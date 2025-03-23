The California Historical Radio Society's Store

AC/DC operated AM superheterodyne receiver with loop antenna. 5 Tubes. Power supply 110-120 volts AC/DC. Tuning range 540-1600KC. Published 1949.
Volts AC 110-120. Cycles 50-60. Watts 30. Range 540-1600 Kilocycles.
Radio Cassette. Collector's Edition Radio. Production Code No. 89G03. Frequency Range: FM 88-108MHx, AM 530-1610 KHz. Power Consumption: 10W. Power source AC 117V ~ 60Hx.
AC/DC operated AM superheterodyne receiver. 5 tubes. Power Supply 110-120 volts AC/DC. Tuning range 530-1620 KC. Published 1956
AC/DC operated AM superheterodyne receiver with loop antenna. 5 tubes. Power Supply 110-120 volts AC/DC. Tuning range 535-1620 KC. Published 1952
Circa 1937. TRF Receiver AC/DC Type. 5 Tubes. 2 Band.
AC/DC operated AM superheterodyne receiver. 6 Tubes. Power Supply 110-120 volts AC/DC. Tuning range 540-1600 KC. Published 1953
Superheterodyne. 105-120 volts AC/DC. 35 Watts. Tubes:5.
110-120 volts. 26 Watts. Cycles 50-60. Tubes:5.
110-120 volts. AC/DC. 48 Watts. Tubes:5.
AC/DC operated AM superheterodyne receiver. Tubes: 5. Power Supply: 110-120 volts AC/DC. Tuning Range 540-1600KC. Published 1954
