerie & Boutique - 1 grooming! item
19. #1 Splash and Dash Groomerie & Boutique - 1 grooming! item
19. #1 Splash and Dash Groomerie & Boutique - 1 grooming!
$50

Starting bid

VALUE: up to $160. Pricing depends on the size of the dog. Whether your pup is looking for a simple haircut or some showroom styles, our staff is carefully trained to provide your dog with a safe and enjoyable experience. Come to us for all your regular grooming needs including baths, haircuts, nails, and glands. 80 Burlington Mall Rd., Burlington https://splashanddashfordogs.com/burlington/ Donated by Splash and Dash Groomerie & Boutique
20. #2 Splash and Dash Groomerie & Boutique - 1 grooming! item
20. #2 Splash and Dash Groomerie & Boutique - 1 grooming! item
20. #2 Splash and Dash Groomerie & Boutique - 1 grooming! item
20. #2 Splash and Dash Groomerie & Boutique - 1 grooming!
$50

Starting bid

VALUE: up to $160. Pricing depends on the size of the dog. Whether your pup is looking for a simple haircut or some showroom styles, our staff is carefully trained to provide your dog with a safe and enjoyable experience. Come to us for all your regular grooming needs including baths, haircuts, nails, and glands. 80 Burlington Mall Rd., Burlington https://splashanddashfordogs.com/burlington/ Donated by Splash and Dash Groomerie & Boutique
21. #1 Used Book Superstore Ten (10) $5. Gift Cards item
21. #1 Used Book Superstore Ten (10) $5. Gift Cards item
21. #1 Used Book Superstore Ten (10) $5. Gift Cards item
21. #1 Used Book Superstore Ten (10) $5. Gift Cards
$10

Starting bid

VALUE: $50. The greatest selection of books and media at the greatest prices! The Used Book Superstore is the largest used book store in New England! With more than 100,000 books, we're sure to have something for everyone! Used books and new, DVDs, records, CDs, and video games; our selection is endless! There’s something new to find every time you visit! Located at 256 Cambridge St., Burlington. https://usedbooksuperstore.com/ Donated by Bob at the Used Book Superstore
22. #2 Used Book Superstore Ten (10) $5. Gift Cards item
22. #2 Used Book Superstore Ten (10) $5. Gift Cards item
22. #2 Used Book Superstore Ten (10) $5. Gift Cards item
22. #2 Used Book Superstore Ten (10) $5. Gift Cards
$10

Starting bid

VALUE: $50. The greatest selection of books and media at the greatest prices! The Used Book Superstore is the largest used book store in New England! With more than 100,000 books, we're sure to have something for everyone! Used books and new, DVDs, records, CDs, and video games; our selection is endless! There’s something new to find every time you visit! Located at 256 Cambridge St., Burlington. https://usedbooksuperstore.com/ Donated by Bob at the Used Book Superstore
23. Cooking Gift Basket item
23. Cooking Gift Basket
$25

Starting bid

VALUE: $125. Cooking Basket contains: pint jar homemade peach raspberry jam, 1/2 pint jar homemade bacon onion jam, Choose Love coffee mug, Love people dish towel, stainless steel dry measuring cups, liquid measuring cups, mini liquid measuring beakers. Spices: Vietnamese cinnamon, Apple pie spice, Vanilla sugar, Pasta sprinkle, Tuscan sunset, Garlic minced, Smoked Spanish paprika, Toasted onions minced, Baking spice. Donated by Laura Nowell
24. The Bancroft $50. Gift Card item
24. The Bancroft $50. Gift Card item
24. The Bancroft $50. Gift Card item
24. The Bancroft $50. Gift Card
$10

Starting bid

VALUE: $50. The Bancroft is a modern American steakhouse and craft cocktail lounge. Edgy and urban, The Bancroft is an exciting spot to socialize after work and a striking setting for a special night out. The service style is warm and attentive. The environment is dramatic and sexy. We want our guests to have a dining out experience, not just dine out. Located at 15 Third Ave., Burlington, MA https://www.the-bancroft.com/ Donated by The Bancroft
25. Apple Gift Card $25. item
25. Apple Gift Card $25.
$5

Starting bid

VALUE: $25. A gift card to purchase Apple products. Donated by the Lewis family.
26. Gorgeous Note Cards with Picture by the Artist item
26. Gorgeous Note Cards with Picture by the Artist
$10

Starting bid

VALUE: $35. 5 Blank note cards & envelopes with computer generated picture of Hot Air balloons from a watercolor by the artist Bobbie Palter. Donated by Artist Bobbie Palter.
27. Beautiful Note Cards with Picture by the Artist item
27. Beautiful Note Cards with Picture by the Artist
$10

Starting bid

VALUE: $35. 5 Blank note cards & envelopes with computer generated picture of pink succulents from a watercolor by the artist Bobbie Palter. Donated by Artist Bobbie Palter.
28. $100. of MA Lottery Tickets item
28. $100. of MA Lottery Tickets
$50

Starting bid

VALUE: $100. Ready, set... win! $100. of MA lottery scratch tickets. Great for yourself, great for gifts. Good luck! Donated by the Raymond family
29. 2 Table Lamps item
29. 2 Table Lamps
$10

Starting bid

VALUE: $70. 2 identical table lamps. 22" high. Lamp shades are 8 1/2 " high X 10" wide. Donated by Carol Downing
30. Indoor Golf Putting Mat with Automatic Ball Return item
30. Indoor Golf Putting Mat with Automatic Ball Return
$10

Starting bid

VALUE: $60. Contains: One (1) 9.5 ' crystal velvet putting mat attached to wooden base, detachable magnetic wooden ball return track, 1 drop-in wooden protective backstop. Description: 2 hole training, Printed markings at 2, 4, 6 & 8 feet, Drip-type natural wood recycler, Unique velvet material, Design with slope device, Straight line training. Adopts Train track type. Mat Dimensions: 24 cm X 300 cm Donated by Kathy Hill
31. Costco Two (2) $25. Gift Cards item
31. Costco Two (2) $25. Gift Cards
$10

Starting bid

VALUE: $50. Costco is a membership warehouse club, dedicated to bringing our members the best possible prices on quality brand-name merchandise. With hundreds of locations worldwide, Costco provides a wide selection of merchandise, plus the convenience of specialty departments and exclusive member services, all designed to make your shopping experience a pleasurable one. Must be a Costco member to use these Costco gift cards. Donated by Costco Wholesale in Waltham, 71 2nd Ave, Waltham, MA https://www.costco.com/
32. Lord Hobo Brewery $20. Gift Card item
32. Lord Hobo Brewery $20. Gift Card item
32. Lord Hobo Brewery $20. Gift Card item
32. Lord Hobo Brewery $20. Gift Card
$5

Starting bid

VALUE: $20. Lord Hobo brews their own beer, has Inside & Patio seating. Multiple inside bars. Food menu. "Our Woburn taproom at the production mothership accommodates crowds of over 400 guests. With 2 indoor seating sections, each showcasing an expansive 40 draft line system, Lord Hobo Woburn is ready to accommodate a variety of palates with Lord Hobo’s fan-favorite core offerings, limited and brewery-only Lord Hobo releases, and as well as rotating guest taps for wine and cider. The taproom also serves a full menu with appetizers, craft pizzas, sandwiches, and other delicious food options." 5 Draper St., Woburn, MA https://lordhobo.com/ ** Winner MUST be 21+ years Donated by Lord Hobo Brewery
33. Blossom Nails & Spa $100. Gift Certificate item
33. Blossom Nails & Spa $100. Gift Certificate
$50

Starting bid

VALUE: $100. "Looking for a complete transformation from the fingertips up? At Blossom Nails & Spa, we're passionate about helping you feel radiant and confident. Salons aren't just about looking good; they're a haven for relaxation and self-care. Let us help you unwind and indulge with our extensive menu of manicures and other nail salon services. Sit back, relax, and let our expert technicians work their magic." 169 Bedford St., Burlington, MA https://blossomnailsandspama.com/ Donated by Blossom Nails & Spa
34. 1st Set of Home Depot Two (2) $25. Gift Cards item
34. 1st Set of Home Depot Two (2) $25. Gift Cards
$10

Starting bid

VALUE: $50. "When The Home Depot was founded in 1978, Bernie Marcus and Arthur Blank had no idea how revolutionary this new “hardware store” would be for home improvement and the retail industry. Today, we’re proud to be the world’s largest home improvement retailer. In more than 2,300 stores across North America, we aspire to excel in service – to our customers, associates, communities and shareholders. That’s what leadership means to us. That's The Home Depot difference." https://www.homedepot.com/ Donated by Michael Slezak
35. 2nd Set of Home Depot Two (2) $25. Gift Cards item
35. 2nd Set of Home Depot Two (2) $25. Gift Cards
$10

Starting bid

VALUE: $50. "When The Home Depot was founded in 1978, Bernie Marcus and Arthur Blank had no idea how revolutionary this new “hardware store” would be for home improvement and the retail industry. Today, we’re proud to be the world’s largest home improvement retailer. In more than 2,300 stores across North America, we aspire to excel in service – to our customers, associates, communities and shareholders. That’s what leadership means to us. That's The Home Depot difference." https://www.homedepot.com/ Donated by Michael Slezak
36. Handmade Windchime item
36. Handmade Windchime
$10

Starting bid

VALUE: $25. Handmade porcelain bell-shaped windchime. Hand-painted with white, green, aqua flowers. The base is 4" tall. Donated by Sue Eby
37. Set of 3 "HO HO HO" Pillows item
37. Set of 3 "HO HO HO" Pillows item
37. Set of 3 "HO HO HO" Pillows
$5

Starting bid

VALUE: $25. This is for the Disney Lover! 3 Fun Mickey Mouse pillows. Donated by Kari Lynch
38. 5 Day, 4 Night Condo Rental in Yarmouth, MA item
38. 5 Day, 4 Night Condo Rental in Yarmouth, MA
$900

Starting bid

VALUE: $1500. 5 days and 4 nights in a condo complex with pool, outside bar, & restaurant. The dates are 8/29/25 to 9/2/25. You never need to leave, But... Great location close to walking trails, beautiful beach, restaurants, mini golf. "Albeit the attractions of Cape Cod are just a short drive away, the on-site activities and programs at The Cove at Yarmouth are sure to keep you entertained. The Cove at Yarmouth features two indoor pools, indoor hot tub and two outdoor pools. Guests have a great amenity to exercise in the fully equipped fitness facility or play a game of racquetball, volleyball, or Indoor tennis." More details at coveatyarmouth.com . 1 Bedroom, 1 pull out couch & 2 bathrooms. Maximum occupancy 4 people. Donated by The Fongs.
39. Goodnight Johnny's Music Bar $50. Gift Card #1 item
39. Goodnight Johnny's Music Bar $50. Gift Card #1 item
39. Goodnight Johnny's Music Bar $50. Gift Card #1 item
39. Goodnight Johnny's Music Bar $50. Gift Card #1
$10

Starting bid

VALUE: $50. Lots of great entertainment including a Jazz Sunday Brunch Yummy menu! Get on their website to view all the entertainment: goodnightjohnnys.com 154 Cambridge St., Burlington, MA Donated by Chris at Goodnight Johnny's
40. Seasons 52 Gift Card $125. item
40. Seasons 52 Gift Card $125. item
40. Seasons 52 Gift Card $125. item
40. Seasons 52 Gift Card $125.
$50

Starting bid

VALUE: $125. Seasons 52 is a fresh grill and wine bar featuring a seasonal menu and an award-winning wine list. Save room for the mini-indulgent desserts. Burlington location at 6 Wayside Road. Donated by Marcia Rich
41. Kings Dining & Entertainment Gift Card for Bowling &more item
41. Kings Dining & Entertainment Gift Card for Bowling &more item
41. Kings Dining & Entertainment Gift Card for Bowling &more item
41. Kings Dining & Entertainment Gift Card for Bowling &more
$75

Starting bid

VALUE: $250 Ready, set, bowl! 90 minutes of Bowling and shoe rental for up to 6 people, with 2 gourmet pizzas and unlimited fountain soda service. Gather another family and go in on this together! OR gather 6 friends and purchase it as a group! Have fun knocking 'em down! https://www.playatkings.com/location/burlington/ Donated by Michael Boulger at Burlington Kings, 52 Second Ave.
42. Online book: "Don't Worry, I Won't be Long" item
42. Online book: "Don't Worry, I Won't be Long"
$5

