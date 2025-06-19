Camp Benesi's Yeti Raffle

One chance of winning
$5
One ticket, one chance.
Three Chances of Winning
$10
groupTicketCaptionRaffle
Up your chances! 3 for $10!
Maximize your Chance!
$20
groupTicketCaptionRaffle
Maximize your chance of winning! 7 for only $20!
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing