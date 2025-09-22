SHARP Homeschoolers
Fall Camping Supply Signups
Beef brisket sausage adult
Free
Add
Beef brisket sausage child serving
Free
Add
Smoked chicken sausage adult
Free
Add
Smoked chicken sausage child
Free
Add
Beef Hot dog- adult or child
Free
Add
Vegan hot dog- adult or child
Free
Add
Hot dog bun
Free
Add
Gluten free hot dog bun
Free
Add
Bag of chips
Free
Add
Banana
Free
Add
Mandarin orange
Free
Add
S’mores
Free
Add
Mini danish
Free
Add
Large pumpkin muffin
Free
Add
Large blueberry muffin
Free
Add
Mini chocolate chip muffin
Free
Add
Mini blueberry muffin
Free
Add
Campfire craft
Free
Add
Did you know?
We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!
Continue
Choose tickets