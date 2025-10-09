Hosted by

CACAF AUCTION ITEMS

Hilton Head Headwinds
$1,600

Hilton Head South Carolina Sailing Experience with a 2-Night Stay for (2)

THE BUCANNER RESORT AND GOLF COURSE
$1,500

WEEKEND STAY AT THE WORLD RENOWNED BUCANEER HOTEL, a 3-Night Stay for (2)

Mexico Dreams
$1,600

Luxury Mexico Resort 5 Night Stay in Riviera Maya, Nuevo Vallarta, Puerto Vallarta, Puerto Peñasco or Acapulco for (2)

LIONEL MESSI SOCCER BALL
$1,500

SOCCER BALL SIGNED BY LIONEL MESSI

The Players Championship
$3,700

The Players Championship Package with a 3 Night Stay and Dinner for (2)

Kobe Bryant Jersey
$2,000

KOBE BRYANT FRAMED JERSEY

NASCAR Driving Experience
$3,400

NASCAR Driving Experience with 2 Night Hotel Stay for (2)

Michael Jordan Basketball
$950

MICHAEL JORDAN BASKETBALL WITH CASE

Lebron James Basketball
$800

LEBRON JAMES BASKETBALL WITH CASE

Stephen Curry Jersey
$1,300

STEPHEN CURRY FRAMED JERSEY

Derek Jeter Baseball Bat
$700

DEREK JETER BASEBALL BAT

