Caballos Bailadores 2026

About this event
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VIP TABLE FOR 4 PEOPLE, VIP AND 2 HORSE ENTRIES TO COMPETE
OR FOOD TRUCK
OR 10x10 VENDOR STATION
SOCIAL MEDIA SHOUTOUT
2X6 BANNER
LOGO ON EVENT MATERIALS AND PROMOTIONS
RECOGNITION DURING EVENT
4 GENERAL ADMISSION TICKETS (IF FOOD TRUCK OR VENDOR STATION CHOSEN)
PLEASE EMAIL: [email protected] TO RESERVE
Rancho La Fe is a 501(c)(3) nonprofit organization. Contributions may be tax-deductible to the extent allowed by law. Please consult your tax advisor.
VIP FOR 4 PEOPLE
OR 10x10 VENDOR STATION
SOCIAL MEDIA SHOUTOUT
2x4 BANNER
LOGO ON EVENT MATERIALS AND PROMOTIONS
RECOGNITION DURING EVENT
2 GENERAL ADMISSION TICKETS ( IF VENDOR STATION IS CHOSEN)
PLEASE EMAIL: [email protected] TO RESERVE
Rancho La Fe is a 501(c)(3) nonprofit organization. Contributions may be tax-deductible to the extent allowed by law. Please consult your tax advisor.
SOCIAL MEDIA SHOUTOUT
1.7x3 BANNER
LOGO ON EVENT MATERIALS AND PROMOTIONS
RECOGNITION DURING EVENT
4 GENERAL ADMISSION TICKETS
PLEASE EMAIL: [email protected] TO RESERVE
Rancho La Fe is a 501(c)(3) nonprofit organization. Contributions may be tax-deductible to the extent allowed by law. Please consult your tax advisor.
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