Canal Winchester Human Services SOUPer Bowl XIV Silent Auction

80 Covenant Way, Canal Winchester, OH 43110, USA

#1: “Elegance Unfolded with Every Picnic”
Donated By: Georgie Emerson Vintage Mercantile ****Items Included: vintage picnic basket, large charcutier board, gold ladle, measuring spoons, Pillsbury's Best 1000 Recipes book, Rotisserie Seasoning, Cooper's Mill Raspberry Jalapeno Jam, Cooper's Mill Pumpkin Butter, Serving Tray and floral phloxes
#2: Canal Winchester High School All Sports Pass (25-26)
Donated By: Canal Winchester High School ****Items Included: One (1) Adult or Student All-Season Sports Pass for Canal Winchester High School. For regular season home sporting events hosted at Canal Winchester High School.
#3: All Sports Passes for Pick North & Lakeview JH (25-26)
Donated By: Pickerington High School North ****Items Included: Two (2) Adult All Sports Passes for Pickerington High School North & Lakeview JH. For all athletic contests for the 2025-2026 season, EXCLUDING tournament games.
#4: OSU Men's Basketball Game Tickets (2)
Donated By: BrockStrong Foundation ****Items Included: Two (2) Tickets to the Ohio State Men's Basketball Game against Michigan on Sunday, February 16th, 1:00pm at the Schottenstein Center. The seats are located in Section 128, Row P and are together.
#5: Relax & Reflect Gift Basket
Donated By: Marge Vollmer ****Items Included: Basket, Sunflower Blanket, Journal, Pens, Brunch in Paris Puzzle, 2 bags of Lindt Lindor Chocolate, Brut - Andre California Champagne
#6: His - Snow Day Box of Fun
Donated by: Anonymous ****Items Included: Trucks Coloring Book, 13 Dr Seuss Books, Sesame Street Play Dough, 4 Pack Puzzles, Blanket, 4 Games: Guess Who, Don't Spill the Beans, Ants in the Pants, Candyland.
#7: Her - Snow Day Box of Fun
Donated by: Anonymous ****Items Included: Princess Coloring Book, 10 Dr Seuss Books, Sesame Street Play Dough, First Words Learning Puzzle, My Little Pony Book, Blanket, Games: Candyland, Greedy Granny, Lets Go Fishing, Gabby's Dollhouse Memory.
#8: Baby Basket
Donated By: Anonymous ****Items Included: 4 Baby Books, Vtech Activity Table, Vibrating Bouncer, Vtech Pull Back Skater Cat, Farming Fun Tractor, Cocomelon Learning Phone, Baby Einstein - Neptune's Busy Bubbles, Baby Einstein - Glow and Discover Light Bar, Blanket, 3 Puzzles, 2 Fisher Price Toys.
#9: Disney Galore
Donated By: Anonymous ****Items Included: Ravensburger Moana Puzzle, Disney Princess - I Remember Game, Disney Magic Reveal Activity, Mickey Mouse Clubhouse Playdough, Minnie Mouse Memory Match Game, Cinderella Barbie, Encanto Matching Game, Ariel Barbie, Mickey & Minnie Storybook, Disney Jr. Storybook, Anna Barbie, Elena of Avalor Coloring Book, Crayola Jumbo Crayons, Minnie Mouse Sparkle & Shine Puzzle, Tangled Princess Puzzle, Ballerina Minnie, and Blanket.
