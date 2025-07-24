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Caminando Contigo En Plenitud Espiritual!

Mentoreo Grupal Mensual
$10

Renews monthly

¡Una vez al mes nos encontraremos para reenfocarnos, avivarnos, recordar tu objetivo de caminar lleno de Espíritu de Dios! ¡Charlaremos, compartiremos experiencias, responderemos preguntas, y oraremos por ti!

Mentoreo Individual
$30

Renews monthly

Recibirás una sesión virtual de mentoreo individual, personalizada, donde nos enfocaremos específicamente en ti. ¡Oramos por ti, compartiremos experiencias de una manera más íntima!

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