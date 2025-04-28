eventClosed

Calabasas Chamber of Commerce's Silent Auction

100 Civic Center Way, Calabasas, CA 91302, USA

Absolute Pilates Certificate ($450 value)
$100

For 3 private lessons.
Chamber Bag ($220 value)
$50

• 2-tickets to the May Networking Luncheon • Calabasas Chamber bag • Calabasas trucker hat
4 Pack of One-Day Passes to the Calabasas Pickleball Club
$50

4 Pack of One-Day Guest Passes to the Calabasas Pickleball Club ($200 value)
$300 Daou Vineyards Gift Certificate
$75

21+ to purchase
Planning Session with Nick Wolf ($3500 value)
$500

Integrated Financial Planning & Investment Management
Calabasas Sweatshirt from The Glitter Standard ($138 value)
$35

Custom hand embroidered "Calabasas" on vintage sweatshirts.
Dodgers Sweatshirt from The Glitter Standard ($168 value)
$45

Custom hand embroidered "Los Angeles Dodgers" on vintage sweatshirts.
$200 Hydration Room Gift Certificate
$50

Krysia Renau Necklace ($320 value)
$80

30" pink amethyst necklace (with a 3" drop) heavy 22K gold-plate over brass chain.
1 Month of Classes ($265 value)
$60

1 Month of Tier 2 Karate (3 Karate Classes per Week) with 1 Karate Uniform & 1 Karate Belt. Not available to existing students/members of Limitless Karate.
1 Month of Classes ($265 value)
$60

1 Month of Tier 2 Karate (3 Karate Classes per Week) with 1 Karate Uniform & 1 Karate Belt. Not available to existing students/members of Limitless Karate.
$25 OliveU Gift Certificate
$10

These miniature gems transcend mere objects, expressing love, encouragement, and appreciation. Whether boosting confidence during challenging times or celebrating the joys of friendship and parenthood, they carry profound significance and bring warmth to the heart.
Postal Annex Candy Basket ($45 value)
$25

• freeze dried candy x2 • peach rings • chocolate x3
Mother's Day Basket from Postal Annex ($100 value)
$25

• Kathy hat • Bella sleep + spa HAIR CLIPS • Bella sleep + spa Facial Guasha tool • Storm Candle • Bella & bean bath salt • Bella & bean sugar scrub • Bella & Bean body butter • Bunki Korean Pen & Fill
Postal Annex Services + Chocolate ($200 value)
$50

Services + Chocolate • 10LB shredding • 1 passport picture • $15 gift card • $90 -3 months free personal mailbox • chocolate x3 • $3 rose pens x3
Q4 Gift Basket ($298 value)
$50

• 1 Month Membership of unlimited classes + 1 Private training sessions • Q4 Active t-shirt • Q4 Bottle
Gift Basket ($200 value)
$50

Filled with fun merchandise! • Pint glass • Shot glass • Hat • Cookbook • Stemless Tumblr • T-shirt • Sagebrush Cantina Candle
Salon Nuuvo Gift Basket ($350 value)
$90

Filled with great Nuuvo Hair Care product!
Botox (20 units) from Skin Bio ($300 value)
$75

Magic Castle Invitation
$50

Good for up to 6 guests. Cover charge still applies. 21+ only.
$50 Gift Card
$10