#10:To Infinity and Beyond - Pixar Gift Basket
Donated By: Anonymous ***Items Included: Buzz Lightyear Galactic Adventure TV Action Game, Pixar Super Skill Set, Jessie Toy Story Doll, Toy Story 3 Great Shape Barbie Doll, Toy Story 4 Buzz Lightyear Action Figure, Toy Story 4 Woody Action Figure, Toy Story 4 Rex Action Figure, Toy Story 4 Duke Caboom Action Figure, Toy Story 4 Forky Action Figure, Toy Story 4 Book, Buzz Lightyear XL-01 Action Figure, Pixar Storybook Collection, Toy Story 4 Imaginext Toy, Disney-Pixar Finding Dory Book, Disney-Pixar A Bug's Life Book, Disney-Pixar Finding Dory Puzzle, Blanket
#11: Crayola Gift Basket
Donated By: Anonymous ****Items Included: Blanket, Construction Paper, Doodle Pad, Colors of the World Paint Set, 24 Count of Twistable Crayons, 64 Count of Crayons, 12 Count of Markers, 36 Count of Colored Pencils, Crayola Scribble Scrubbie, 4 Coloring Books
#12: Dinosaur Extravaganza
Donated By: Anonymous ****Items Included: Blanket, Jurassic World Imaginext Toy, 64 Count of Crayons, Dr. Seuss Have You Seen My Dinosaur? Book, My Busy Book: World of Dinosaurs, Size 6/7 Dinosaur PJs, Size 8 Dinosaur PJs, Jurassic World Owen & Velociraptor 'Beta' Action Figures, Dinosaur Coloring Book, Dinosaur Toy w/ Lights & Sounds, T-Rex Transport Toy by Terra, Dino Rock Painting Kit, Jurassic World Indominus Rex Action Figure, SMASHERS Mini Jurassic Light Up Dino, Jurassic World Plushie, Jurassic World Pteranodon STEM Figure, Discovery Brand Tube of Dinosaurs, Set of Jurassic World Hot Wheels, 5 pcs Dinosaur World Pre-Historic Wonders-Dinosaur Island Series
#13: Rainy Day Fun
Donated By: Anonymous ****Items Included: Neon Glitter & Glow Spin Art Kit, Dork Diaries Book-Tales From A Not So Popular Party Girl, Blanket, Lego Friends Set - Pet Playground #41698, Ultimate Jewelry Center, My Little Pony Mega Pack Activity Set, Fantastical Friends Needle Point Kit, Connect 4 Game, 3 Coloring/Activity Books, Crayola Colors of the World Paints, 5 pack Jumbo Neon Glitter Glue, Alphabet Beads, Two Puzzles, Clue Game, 20 Count Crayola Markers, 64 Count of Crayola Crayons, 36 Count of Colored Pencils
#14: Square Canvas Gift Card
Donated By: Square Canvas ****Items Included: $50 Gift Card to Square Canvas
#15: All Sports Pass for Pick Central & Ridgeview JH (25-26)
Donated By: Pickerington High School Central ****Items Included: One (1) Adult All Sports Pass for Pickerington High School Central & Ridgeview JH. For all athletic contests for the 2025-2026 season, EXCLUDING tournament games.
#16: Burton Cummings Tickets (2)
Donated By: CAPA ****Items Included: Two (2) Tickets to Burton Cummings on Saturday, March 29th, 2025 at 8:00pm at the Palace Theatre (34 West Broad St). "Burton Cummings, lead singer of The Guess Who and a successful solo artist, is set to tour the US in 2024 & 2025, marking his 60-year anniversary of making and releasing music.
#17: The Guardian's Gift Basket
Donated By: Anonymous ****Items Included: Guardians Way Street Sign, Guardians Pennant, Coasters, Salt & Pepper Shakers, Pair of Stainless Steel Stemless Wine Glasses, Water bottle & Tumbler Set, Pilsner Beer Serving Set, Baseball Wall Decorations, 24oz can of Miller, 2 cans of Masthead Cleveland Midwest Red IPA, 2 cans of Landgrant Peak, Bottle of Francis Coppola Cabernet Sauvignon
#18: 8" Decorated Bundt Cake Gift Basket
Donated By: Nothing Bundt Cakes-Reynoldsburg-Pickerington Store ****Items Included: Gift Certificate for a Decorated 8" Bundt Cake, Nothing Bundt Cakes Cooler Bag, Mug, Quotable Magnet
#19: Smoothie King Gift Card
Donated By: Smoothie King ****Items Included: $50 Smoothie King Gift Card
#20: Cincinnati Reds Tickets
Donated By: Cincinnati Reds ****Items Included: Four (4) View Level or Two (2) Terrace Line Tickets. Redeem by September 25, 2025. Valid for 2025 Regular Season Home Games Only.
#21: "Dietz-Bergstresser Bridge" by Dick Weiser
Donated By: Christine Jones ****Items Included: Professionally framed Dick Weiser print. This print is signed.
#22: "Revved-Up Fun" Gift Basket
Donated By: Anonymous ****Items Included: Assortment of Hot Wheel Cars (9), RC Chevy Blazer, Truck Blanket, Monster Jam Shaker vs Soldier Fortune, Chevy Silverado Antique Truck, Hot Wheels Monster Trucks (Raijyu vs Kovmori), Tonka Die Cast Collection - 7 piece, Adventure Force Dirt Bike, Stunt Car, Peterbilt Model 335, Case I Tractor w/ Tanker Trailer, Case I Tractor w/ Hopper Trailer, CAT Little Machines, Monster Jam Demolition Doubles, New Bright RC - Mustang Mach E 1400
#23: ULTIMATE Bath Bomb Basket
Donated By: Anonymous ****Items Included: Justice League Bath Set, Loony Tunes: Hi Tweety Spa Box, Looney Tunes Bath Bombs (assorted 6 count), Looney Tunes Daffy Duck Bath Bomb, Looney Tunes Bugs Bunny Bath Bomb, Looney Tunes Tweety Bath Bomb, Perfect Pineapple Cupcake Bath Fizz, Big Diamonds Bath Bomb, Snowflake Limited Edition Bath Bomb, Body Luxuries Eucalyptus & Mint Bath Bomb, Down The Shore Bath Bomb, Dark Pink Mug & Bath Bomb Set, Light Pink Mug & Bath Bomb Set, Copper Colored Mug & Bath Bomb Set
#24: 8" Dairy Queen Cake
Donated By: Canal Winchester Dairy Queen ****Items Included: Gift Certificate for an 8" DQ Cake
#25: 8" Dairy Queen Cake
Donated By: Canal Winchester Dairy Queen ****Items Included: Gift Certificate for an 8" DQ Cake
#26: Gift Card to Roosters
Donated By: Roosters Pickerington ****Items Included: $50 Gift Card to Roosters
#27: Ohio Beers & Spirits Basket
Donated By: Paul DiCuirci (American Family Insurance Agent) ****Items Included: 6 Pack Land Grant (PT - 5 Black Tea), 4 Pack Loose Rail Brewing (Ashcat), 6 Pack Brew Dog (The Heroes Foundation), 6 Pack Homestead Beer Co. (Galactic Heroes), Bottle of Cincinnati Distilling-High Rye Bourbon Whiskey, Bottle of Buckeye Vodka, Masthead Brewing-Midwest Red IPA
#28: Cavs Swag Basket & Autographed Pennant
Donated By: Cleveland Cavaliers ****Items Included: Cavs Reusable Bag, Cavs T-Shirt (L), Small Signed Cavs Pennant (Darius Garland), Cavs Hat, Keychain, Sticker, Pen, Pencil, & Stress ball
#29: Columbus Crew Experience - VIP Style
Donated By: Buckeye Window Treatments ****Items Included: 4 FIELD CLUB TICKETS TO THE COLUMBUS CREW GAME WITH PREMIUM PARKING PASS INCLUDED. SECTION PB2 ROW 1, SEAT 13 14 AND ROW 2 SEATS 13 AND 14. INCLUDES DRINKS AND ADULT BEVERAGES, DINNER AND DESSERTS, AND PRIME SEATING. ATLANTA UNITED AT COLUMBUS Wednesday, June 25th at 7:30 PM - Lower.com Field, Columbus, OH
#31: Coffee Corner Gift Basket
Donated By: Tammy Roof Elliot, ReMax One Realtor ****Items Included: 2 Coffee Mugs, Coffee Canister, Set of 6 Coffee Spoons & Spoon Holder, 8oz Bag of Curly Dog Coffee (Canal Winchester Founders Day Blend), Barista Syrup (Sugar Free Vanilla)
#32: Dog Lovers Norwex Gift Basket
Donated By: Elizabeth Bower ****Items Included: Basket, Pet Towel, Dog Deodorizer, 2 in 1 Dog Shampoo& Conditioner, PowerZyme Laundry Detergent
#33: Lottery Tree
Donated By: Canal Winchester Senior Citizens Club ****Items Included: $10 Home for the Holidays ticket, $5 Buckeye Cash ticket, $10 Triple Red 777s ticket, $10 Cash Plus ticket, $10 $500,000 Platinum Jackpot, $5 $25,$50, pr $250 ticket, $5 Double Cash Doubler ticket, $30 Money Maker ticket, $10 Ruby 10s ticket, $5 $150,000 Blast ticket, $20 $1,000,000 Cash Is King ticket, $5 Cash Explosion 25X ticket. ***STAND NOT INCLUDED***
#34: Artist Bill Ray - Photograph & Hand Crafted Slate Frame
Donated By: Bill Ray ****Items Included: Hand Crafted Slate Frame & Photograph by Artist Bill Ray
#35: "Let's Go Indians!"
Donated By: Molly's Snazzy Stitches ****Items Included: Canal Winchester Indians Crewneck Sweatshirt Size XL), Canal Winchester Indians Throw
#36: Backyard Fun
Donated By: Canal Winchester Walmart ****Items Included: 2 in 1 Bubba Cooler, Grove Onn - Wireless Party Speaker, 4 pack of Land Grant Peak, Deck of Playing Cards, Wooden Tower Game, Tabletop Mini Cornhole, 2 Lawn Chairs, Spikeball Game, Hammacher Schlemmer World's Largest Indoor/Outdoor Putting Pool Table
#37: Let's Go Camping
Donated By: Canal Winchester Walmart ****Items Included: 2 person Decathlon 2 Second Easy Tent, HI-Peaks Mountaineering Ceduna 20 Blanket Sleeping Bag
#38: Carote - Cozy Collection Cookware Set
Donated By: Canal Winchester Walmart ****Items Included: Carote-Cozy Collection Cookware Set (11 Piece Non-Stick Set)
#39: Girls Just Want To Have Fun
Donated By: Asher Donahue ****Items Included: Lego Set # 43213 (The Little Mermaid Story Book), 2 Barbie Dress Up Sets, Target Barbie, Barbie Bath Time Activity Set, Disney Princess Paint Your Own Suncatcher, Barbie Sparkling Nail Art, Polly Pocket Set, Basket
#40: Creativity Set for Girls
Donated By: Asher Donahue ****Items Included: Funto-Paint Your Own Animal Magnets, Shimmer Me Body Art, Paint A Pet - Cat, Scratch & Sniff Puzzle, Mystery Gems, Crystal Creations, Bracelet Making Kit, Happy Day Fizzers, Unicorn Night Light Music Box, Unicorn Wind Chimes, 5D Diamond Stickers Kit, Basket
#41:Union Store - Dick Weiser Print
Donated By: Todd Weiser & Doug Snyder (Snyder's Picture Framing) ****Items Included: Professionally Framed Dick Weiser Watercolor Print
#43: Massages by Amanda Gift Card
Donated By: Amanda Teator ****Items Included: $75 Gift Card Towards Services At Massages by Amanda
#45: Geraniums - Jo Weiser Print
Donated By: Todd Weiser & Doug Snyder (Snyder's Picture Framing ****Items Included: Professionally Framed Jo Weiser Watercolor Print
#46: Valentine Day Fun
Donated By: Canal Winchester Chamber ****Items Included: 2 Cans of Alani Pink Slush, 2 Wineglasses, Candle - Bali Sunrise, Stuffed Animal, Valentine's Pretzel Decorating Kit, Sparkle Hearts Cookie Kit, Bottle of Trentadue Chocolate Amore Port, Russell Stover Box of Chocolates, Assorted Loose Candy, Tote
#47:All About Those Dogs
Donated By: Friends for Life Animal Haven ****Items Included: Basket, Doggie Canister w/ Lid, Socks, Bowl, Dog Themed Picture, Assorted Dog Toys & Accessories
#48: Snowman Bliss Gift Basket
Donated By: Sticks and Stones Studio ****Items Included: Snowman Picture, White Wicker Basket, Christmas Tea Light Candle, Simple Joy Bath Salts (2), Simple Joy Cedar Grove Sugar Scrub, Simple Joy Forest Walk Foaming Hand Soap, Simple Joy Hand Cream & File, Alma Surface Cleaner - Winter Plum, Simple Joy Steamer Set
#49:Let's Get Cozy With State Farm
Donated By: Tom Parker, State Farm Insurance Agent ****Items Included: 2 State Farm Mugs, State Farm Woven Blanket, Candle, Coffee, Pretzels, Caramels, Lip Balm, Wood Block Sign, Basket
#50: Baking "Love"
Donated By: Malinda Sullivan ****Items Included: Ceramic Mixing Bowl, Spatulas, Cookie Cutters, Kitchen Towels/Cloths, Pot Holders, Set of 4 Ceramic Bowls, Brownie Mix, Icing, Sprinkles, Caramels
#51: Working 9 to 5"
Donated By: Canal Winchester Young Professionals ****Items Included: 3 Celsius Energy Drinks, Stapler, 12 pack of Gel Pens, 10 Pack of Mini Highlighters, 2025 Planner, 15 pack of Post It Notes, 2 Desk Organizers, Tote
#52: Avon SOUPer Bowl Basket
Donated By: Bonny & John Rickerson, Avon Sales Rep ****Items Included: Soup Bowl, fmg Glimmer nail polish, chap stick, Skin So Soft Signature Silk Hand Cream, Skin So Soft Body Wash, CANDID -Classics Collection Cologne
#53: Duck Donut Gift Card
Donated By: Duck Donuts - Pickerington ****Items Included: $25 Duck Donuts Gift Card
#54: Gotta Catch 'Em All!
