Calvin Johnson Jr. Foundation's "Catching Dreams" Auction

Autographed Calvin Johnson Jr.Detroit Lions Helmet
$1,281

Starting bid

This Autographed Speed Official Size Helmet with Display Case has been Personally Signed by Calvin Johnson Jr. #81, Detroit Lions. This item is 100% Authentic.
Autographed #16 Jared Goff .Detroit Lions Helmet
$1,126

Starting bid

This Autographed Speed Official Size Helmet with Display Case has been Personally Signed by #16 Jared Goff of the Detroit Lions. This item is 100% Authentic.
Autographed Calvin Johnson Jr. Blue Jersey
$1,081

Starting bid

This Autographed Blue Jersey with Display Case has been Personally Signed by Calvin Johnson Jr. #81, Detroit Lions. This item is 100% Authentic.
Autographed Calvin Johnson Jr. White Jersey Size 44
$1,081

Starting bid

This Autographed White Jersey with Display Case has been Personally Signed by Calvin Johnson Jr. #81, Detroit Lions. This item is 100% Authentic. Size 44.
Caken Johnson Jr. Nike Air Max Flyposite Megatron - Size 15
$481

Starting bid

The Calvin Johnson Jr. Megatron Nike Air Max Flyposite is a sneaker that blends the futuristic design of the original Flightposite with the comfortable cushioning of Nike's Air Max technology. It features a polyurethane upper that curves around the foot, along with a unique lace system and a full-length Air Max unit in the midsole. The Flyposite material, a type of polyurethane, is known for its durability and flexibility. The case is included with the shoes.
Autographed Calvin Johnson Jr. White CJ Gloves
$581

Starting bid

Autographed Calvin Johnson Jr. White CJ Gloves engineered to the exact specifications of Calvin "Megatron" Johnson Jr. Case is included with gloves.
Detroit Lions NFC North Championship Tshirt and Cap
$181

Starting bid

The Detroit Lions NFC North Championship Tshirt and Cap. Size large blue t-shirt and one size fits all New Erablack hat.
Calvin Johnson Hall Of Fame Gold Jacket Bobblehead NFL
$481

Starting bid

Calvin Johnson Hall Of Fame Gold Jacket Bobblehead NFL Football Detroit Lions.
Autographed 81 Detroit Lions Calvin Johnson Jr. NFL Football
$681

Starting bid

Autographed #81, Calvin Johnson Jr., Official size NFL Detroit Lions Football with case.
AutographeCalvin Johnson Jr. Detroit Lions Funko Pop! figure
$181

Starting bid

The autographed Calvin Johnson Jr. Detroit Lions Funko Pop! figure is a vinyl collectible featuring the former NFL wide receiver in his Lions uniform. It's part of the Funko Pop! Sports NFL series and includes a removable helmet. The figure is about 6.25 inches tall and comes in a branded window box.
Calvin Johnson Jr. Detroit News Highlight Bobble Figure
$281

Starting bid

Autographed Calvin Johnson Jr. Detroit News Highlight Bobble Figure.
Calvin Johnson Jr. #81 Retired Detroit Lions Jersey
$881

Starting bid

Calvin Johnson Jr. #81 Retired Detroit Lions Jersey. Size 40.
Calvin Johnson Jr. Blue Youth Detroit Lions Jersey - Size M
$181

Starting bid

Calvin. Johnson Jr autographed Blue Detroit Lions Youth Jersey - Size M.
Calvin Johnson Jr. Blue Detroit Lions T-Shirt - Size L
$81

Starting bid

Autographed Calvin Johnson Jr. Blue Detroit Lions T-Shirt - Size L.
Calvin Johnson Jr. Blue Adult Detroit Lions Jersey - Size XL
$281

Starting bid

Calvin Johnson Jr. Blue Adult Detroit Lions Jersey - Size XL
Dr. Ray's Chiropractic Exam 1
$150

