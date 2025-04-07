New Conscience Productions
Caminantes de la Nueva Tierra 2025
900 SW 1st St
Miami, FL 33130, USA
Diamond Sponsor
$10,000
groupTicketCaption
BENEFITS: * Stage presentation & Brand Promotion at event opening. * Front-Row reserved seats (50 tickets) * Full-page ad in event program, premium vendor booth.
BENEFITS: * Stage presentation & Brand Promotion at event opening. * Front-Row reserved seats (50 tickets) * Full-page ad in event program, premium vendor booth.
seeMoreDetailsMobile
add
Platinum Sponsor
$5,000
groupTicketCaption
BENEFITS: * Second-row reserved seats (30 tickets) * Half-page ad, premium vendor booth. * Name/Logo in all marketing materials
BENEFITS: * Second-row reserved seats (30 tickets) * Half-page ad, premium vendor booth. * Name/Logo in all marketing materials
seeMoreDetailsMobile
add
Gold Sponsor
$3,000
groupTicketCaption
BENEFITS: * Third-Row Reserved seats (20 tickets). * 1/4 page ad, vendor booth, name/logo in sponsor pages
BENEFITS: * Third-Row Reserved seats (20 tickets). * 1/4 page ad, vendor booth, name/logo in sponsor pages
seeMoreDetailsMobile
add
Silver Sponsor
$2,000
groupTicketCaption
BENEFITS: * Fourth-row reserved seats (10 tickets). * Vendor Booth, logo in sponsor page.
BENEFITS: * Fourth-row reserved seats (10 tickets). * Vendor Booth, logo in sponsor page.
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout