Hosted by

LLS

About this raffle

Eddie's Favorite Things!

One chance of winning
$25
One lucky winner drawn every day leading up to Father’s Day! Monday: Barrel of Bourbon Basket Tuesday: STL City Soccer Tickets ($600 Value) Wednesday: Barrel-Aged Bliss Thursday: RiverNorth Strength Experience ($1500 value) Friday: Bourbon Collection Raffle Saturday: Grill Master Giveaway Sunday: Whiskey Connoisseur's Raffle
Two chances of winning
$40
This includes 2 tickets
One lucky winner drawn every day leading up to Father’s Day! Monday: Barrel of Bourbon Basket Tuesday: STL City Soccer Tickets ($600 Value) Wednesday: Barrel-Aged Bliss Thursday: RiverNorth Strength Experience ($1500 value) Friday: Bourbon Collection Raffle Saturday: Grill Master Giveaway Sunday: Whiskey Connoisseur's Raffle
Six chances of winning
$100
This includes 6 tickets
One lucky winner drawn every day leading up to Father’s Day! Monday: Barrel of Bourbon Basket Tuesday: STL City Soccer Tickets ($600 Value) Wednesday: Barrel-Aged Bliss Thursday: RiverNorth Strength Experience ($1500 value) Friday: Bourbon Collection Raffle Saturday: Grill Master Giveaway Sunday: Whiskey Connoisseur's Raffle
Add a donation for LLS

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!