Starting bid

A great Health Deal that includes: Chiropractic Exam, 2 X-Rays, 2 Adjustments, and 2 Manual Traction.
Dr. Ray's Chiropractic Exam 2
$150

Starting bid

A great Health Deal that includes: Chiropractic Exam, 2 X-Rays, 2 Adjustments, and 2 Manual Traction.
Red Tiger Golf RangeFinder- Golf Vue - Series 2
$100

Starting bid

New Tech-Lightness Adaptive] With advanced REDTIGER technology, enjoy crystal-clear visibility in any lighting conditions for golfers. The display automatically adjusts brightness based on ambient light, switching the black reticle to red in low light, ensuring optimal clarity and precision for effortless distance assessment.
Authentic Calvin "Megatron" Johnson Jr. Official Size Helmet
$2,881

Starting bid

This official size helmet autographed by Calvin "Megatron" Johnson Jr. is a collectible item based on the popular on-field Speed Authentic design. It features a striking gold finish, signifying its connection to the Pro Football Hall of Fame.
Hall of Mini Calvin Johnson Jr. Autograph Collector's Helmet
$581

Starting bid

This Hall of Fame collector's white helmet is personally signed by Calvin "Megatron" Johnson Jr.
Calvin Johnson Hall of Fame replica official size helmet
$1,881

Starting bid

This Hall of Fame Speed Replica Football Helmet is a full-size, officially licensed collectible helmet designed for display and autographs. It has the personal autograph of Calvin "Megatron" Johnson
Calvin Johnson Jr. NFL Game Gloves
$781

Starting bid

Authentically owned Calvin "Megatron" Johnson Jr.game gloves
Hall of Fame Black/Gold Calvin Johnson Autographed Football
$881

Starting bid

Autographed personally by Hall of Famer, Calvin "Megatron" Johnson Jr. This official size football is a special edition collector's item.
Authentic Jalen Rose Autograph Michigan Jersey
$1,005

Starting bid

This University of Michigan navy authentic Mitchell & Ness jersey is autographed by Jalen Rose.
Therapeutic Solutions Massage
$100

Starting bid

Treat yourself to a deep tissue therapeutic massage in the comfort and convenience of your home or Tracy's office (Oakland County Only).
Autographed Mini Detroit Lions Helmet by Calvin Johnson
$481

Starting bid

This is a Detroit Lions Speed Mini Helmet that was personally autographed by Calvin Johnson.
Hall of Fame Mini Football Autographed by Calvin Johnson
$281

Starting bid

This Hall of Fame mini football was personally signed by Calvin Johnson Jr
Authentic Hall of Famer Charles Haley Jersey
$994

Starting bid

This is an authentic #94 jersey signed personally by Hall of Famer Charles Haley.
Framed Authentic Dak Prescott Jersey and Photo
$1,095

Starting bid

Collector’s dream Cowboy jersey and photo personally signed by Dak Prescott.
Official Authentic Riley Greene Detroit Tigers Jersey
$1,031

Starting bid

Bid now on this authentic personally signed Riley Green #31 Detroit Tigers jersey.
Stretch Zone Certificate
$50

Starting bid

Get assisted stretching using patented Stretch Zone Method which is designed to improve flexibility, range of motion, and overall mobility through a series of gentle, controlled stretches.
Stretch Zone Certificate
$50

Starting bid

Get assisted stretching using patented Stretch Zone Method which is designed to improve flexibility, range of motion, and overall mobility through a series of gentle, controlled stretches.
Authentic Barry Sanders Jersey
$920

Starting bid

CALVIN Johnson Jr. NFL 2007 TOPPS Detroit Lions Card
$481

Starting bid

Detroit Lions 2007 NFL Team set featuring Hall of Fame Detroit Lions Pride of the Lions Inductee Calvin Johnson Jr.
Barry Sanders 1989 Topps Trading Card
$1,020

Starting bid

Card personally signed by Barry Sanders.
Celebrity Golf Legends Autographed Football
$781

Starting bid

This football is autographed by football legends of the game: Calvin Johnson Jr.,
