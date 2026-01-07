CrossWorlds Connection, Inc

Hosted by

CrossWorlds Connection, Inc

About this event

Campamento 2026 Somos Niños Que...

Hacienda Los Cerros Av. Manta

Montecristi, Manabí, 130902

Entrada General $60
Free

El Boleto de Admisión General del Campamento incluye acceso completo a todas las actividades y sesiones del campamento, transporte diario, y desayuno y almuerzo durante toda la semana. Únete a nosotros para una experiencia divertida, segura y significativa, donde todo está preparado para que los niños disfruten plenamente del campamento.

Entrada Iglesia Verbo
Free

Estas entradas solo están disponibles para niños que se registren a través de la Iglesia Verbo de Manta. https://campform-7adpmmktw-josexds-projects-83f02b8f.vercel.app/verbo-form


Entrada Iglesia Manantial de Vida
Free

Estas entradas solo están disponibles para niños que se registren a través de la Iglesia Manantial de Vida..

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!