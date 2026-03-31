Campamento Mahanaim 2026 Aviva Tu Obra

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Puede pagar la mitad ahora y la otra mitad el 20 de julio de 2026. Si no se recibe el pago completo para esta fecha, se le reembolsará y el lugar se abrirá para otra persona.
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