Committee to Elect Carmen DeFranco Judge

Hosted by

Committee to Elect Carmen DeFranco Judge

About this event

Campaign Kickoff Fundraiser_4.22.26

4750 W Walton Blvd

Waterford Township, MI 48329, USA

Minimum Recommended Donation
$100

Individual or Political Committee maximum contribution: $1,225


Independent Committee or Political Party Committee maximum contribution: $12,250

Event Host
$1,225

Individual or Political Committee maximum contribution: $1,225


Independent Committee or Political Party Committee maximum contribution: $12,250

Gold Sponsor
$1,000

Individual or Political Committee maximum contribution: $1,225


Independent Committee or Political Party Committee maximum contribution: $12,250

Silver Sponsor
$750

Individual or Political Committee maximum contribution: $1,225


Independent Committee or Political Party Committee maximum contribution: $12,250

Bronze Sponsor
$500

Individual or Political Committee maximum contribution: $1,225


Independent Committee or Political Party Committee maximum contribution: $12,250

Add a donation for Committee to Elect Carmen DeFranco Judge

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!