Campaign Kickoff Fundraiser_4.22.26

About this event
Individual or Political Committee maximum contribution: $1,225
Independent Committee or Political Party Committee maximum contribution: $12,250
Individual or Political Committee maximum contribution: $1,225
Independent Committee or Political Party Committee maximum contribution: $12,250
Individual or Political Committee maximum contribution: $1,225
Independent Committee or Political Party Committee maximum contribution: $12,250
Individual or Political Committee maximum contribution: $1,225
Independent Committee or Political Party Committee maximum contribution: $12,250
Individual or Political Committee maximum contribution: $1,225
Independent Committee or Political Party Committee maximum contribution: $12,250
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