Starting bid

VALUE: $5. It's not uncommon for a thief to earn the ire of those they've wronged. That's why they created the thief guild, after all, to protect each other from any duty-consumed guardsman or fame-chasing noble that tried to capture them for their crimes. But this time, the inhuman bounty hunter that's after one of their new recruits might be more than the guild can handle. "Don't Worry, I Won't Be Long" seeks to offer a different take on the fantasy genre. Instead of some moldy castle or muck-ridden village, the tale is set in the sunny Mediterranean port city of Reggio di Calabria. Instead of overused elves or orcs, the characters are creatures like the long-eared panotti and canine cynocephalus, beings that medieval people actually believed in. The story is full of action and adventure, with villainous heroes and heroic villains, and meditations on mortality and the tragedy that naturally follows violent victories. Donated by Author Erik Eldritch
43. Online book: "Rude Awakening" item
43. Online book: "Rude Awakening"
$5

Starting bid

VALUE: $5. Rude Awakening: Mystery and Romance in the Roaring Twenties. A blond bomb with a funny accent rolls into the little seaside town of Tuckerville for some R&R. But something isn't quite right. She can't quite remember how she got here, how she got all these aches and pains, or even, what was her own name again? But our hero would rather flirt with the adorable resort receptionist than worry about stuff like that. She's probably just tired tired after walking here from... well, wherever. This is supposed to be a vacation, isn't it? Who's got time to worry when there are gals to smooch? But trouble is coming, and it's packing heat. Here's hoping our leading lady gets her wits in order before it's too late... Donated by Author Erik Eldritch
44. Online book: "Treasure of the Mansa Musa" item
44. Online book: "Treasure of the Mansa Musa"
$5

Starting bid

VALUE: $5. Ray, a young spacefarer, has had enough of corporate servitude in the Jovian Sector. He boards an escape pod and waves his old life goodbye. The wanderer thought he was headed for the distant refuge of 153 Hilda, but he wakes from his slumber to find himself in Saturnal territory, on the other side of the Great Divide. Specifically, Ray is taken in by a sleepy little banana farm called the Mansa Musa. Cultures clash, worlds are turned upside down, romance is in the air and secret forces are at work, as the Fates spin Ray and the Mansa Musa closer and closer to impending tragedy. Will they realize it in time to change their destiny? Or is it true what they say, that nobody escapes the pull of mighty Jupiter...? Treasure of the Mansa Musa is a hard sci-fi novel that explores a possible future full of spin gravity, electromagnetic sails, genetic manipulation and cybernetic augmentation, technologies that may be pioneered within our lifetimes. Even without warp drives and far off planets, you might be surprised at just how alien the people of the future can get. Action, drama, romance, comedy, tragedy and suspense can all be found within this story, but the primary theme is appreciation. From the mightiest of planets to the humble banana, everything has a story to tell. Whether it's food, family or fuzzy little sharks, the things that bring us happiness are life's true treasures. Donated by Author Erik Eldritch
45. #1 Class to make a Boxwood Tree Centerpiece item
45. #1 Class to make a Boxwood Tree Centerpiece
$35

Starting bid

VALUE: $ 60. Description : Be #1 of 8 people to learn how to make a beautiful Boxwood Tree Centerpiece to enjoy over the Christmas holidays. We will use fresh boxwood, pinecones, ribbons and artificial berries to decorate. All of the supplies will be included. Please bring scissors, clippers and gloves to class in Sewall Hall on Saturday, Dec. 7, 10am - noon. Donated & offered by Carol Downing
46. #2 Class to make a Boxwood Tree Centerpiece item
46. #2 Class to make a Boxwood Tree Centerpiece
$35

Starting bid

VALUE: $ 60. Description : Be #2 of 8 people to learn how to make a beautiful Boxwood Tree Centerpiece to enjoy over the Christmas holidays. We will use fresh boxwood, pinecones, ribbons and artificial berries to decorate. All of the supplies will be included. Please bring scissors, clippers and gloves to class in Sewall Hall on Saturday, Dec. 7, 10am - noon. Donated & offered by Carol Downing
47. #3 Class to make a Boxwood Tree Centerpiece item
47. #3 Class to make a Boxwood Tree Centerpiece
$35

Starting bid

VALUE: $ 60. Description : Be #3 of 8 people to learn how to make a beautiful Boxwood Tree Centerpiece to enjoy over the Christmas holidays. We will use fresh boxwood, pinecones, ribbons and artificial berries to decorate. All of the supplies will be included. Please bring scissors, clippers and gloves to class in Sewall Hall on Saturday, Dec. 7, 10am - noon. Donated & offered by Carol Downing
48. #4 Class to make a Boxwood Tree Centerpiece item
48. #4 Class to make a Boxwood Tree Centerpiece
$35

Starting bid

VALUE: $ 60. Description : Be #4 of 8 people to learn how to make a beautiful Boxwood Tree Centerpiece to enjoy over the Christmas holidays. We will use fresh boxwood, pinecones, ribbons and artificial berries to decorate. All of the supplies will be included. Please bring scissors, clippers and gloves to class in Sewall Hall on Saturday, Dec. 7, 10am - noon. Donated & offered by Carol Downing
49. #5 Class to make a Boxwood Tree Centerpiece item
49. #5 Class to make a Boxwood Tree Centerpiece
$35

Starting bid

VALUE: $ 60. Description : Be #5 of 8 people to learn how to make a beautiful Boxwood Tree Centerpiece to enjoy over the Christmas holidays. We will use fresh boxwood, pinecones, ribbons and artificial berries to decorate. All of the supplies will be included. Please bring scissors, clippers and gloves to class in Sewall Hall on Saturday, Dec. 7, 10am - noon. Donated & offered by Carol Downing
50. #6 Class to make a Boxwood Tree Centerpiece item
50. #6 Class to make a Boxwood Tree Centerpiece
$35

Starting bid

VALUE: $ 60. Description : Be #6 of 8 people to learn how to make a beautiful Boxwood Tree Centerpiece to enjoy over the Christmas holidays. We will use fresh boxwood, pinecones, ribbons and artificial berries to decorate. All of the supplies will be included. Please bring scissors, clippers and gloves to class in Sewall Hall on Saturday, Dec. 7, 10am - noon. Donated & offered by Carol Downing
51. #7 Class to make a Boxwood Tree Centerpiece item
51. #7 Class to make a Boxwood Tree Centerpiece
$35

Starting bid

VALUE: $ 60. Description : Be #7 of 8 people to learn how to make a beautiful Boxwood Tree Centerpiece to enjoy over the Christmas holidays. We will use fresh boxwood, pinecones, ribbons and artificial berries to decorate. All of the supplies will be included. Please bring scissors, clippers and gloves to class in Sewall Hall on Saturday, Dec. 7, 10am - noon. Donated & offered by Carol Downing
52. #8 Class to make a Boxwood Tree Centerpiece item
52. #8 Class to make a Boxwood Tree Centerpiece
$35

