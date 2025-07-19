Cadron Post Chapter, NSDAR 2025 Membership Renewal

Regular Membership Renewal
$81

Total includes renewal of National Membership, State Membership, District Membership, Chapter Membership, and the President General's Fund.

Lifetime Membership Renewal
$10

Total includes renewal of State Membership, District Membership, and Chapter Membership.

Associate Membership Renewal
$15

Includes renewal of Cadron Post Chapter Membership only. Must be in good standing in another Chapter.

Reinstatement of Regular Membership
$91

Total includes renewal of National Membership, State Membership, District Membership, Chapter Membership, and the President General's Fund, as well as a $10 Reinstatement Fee

