Concilio Pentecostal La Senda Antigua Inc

Hosted by

Concilio Pentecostal La Senda Antigua Inc

About this event

Campamento Mahanaim 2026 Aviva Tu Obra

254 Old White Lake Turnpike

Swan Lake, NY 12783, USA

Edades 0 - 2
Free
Edades 3 - 12 (Pago Completo)
$120
Edades 3 - 12 (Deposito)
$60

Puede pagar la mitad ahora y la otra mitad el 20 de julio de 2026. Si no se recibe el pago completo para esta fecha, se le reembolsará y el lugar se abrirá para otra persona.

Edades 13 - 17 (Pago Completo)
$200
Edades 13 - 17 (Deposito)
$100

Puede pagar la mitad ahora y la otra mitad el 20 de julio de 2026. Si no se recibe el pago completo para esta fecha, se le reembolsará y el lugar se abrirá para otra persona.

Edades 18+ (Pago Completo)
$200
Edades 18+ (Desposito)
$100

Puede pagar la mitad ahora y la otra mitad el 20 de julio de 2026. Si no se recibe el pago completo para esta fecha, se le reembolsará y el lugar se abrirá para otra persona.

Pastores y Ministros (Pago Completo)
$200

Puede pagar la mitad ahora y la otra mitad el 20 de julio de 2026. Si no se recibe el pago completo para esta fecha, se le reembolsará y el lugar se abrirá para otra persona.

Pastores y Ministros (Deposito)
$100

Puede pagar la mitad ahora y la otra mitad el 20 de julio de 2026. Si no se recibe el pago completo para esta fecha, se le reembolsará y el lugar se abrirá para otra persona.

Miembros de la Junta Ejecutiva y Pareja
$200

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!