Starting bid

VALUE: $ 60. Description : Be #8 of 8 people to learn how to make a beautiful Boxwood Tree Centerpiece to enjoy over the Christmas holidays. We will use fresh boxwood, pinecones, ribbons and artificial berries to decorate. All of the supplies will be included. Please bring scissors, clippers and gloves to class in Sewall Hall on Saturday, Dec. 7, 10am - noon. Donated & offered by Carol Downing
53. 110 Grill $25. Gift Card item
53. 110 Grill $25. Gift Card item
53. 110 Grill $25. Gift Card item
53. 110 Grill $25. Gift Card
$5

Starting bid

VALUE: $25. 110 Grill Woburn offers upscale-casual dining with open kitchens, spacious bars and outdoor patios. 373 Washington Street, Woburn https://www.110grill.com/woburn-ma Donated by 110 Grill
54. Squishmallows Basket item
54. Squishmallows Basket
$15

Starting bid

VALUE: $76. Cute and fun assortment of large and small Squishmallows along with Take 4 game, Squishville Games set, and two mystery mini Squishmallows! Donated by Always Best Care, The Best Senior Care. 617-336-3248 https://alwaysbestcare.com/
55. Kitchen Tools Basket item
55. Kitchen Tools Basket item
55. Kitchen Tools Basket
$50

Starting bid

VALUE: $100. Large assortment of handy kitchen tools including: Kolorae Reusable Food Storage Bags (2 sets- small and large), Garlic Storage Bag, Garlic Press, Softworks Vegetable Spiralizer, Potato Scoop & Masher, Adjustable Sink Caddy, Cleaning Pads 4-pack, Microfiber Cloths, Kolorae 14 Ball Silicone Ice Tray, Twist Bottle Brush, 2 Sets of 4 Gripping Cutting Mats (small and medium). Donated by Julie Lewis
56. Unboxing Assortment item
56. Unboxing Assortment
$10

Starting bid

VALUE: $50. An exciting array of surprise toys to unbox. Perfect for a kid who loves mystery toys! Donated by Always Best Care, The best Senior care. 617-336-3248. https://alwaysbestcare.com/
57. Wilson Farm $30. Gift Card item
57. Wilson Farm $30. Gift Card item
57. Wilson Farm $30. Gift Card item
57. Wilson Farm $30. Gift Card
$5

Starting bid

VALUE: $30. Impeccable Produce, Homemade Sweets, Prepared Foods, Fresh Cut Flowers, Lush Plants. "A 5th generation family owned and operated, local farm stand. We've been growing fresh, local, and affordable produce for 140 years as well as offering a variety of gourmet food from our award winning bakery, highly esteemed kitchen, and more!" 10 Pleasant Street, Lexington. https://www.wilsonfarm.com/v2.0/home.php Donated by Wilson Farm
58. You Pick the Scripture Passage for a Sermon item
58. You Pick the Scripture Passage for a Sermon
$10

Starting bid

VALUE: PRICELESS! "You get to pick the text for one of Rev. Andrew's sermons on a Sunday morning. We can choose the date of the sermon together so you can be present." Donated by Reverend Andrew Harris
59. Cafe Escadrille $150. Gift Card item
59. Cafe Escadrille $150. Gift Card item
59. Cafe Escadrille $150. Gift Card
$50

Starting bid

VALUE: $150. "For nearly 50 years, Cafe Escadrille has been the top restaurant choice of Burlington, MA, offering a variety of unique dining experiences. In addition to its dining services, Cafe Escadrille is an ideal venue to host weddings, showers, and other special events." Donated by Kevin Sullivan.
60. #1 O'Reilly Auto Parts $50. Gift Card item
60. #1 O'Reilly Auto Parts $50. Gift Card
$10

Starting bid

VALUE: $50. O'Reilly Auto Parts $50 Gift Card Includes: a magnetic cup cozy Key chain bottle opener Tire pressure gage Screwdriver Donated by O'Reilly Auto Parts Burlington location at 207 Cambridge St. Unit A https://locations.oreillyauto.com/ma/burlington/autoparts-6265.html
61. #2 O'Reilly Auto Parts $50. Gift Card item
61. #2 O'Reilly Auto Parts $50. Gift Card
$10

Starting bid

VALUE: $50. O'Reilly Auto Parts $50 Gift Card Includes: a magnetic cup cozy Key chain bottle opener Tire pressure gage Screwdriver Donated by O'Reilly Auto Parts Burlington location at 207 Cambridge St. Unit A https://locations.oreillyauto.com/ma/burlington/autoparts-6265.html
62. #3 O'Reilly Auto Parts $50. Gift Card item
62. #3 O'Reilly Auto Parts $50. Gift Card
$10

Starting bid

VALUE: $50. O'Reilly Auto Parts $50 Gift Card Includes: a magnetic cup cozy Key chain bottle opener Tire pressure gage Screwdriver Donated by O'Reilly Auto Parts Burlington location at 207 Cambridge St. Unit A https://locations.oreillyauto.com/ma/burlington/autoparts-6265.html
63. #4 O'Reilly Auto Parts $50. Gift Card item
63. #4 O'Reilly Auto Parts $50. Gift Card
$10

Starting bid

VALUE: $50. O'Reilly Auto Parts $50 Gift Card Includes: a magnetic cup cozy Key chain bottle opener Tire pressure gage Screwdriver Donated by O'Reilly Auto Parts Burlington location at 207 Cambridge St. Unit A https://locations.oreillyauto.com/ma/burlington/autoparts-6265.html
64. #5 O'Reilly Auto Parts $50. Gift Card item
64. #5 O'Reilly Auto Parts $50. Gift Card
$10

Starting bid

VALUE: $50. O'Reilly Auto Parts $50 Gift Card Includes: a magnetic cup cozy Key chain bottle opener Tire pressure gage Screwdriver Donated by O'Reilly Auto Parts Burlington location at 207 Cambridge St. Unit A https://locations.oreillyauto.com/ma/burlington/autoparts-6265.html
65. Beer Box by Time & Materials Nano-Brewery, Reading, MA item
65. Beer Box by Time & Materials Nano-Brewery, Reading, MA
$10

