A black stallion dominates the foreground of a poster advertising a "Gran Evento de Caballos Bailadores" (Grand Event of Dancing Horses) with event details and ticket information in the background.
Rancho La Fe

Hosted by

Rancho La Fe

About this event

Caballos Bailadores 2026

9091 Zachary Taylor Hwy

Unionville, VA 22567, USA

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PREMIER SPONSOR: CABALLOS BAILADORES 2026
$2,500

VIP TABLE FOR 4 PEOPLE, VIP AND 2 HORSE ENTRIES TO COMPETE

OR FOOD TRUCK

OR 10x10 VENDOR STATION

SOCIAL MEDIA SHOUTOUT

2X6 BANNER

LOGO ON EVENT MATERIALS AND PROMOTIONS

RECOGNITION DURING EVENT

4 GENERAL ADMISSION TICKETS (IF FOOD TRUCK OR VENDOR STATION CHOSEN)

PLEASE EMAIL: [email protected] TO RESERVE

Rancho La Fe is a 501(c)(3) nonprofit organization. Contributions may be tax-deductible to the extent allowed by law. Please consult your tax advisor.



CHAMPION SPONSOR: CABALLOS BAILADORES 2026
$1,000

VIP FOR 4 PEOPLE

OR 10x10 VENDOR STATION

SOCIAL MEDIA SHOUTOUT

2x4 BANNER

LOGO ON EVENT MATERIALS AND PROMOTIONS

RECOGNITION DURING EVENT

2 GENERAL ADMISSION TICKETS ( IF VENDOR STATION IS CHOSEN)

PLEASE EMAIL: [email protected] TO RESERVE

Rancho La Fe is a 501(c)(3) nonprofit organization. Contributions may be tax-deductible to the extent allowed by law. Please consult your tax advisor.


SUPPORTING SPONSOR
$500

SOCIAL MEDIA SHOUTOUT

1.7x3 BANNER

LOGO ON EVENT MATERIALS AND PROMOTIONS

RECOGNITION DURING EVENT

4 GENERAL ADMISSION TICKETS

PLEASE EMAIL: [email protected] TO RESERVE

Rancho La Fe is a 501(c)(3) nonprofit organization. Contributions may be tax-deductible to the extent allowed by law. Please consult your tax advisor.


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