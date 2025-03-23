The California Historical Radio Society's Store

Silvertone Catalog No. 9001 item
Silvertone Catalog No. 9001
$65

AC/DC operated AM superheterodyne receiver with loop antenna. 5 Tubes. Power supply 110-120 volts AC/DC. Tuning range 540-1600KC. Published 1949.

RCA Victor RJA11Y item
RCA Victor RJA11Y
$75

Volts AC 110-120. Cycles 50-60. Watts 30. Range 540-1600 Kilocycles.

Crosley Collector's Edition Radio No. 1533 item
Crosley Collector's Edition Radio No. 1533
$30

Radio Cassette. Collector's Edition Radio. Production Code No. 89G03. Frequency Range: FM 88-108MHx, AM 530-1610 KHz. Power Consumption: 10W. Power source AC 117V ~ 60Hx.

Motorola 56W1 item
Motorola 56W1
$70

AC/DC operated AM superheterodyne receiver. 5 tubes. Power Supply 110-120 volts AC/DC. Tuning range 530-1620 KC. Published 1956

Motorola Model 52H11U item
Motorola Model 52H11U
$60

AC/DC operated AM superheterodyne receiver with loop antenna. 5 tubes. Power Supply 110-120 volts AC/DC. Tuning range 535-1620 KC. Published 1952

General Electric Serial No. 144687 item
General Electric Serial No. 144687
$110

Circa 1937. TRF Receiver AC/DC Type. 5 Tubes. 2 Band.

Silvertone Model 2014 item
Silvertone Model 2014
$80

AC/DC operated AM superheterodyne receiver. 6 Tubes. Power Supply 110-120 volts AC/DC. Tuning range 540-1600 KC. Published 1953

Zenith S-56957 item
Zenith S-56957
$70
Arvin Model 12R27 item
Arvin Model 12R27
$60

Superheterodyne. 105-120 volts AC/DC. 35 Watts. Tubes:5.

Packard-Bell Model 5R3 item
Packard-Bell Model 5R3
$60

110-120 volts. 26 Watts. Cycles 50-60. Tubes:5.

American-Bosch Model 610 A2 item
American-Bosch Model 610 A2
$150

110-120 volts. AC/DC. 48 Watts. Tubes:5.

RCA Victor Model 3-X-521 item
RCA Victor Model 3-X-521
$60

AC/DC operated AM superheterodyne receiver. Tubes: 5. Power Supply: 110-120 volts AC/DC. Tuning Range 540-1600KC. Published 1954