Starting bid

VALUE: $60. Founded by husband & wife team Brian & Elizabeth, we aim to be the beer in your fridge that supports the local economy and doesn't need a lengthy explanation to enjoy. 3 Half Brain Pina Colada IPA 6% 3 Take Notes Cascade Pale Ale 5% 2 Feeble Preacher Belgian Inspired Blonde 6% 2 16 oz jars of peanuts - 1 sweet & spicy, 1 salted 2 glasses that provide the best beer drinking experience 1 soft Large T-shirt ** Winner MUST be 21+ years. Donated by Brian Shirley & Elizabeth Leahy - Founders of Time & Materials Beer Company in Reading, MA. https://www.timeandmaterialsbeer.com/
66. 2 Unframed Photos of Beautiful Birds item
66. 2 Unframed Photos of Beautiful Birds
$15

Starting bid

VALUE: $30. These beautiful closeup photos are so realistic. Would be a great addition to any home or office. Photo approx. 4"X5", with Mat approx. 5"X8". Donated by Mike Tredeau
67. 2 Unframed Beautiful Photos of Flowers item
67. 2 Unframed Beautiful Photos of Flowers
$15

Starting bid

VALUE: $30. Have the bright colors of summer in your home year round! Photo approx. 4"X5", with Mat approx. 5"X8". Donated by Mike Tredeau
68. 2 Framed Flower Pictures item
68. 2 Framed Flower Pictures
$15

Starting bid

VALUE: $30. These artistic, colorful photos would complement any home or office. Photo approx. 4"X5", with Mat & in frame approx. 5"X8". Donated by Mike Tredeau
69. #1 Kimball Farm $50. Gift Card item
69. #1 Kimball Farm $50. Gift Card
$25

Starting bid

VALUE: $50. Offering 50 flavors of our famous homemade ice cream, outdoor Grill & Seafood Shack, 50 acres of fun activities, and a cozy Country Store & Cafe. Located in Westford, MA. https://kimballfarm.com/ Donated by Lucy Damiani
70. #2 Kimball Farm $50. Gift Card item
70. #2 Kimball Farm $50. Gift Card
$25

Starting bid

VALUE: $50. Offering 50 flavors of our famous homemade ice cream, outdoor Grill & Seafood Shack, 50 acres of fun activities, and a cozy Country Store & Cafe. Located in Westford, MA https://kimballfarm.com/ Donated by Lucy Damiani
71. Fiorella's $100. Gift Card item
71. Fiorella's $100. Gift Card item
71. Fiorella's $100. Gift Card
$50

Starting bid

VALUE: $100. YOUR FULL-SERVICE, SIT DOWN AND STAY AWHILE, NEIGHBORHOOD GEM. Enjoy a leisurely lunch, a family dinner or any occasion, served with inspiration from Italy and hospitality from the heart. https://www.fiorellas.com/ Burlington location at 75 Middlesex Tpke Donated by Jan McSheffrey
72. The Cheesecake Factory $50. Gift Card item
72. The Cheesecake Factory $50. Gift Card
$10

Starting bid

VALUE: $50. With more than 250 items on our menu, it may be hard to believe that we make things fresh and from scratch in each restaurant – but it’s true! Our prep kitchens are one of the busiest spots in our restaurants, and it’s where the magic begins every day. https://www.thecheesecakefactory.com Burlington location at 75 Middlesex Tpke Donated by The Cheesecake Factory
73. Country Club of Billerica, 4 Rounds of Golf $200. Value item
73. Country Club of Billerica, 4 Rounds of Golf $200. Value item
73. Country Club of Billerica, 4 Rounds of Golf $200. Value item
73. Country Club of Billerica, 4 Rounds of Golf $200. Value
$75

Starting bid

VALUE: $200. 4 rounds of golf at Country Club of Billerica - excludes cart. www.countryclubofbillerica.com 51 Baldwin Rd, Billerica, MA Donated by Steve Miller
74. Pizza Works $30. Gift Card item
74. Pizza Works $30. Gift Card item
74. Pizza Works $30. Gift Card
$10

Starting bid

VALUE: $30. A family owned and operated business offering pizzas, subs, salads, appetizers and pasta options. At Pizza Works we pride ourselves on offering a consistently exceptional product at a reasonable price. 222 Cambridge St, Burlington. Tel: 781-229-6757 https://www.pizzaworksonline.com/ Donated by Pizza Works
75. #1 Pet Sitting for 1 week item
75. #1 Pet Sitting for 1 week
$35

Starting bid

VALUE: $60. Sorry - No dogs. In Burlington & adjacent communities. Also will take in mail & packages, water indoor plants. Must coordinate with donor to agree on the week of pet sitting. Donated by Marcia Rich
76. #2 Pet Sitting for 1 week item
76. #2 Pet Sitting for 1 week
$35

Starting bid

VALUE: $60. Sorry - No dogs. In Burlington & adjacent communities. Also will take in mail & packages, water indoor plants. Must coordinate with donor to agree on the week of pet sitting. Donated by Marcia Rich
77. Hand-Crocheted Baby Blanket item
77. Hand-Crocheted Baby Blanket item
77. Hand-Crocheted Baby Blanket
$15

Starting bid

VALUE: $50. Soft, cuddly blanket to keep baby warm. Dimensions are 40" X 21". Donated by C4C Crafters
78. 2 Hand-crafted Duck Pillows item
78. 2 Hand-crafted Duck Pillows
$10

Starting bid

VALUE: $18. 2 pillows with the same design. Picture shows front of one pillow & back of the other. Donated by Members of UCC Burlington
79. 5 $25. Grub Hub Gift Cards item
79. 5 $25. Grub Hub Gift Cards item
79. 5 $25. Grub Hub Gift Cards
$50

Starting bid

VALUE: $125. We help restaurants grow their businesses and experiment with new concepts. We provide drivers flexible opportunities to work and earn. Together with our restaurants and drivers, we give diners more options to take out, whether it’s their go-to meal from their favorite local restaurant, or a craving to discover something new. Grubhub is a part of Just Eat Takeaway.com, a leading global online food delivery marketplace, and features 375,000 merchants in over 4,000 U.S. cities. Donated by Deb Glancy
80. Fogo de Chao - Lunch Gift Card for Two item
80. Fogo de Chao - Lunch Gift Card for Two item
80. Fogo de Chao - Lunch Gift Card for Two item
80. Fogo de Chao - Lunch Gift Card for Two
$50

Starting bid

VALUE: $96. Lunch Gift Card for two at Fogo de Chao (11 AM - 3 PM). ** Excludes beverages. For more than 40 years, we have brought the FIRE to create memorable experiences and an innovative menu centered around the culinary art of Churrasco: fire-roasted proteins, expertly butchered and grilled over an open flame. Donated by Fogo de Chao 75 Middlesex Tpke (at the Mall) Burlington, MA https://fogodechao.com/menu-detail/?location=4894&type=menu-lunch&id=6523
81. Black & Blue Steak and Crab $50. Gift Card item
81. Black & Blue Steak and Crab $50. Gift Card item
81. Black & Blue Steak and Crab $50. Gift Card item
81. Black & Blue Steak and Crab $50. Gift Card
$10

Starting bid

VALUE: $50. Gift Card to Black and Blue Steak and Crab restaurant. INVENTIVE DESIGN, INSPIRED CUISINE, and a complete focus on gracious hospitality Donated by Black & Blue Steak & Crab Burlington & Wellesley https://blackandbluesteakandcrab.com/
82. Elements Massage $119. Gift Card item
82. Elements Massage $119. Gift Card item
82. Elements Massage $119. Gift Card
$60

Starting bid

VALUE: $119. At Elements Massage™, we do one thing: massage, and we are proud of our high client satisfaction scores. Experience the difference with our month-to-month membership program, the Elements Wellness Program™, and our guarantee, The Elements Promise™ — all built around our therapeutic, handcrafted, and personalized approach to massage that we call The Elements Way® Donated by Elements Massage Many locations https://elementsmassage.com/
83. Burlington Florist $50. Gift Card item
83. Burlington Florist $50. Gift Card item
83. Burlington Florist $50. Gift Card
$10

Starting bid

VALUE: $50. Burlington Florist has been hand-delivering premium floral arrangements and gift baskets to help strengthen relationships, give love and support, and celebrate life’s special moments. From birthdays to anniversaries to commemorating a loved one, and every little “just because” moment in between. Donated by Burlington Florist 55 Winn St. Burlington, MA https://www.burlingtonflorists.com/
84. Eddie V's Prime Seafood $100. Gift Card item
84. Eddie V's Prime Seafood $100. Gift Card item
84. Eddie V's Prime Seafood $100. Gift Card
$50

Starting bid

VALUE: $100. THE EXPERIENCE Eddie V’s charismatic vibe draws you in and holds you close, invites you to be seen, or sit back and just savor. The finest seafood and steaks. World-class wine and service. And live jazz in the V lounge. Donated by Eddie V's Prime Seafood Located in Boston & Burlington https://www.eddiev.com/home
85. Emerald Rose $25. Gift Card item
85. Emerald Rose $25. Gift Card item
85. Emerald Rose $25. Gift Card
$5

Starting bid

VALUE: $25. Our Executive Chef has created a menu with a great balance of traditional Irish favorites like Bangers and Mash and Shepherd's Pie to mouth watering pub bites like our Irish Nachos smothered in cheese and bacon and succulent burgers with whiskey glaze. While our bar curates some of the finest Irish beers and spirits available! Enjoy our extensive rotating thirty draught beer list including many local craft favorites as well! Donated by Emerald Rose 785 Boston Post Rd. Billerica https://www.theemeraldrose.com/
86. Goodnight Johnny's $50. Gift Card #2 item
86. Goodnight Johnny's $50. Gift Card #2 item
86. Goodnight Johnny's $50. Gift Card #2
$10

Starting bid

VALUE: $50. Gift Card to Goodnight Johnny's Embrace the Rhythm of Good Times Raise the tempo of exceptional dining at Good Night Johnny's - Burlington's newest restaurant venue. We're not just a restaurant; we're a symphony of flavors, inspired by the soulful beats of music. https://www.goodnightjohnnys.com/ 154 Cambridge St., Burlington, MA Donated by Chris at Goodnight Johnny's
87. #1 Tavern in the Square $25. Gift Card item
87. #1 Tavern in the Square $25. Gift Card item
87. #1 Tavern in the Square $25. Gift Card
$5

Starting bid

VALUE: $25. Gift Card to Tavern in the Square Enjoy brunch, dinner, drinks and late night menu at Tavern in the Square, a casual and lively restaurant in Burlington, MA. Check out the menus, hours, contact and location … https://www.taverninthesquare.com/ Burlington location at 100 District Ave. Donated by Tavern in the Square
88. #2 Tavern in the Square $25. Gift Card item
88. #2 Tavern in the Square $25. Gift Card item
88. #2 Tavern in the Square $25. Gift Card
$5

Starting bid

VALUE: $25. Gift Card to Tavern in the Square Enjoy brunch, dinner, drinks and late night menu at Tavern in the Square, a casual and lively restaurant in Burlington, MA. Check out the menus, hours, contact and location … https://www.taverninthesquare.com/ Burlington location at 100 District Ave. Donated by Tavern in the Square
89. #3 Tavern in the Square $25. Gift Card item
89. #3 Tavern in the Square $25. Gift Card item
89. #3 Tavern in the Square $25. Gift Card
$5

Starting bid

VALUE: $25. Gift Card to Tavern in the Square Enjoy brunch, dinner, drinks and late night menu at Tavern in the Square, a casual and lively restaurant in Burlington, MA. Check out the menus, hours, contact and location … https://www.taverninthesquare.com/ Burlington location at 100 District Ave. Donated by Tavern in the Square
90. The Liquor Cabinet $25. Gift Card item
90. The Liquor Cabinet $25. Gift Card item
90. The Liquor Cabinet $25. Gift Card
$5

Starting bid

VALUE: $25. Gift Card to The Liquor Cabinet The Liquor Cabinet is a Burlington landmark, serving the Greater-Burlington area for over 50 years with a wide variety of beer, wine and spirits. ** Winner MUST be 21+ years. Donated by The Liquor Cabinet 34 Winn St. Burlington, MA https://burlington-massachusetts.uscompanies.net/liquor-store/liquor-cabinet-burlington/
91. #1 Cafe Escadrille $50. Gift Card item
91. #1 Cafe Escadrille $50. Gift Card item
91. #1 Cafe Escadrille $50. Gift Card
$10

Starting bid

VALUE: $50. Gift Card to Cafe Escadrille Autumn in New England is the perfect time to gather at Café Escadrille. Whether it’s lunch or dinner, our inviting atmosphere is the ideal backdrop for sharing delicious moments with family and friends. Donated by Cafe Escadrille 26 Cambridge St. Burlington, MA https://www.cafeescadrille.com/
92. #2 Cafe Escadrille $50. Gift Card item
92. #2 Cafe Escadrille $50. Gift Card item
92. #2 Cafe Escadrille $50. Gift Card
$10

Starting bid

VALUE: $50. Gift Card to Cafe Escadrille Autumn in New England is the perfect time to gather at Café Escadrille. Whether it’s lunch or dinner, our inviting atmosphere is the ideal backdrop for sharing delicious moments with family and friends. Donated by Cafe Escadrille 26 Cambridge St. Burlington, MA https://www.cafeescadrille.com/
93. Glamour Nails $25. Gift Card item
93. Glamour Nails $25. Gift Card item
93. Glamour Nails $25. Gift Card
$5

Starting bid

VALUE: $25. Gift Card to Glamour Nails Glamour Nails is a nail salon that offers acrylic nails, dip powder, manicure, pedicure, nail art and more. Donated by Glamour Nails 49 Winn St. Burlington, MA https://www.facebook.com/glamournailsburlingtonma/
94. #1 Bickford's Grille $10. Gift Card item
94. #1 Bickford's Grille $10. Gift Card item
94. #1 Bickford's Grille $10. Gift Card
$5

Starting bid

VALUE: $10. Gift Card to Bickford's Grille Enjoy a variety of dishes from pancakes and salads to burgers and lobster at Bickford's. Donated by Bickford's Grille 6 Cambridge St. Burlington, MA https://www.bickfords.com/location/bickfords-grille-burlington/
95. #2 Bickford's Grille $10. Gift Card item
95. #2 Bickford's Grille $10. Gift Card item
95. #2 Bickford's Grille $10. Gift Card
$5

Starting bid

VALUE: $10. Gift Card to Bickford's Grille Enjoy a variety of dishes from pancakes and salads to burgers and lobster at Bickford's. Donated by Bickford's Grille 6 Cambridge St. Burlington, MA https://www.bickfords.com/location/bickfords-grille-burlington/
96. #3 Bickford's Grille $10. Gift Card item
96. #3 Bickford's Grille $10. Gift Card item
96. #3 Bickford's Grille $10. Gift Card
$5

Starting bid

VALUE: $10. Gift Card to Bickford's Grille Enjoy a variety of dishes from pancakes and salads to burgers and lobster at Bickford's. Donated by Bickford's Grille 6 Cambridge St. Burlington, MA https://www.bickfords.com/location/bickfords-grille-burlington/
97. #4 Bickford's Grille $10. Gift Card item
97. #4 Bickford's Grille $10. Gift Card item
97. #4 Bickford's Grille $10. Gift Card
$5

Starting bid

VALUE: $10. Gift Card to Bickford's Grille Enjoy a variety of dishes from pancakes and salads to burgers and lobster at Bickford's. Donated by Bickford's Grille 6 Cambridge St. Burlington, MA https://www.bickfords.com/location/bickfords-grille-burlington/
98. #5 Bickford's Grille $10. Gift Card item
98. #5 Bickford's Grille $10. Gift Card item
98. #5 Bickford's Grille $10. Gift Card
$5

Starting bid

VALUE: $10. Gift Card to Bickford's Grille Enjoy a variety of dishes from pancakes and salads to burgers and lobster at Bickford's. Donated by Bickford's Grille 6 Cambridge St. Burlington, MA https://www.bickfords.com/location/bickfords-grille-burlington/
99. #1 Collectable Plate by Master Artisan Zhao Huimin item
99. #1 Collectable Plate by Master Artisan Zhao Huimin
$5

Starting bid

VALUE: $35. Each of the plates are a part of the series of 12 limited edition collector plates by Master Artisan Zhao Huimin, which portrays the heroines of the classic Chinese romantic novel, A Dream of Red Mansions by Hung Lou Meng, written between 1755 and 1790. The book is one of the great classics of Chinese literature and is studied widely in China and by Chinese scholars. The book has a very large cast of characters, however central to the plot are the 12 Beauties. These plates were produced by The Bradford Exchange in 1985. Donated by Deb Glancy & Donna Ferro
100. #2 Collectable Plate by Master Artisan Zhao Huimin item
100. #2 Collectable Plate by Master Artisan Zhao Huimin
$5

Starting bid

VALUE: $35. Each of the plates are a part of the series of 12 limited edition collector plates by Master Artisan Zhao Huimin, which portrays the heroines of the classic Chinese romantic novel, A Dream of Red Mansions by Hung Lou Meng, written between 1755 and 1790. The book is one of the great classics of Chinese literature and is studied widely in China and by Chinese scholars. The book has a very large cast of characters, however central to the plot are the 12 Beauties. These plates were produced by The Bradford Exchange in 1985. Donated by Deb Glancy & Donna Ferro
101. #3 Collectable Plate by Master Artisan Zhao Huimin item
101. #3 Collectable Plate by Master Artisan Zhao Huimin
$5

Starting bid

VALUE: $35. Each of the plates are a part of the series of 12 limited edition collector plates by Master Artisan Zhao Huimin, which portrays the heroines of the classic Chinese romantic novel, A Dream of Red Mansions by Hung Lou Meng, written between 1755 and 1790. The book is one of the great classics of Chinese literature and is studied widely in China and by Chinese scholars. The book has a very large cast of characters, however central to the plot are the 12 Beauties. These plates were produced by The Bradford Exchange in 1985. Donated by Deb Glancy & Donna Ferro
102. #4 Collectable Plate by Master Artisan Zhao Huimin item
102. #4 Collectable Plate by Master Artisan Zhao Huimin
$5

Starting bid

VALUE: $35. Each of the plates are a part of the series of 12 limited edition collector plates by Master Artisan Zhao Huimin, which portrays the heroines of the classic Chinese romantic novel, A Dream of Red Mansions by Hung Lou Meng, written between 1755 and 1790. The book is one of the great classics of Chinese literature and is studied widely in China and by Chinese scholars. The book has a very large cast of characters, however central to the plot are the 12 Beauties. These plates were produced by The Bradford Exchange in 1985. Donated by Deb Glancy & Donna Ferro
103. #5 Collectable Plate by Master Artisan Zhao Huimin item
103. #5 Collectable Plate by Master Artisan Zhao Huimin
$5

Starting bid

VALUE: $35. Each of the plates are a part of the series of 12 limited edition collector plates by Master Artisan Zhao Huimin, which portrays the heroines of the classic Chinese romantic novel, A Dream of Red Mansions by Hung Lou Meng, written between 1755 and 1790. The book is one of the great classics of Chinese literature and is studied widely in China and by Chinese scholars. The book has a very large cast of characters, however central to the plot are the 12 Beauties. These plates were produced by The Bradford Exchange in 1985. Donated by Deb Glancy & Donna Ferro
104. #6 Collectable Plate by Master Artisan Zhao Huimin item
104. #6 Collectable Plate by Master Artisan Zhao Huimin
$5

Starting bid

VALUE: $35. Each of the plates are a part of the series of 12 limited edition collector plates by Master Artisan Zhao Huimin, which portrays the heroines of the classic Chinese romantic novel, A Dream of Red Mansions by Hung Lou Meng, written between 1755 and 1790. The book is one of the great classics of Chinese literature and is studied widely in China and by Chinese scholars. The book has a very large cast of characters, however central to the plot are the 12 Beauties. These plates were produced by The Bradford Exchange in 1985. Donated by Deb Glancy & Donna Ferro
105. Legends Barber Company $30. Gift Card item
105. Legends Barber Company $30. Gift Card item
105. Legends Barber Company $30. Gift Card
$5

Starting bid

VALUE: $30. Gift Card to Legends Barber Company Whether you're looking for a classic gentleman's grooming or a modern trendy style, we have the hands to deliver what you desire. 175 Cambridge St. Burlington, MA Donated by Legends Barber Company https://www.fresha.com/lvp/legends-barber-company-cambridge-street-burlington-85BqQM
106. Papa Gino's 3 XL Cheese Pizzas item
106. Papa Gino's 3 XL Cheese Pizzas item
106. Papa Gino's 3 XL Cheese Pizzas
$15

Starting bid

VALUE: $60. - Papa Gino's 3 XL Cheese Pizzas New England’s Neighborhood Pizzeria We’re committed to provide the best quality food, most attentive service, and the cleanest, most welcoming restaurants. Donated by Papa Gino's 179 Cambridge St. Burlington, MA https://www.papaginos.com/menu/papa-ginos-dangelo-burlington-3
107. #1 Ray's Barber Shop $50. Gift Card item
107. #1 Ray's Barber Shop $50. Gift Card item
107. #1 Ray's Barber Shop $50. Gift Card
$10

Starting bid

VALUE: $50. Gift Card to Ray's Barber Shop The shop specializes in men's haircuts and beard trims of all lengths, providing an authentic barbershop experience. With an old-school vibe and a modern twist, Ray's Barbershop stands out from the rest, making it a top choice in the area. Donated by Ray's Barber Shop 214 Cambridge St. Burlington, MA https://www.bestprosintown.com/ma/burlington/rays-barber-shop-/
108. #2 Ray's Barber Shop $50. Gift Card item
108. #2 Ray's Barber Shop $50. Gift Card item
108. #2 Ray's Barber Shop $50. Gift Card
$10

Starting bid

VALUE: $50. Gift Card to Ray's Barber Shop The shop specializes in men's haircuts and beard trims of all lengths, providing an authentic barbershop experience. With an old-school vibe and a modern twist, Ray's Barbershop stands out from the rest, making it a top choice in the area. Donated by Ray's Barber Shop 214 Cambridge St. Burlington, MA https://www.bestprosintown.com/ma/burlington/rays-barber-shop-/
109. #1 Schoolhouse Ice Cream & Yogurt $20. Gift Card item
109. #1 Schoolhouse Ice Cream & Yogurt $20. Gift Card item
109. #1 Schoolhouse Ice Cream & Yogurt $20. Gift Card
$5

Starting bid

VALUE: $20. Gift Card to Schoolhouse Ice Cream & Yogurt We serve many flavors of super premium homemade ice cream, sundaes, and ice cream parties for home or office! We make our own homemade ice cream from 16% butterfat (super premium quality) and use ingredients that are the highest quality available, such as cocoa powder from Holland and nuts from California. We’re confident that you’ll love it! 216 Cambridge St. Burlington, MA Donated by Schoolhouse Ice Cream & Yogurt https://schoolhouseicecream.com/
110. #2 Schoolhouse Ice Cream & Yogurt $20. Gift Card item
110. #2 Schoolhouse Ice Cream & Yogurt $20. Gift Card item
110. #2 Schoolhouse Ice Cream & Yogurt $20. Gift Card
$5

Starting bid

VALUE: $20. Gift Card to Schoolhouse Ice Cream & Yogurt We serve many flavors of super premium homemade ice cream, sundaes, and ice cream parties for home or office! We make our own homemade ice cream from 16% butterfat (super premium quality) and use ingredients that are the highest quality available, such as cocoa powder from Holland and nuts from California. We’re confident that you’ll love it! 216 Cambridge St. Burlington, MA Donated by Schoolhouse Ice Cream & Yogurt https://schoolhouseicecream.com/
111. School of Rock Burlington - Certificate valued at $550. item
111. School of Rock Burlington - Certificate valued at $550.
$100

Starting bid

VALUE: $550. Value Certificate from School of Rock The certificate entitles the bearer to either one month of lessons and rehearsals or one week-long workshop. Located at Wayside Plaza School of Rock Burlington, 6 Wayside Rd - Suite 6S, 781-384-5683 Donated by School of Rock Burlington https://www.schoolofrock.com/locations/burlington
112. Ixtapa Restaurant & Cantina $25. Gift Card item
112. Ixtapa Restaurant & Cantina $25. Gift Card item
112. Ixtapa Restaurant & Cantina $25. Gift Card
$5

Starting bid

VALUE: $25. Gift Card to Ixtapa At Ixtapa, our customers always leave satisfied and amazed after every visit to one of our restaurants. This wonderful dining experience is built with our friendly service, freshly prepared dishes, and enjoyable atmosphere. Local locations are in Watertown, Lexington and Woburn. https://www.ixtapacantina.com/ Donated by Ixtapa Restaurant & Cantina
113. Frank Pepe Pizzeria Burlington - 4 Med Pizzas Gift Card item
113. Frank Pepe Pizzeria Burlington - 4 Med Pizzas Gift Card item
113. Frank Pepe Pizzeria Burlington - 4 Med Pizzas Gift Card
$15

Starting bid

VALUE: $60. - 4 Medium Pizzas at Frank Pepe Pizzeria World Famous * Frank Pepe Pizzeria Napoletana We have been crafting Original New Haven style pizza for nearly 100 years. Our approach is simple: the best ingredients on the best dough, every time. Donated by Frank Pepe Pizzeria 75 Middlesex Tpke, Burlington, MA https://pepespizzeria.com/