Donated By: Kelly Best ****Items Included: The highly sought after 24" Costco Pikachu Squishmallow!
#55: The Return of the Goldfish Tower
Donated By: The Turner Family ****Items Included: The famous Goldfish Tower has returned! This year's basket includes 60 bags of Goldfish which totals over 23,000 fish crackers!!
#56: Sprinkle Some Fun
Donated By: Mae Turner ****Items Included: Basket, Set of 4 Assorted Sprinkles, Set of 3 Icing Decorations, 2 Containers of Icing, Package of Candles, Disposable Cake Decorating Bags, Borders Decorating Piping Tip Set, 2 Boxes of Cake Mix, Decorating Markers, 2 Baking Tins
#57: Men's Travel Kit
Donated By: The Turner Family ****Items Included: Leather Dropp Bag, RFID Leather Wallet, JBL Portable Bluetooth Speaker, Portable Charger, Harry's Razor Kit, Small Flashlight, Assorted Travel Size Toiletries, Pill Box, Basket
#58: The Ultimate Rejuvenation Facial
Donated By: P.T. Services Rehabilitation, Inc. - Canal Winchester ****Items Included: Enjoy The Ultimate Rejuvenation Facial Package at Winchester Laser Cosmetic MedSpa. The package includes a Deluxe Custom Facial plus DiamondGlow, Dermaplane, & Hand Therapy.
#59: Irelands Spa & Salon Gift Card
Donated By: P.T. Services Rehabilitation, Inc. - Canal Winchester ****Items Included: $60 Gift Card to Irelands Spa & Salon
#60: Millionaire In The Making
Donated By: BAB Friends Group ****Items Included: $200 in lottery tickets
#62: Elizabeth Wood Yoga - Yoga Package
Donated By: Elizabeth Wood ****Items Included: Jade Cork Yoga Mat, 60 Minute Individual Yoga Session w/ Elizabeth at Elizabeth Wood Yoga
#63: Combustion Brewery & Taproom Gift Bag
Donated By: Combustion Brewery & Taproom ****Items Included: Pin, Sticker, Water bottle, $10 Gift Card
#64: Wrapped In The Beauty of Butterflies
Donated By: Cornersmiths ****Items Included: Butterfly Throw, Decorative Plate, Michel Design Works - Butterfly Fields Collection (Foaming Shea Butter Hand Soap, Shea Butter Soap, Hostess Napkins), Handmade Monarch Planter with LoLite Houseplant, Handmade Monarch Butterfly Ornament, Ornament Display Stand
#65: The Hobbit
Donated By: The Wagnalls Memorial ****Items Included: Gift Certificate for a 2-hr room reservation, Two tickets to "The Hobbit" performed by Wagnalls Community Theater, Hardback Copy of The Hobbit, Wagnalls Centennial Thermal Cup, Wagnalls Centennial Bookmark, Wagnalls Centennial Ornament
#66: Red Aspen - Luxury Main/Pedi Kit
Donated By: Jennifer Hrusch, Red Aspen Brand Manager ****Items Included: Pedi Mask, Mani Mask, Nail Brush, Nail Clippers, Pedi Clippers, Nail Cleaning Prep Pads, Hand Cream, Nail Dehydrator, Brush On Nail Dash Glue, Nail Tabs (Bright Pink Nails & Pale Pink Glitter Pedi Nails), Mini Nail Buffers, Toe Separators
#67: I Scream, You Scream, We All Scream for ICE CREAM!
Donated By: Nieman/Clubb Grace Group of Grace Fellowship Lithopolis ****Items Included: Novelty Ice Cream Cone Shaped Drinking Cup w/ Straw, Color Changing Ice Cream Bowl/ Spoon Set, Ice Cream Themed Journal & Pencil, Sea Salt Caramel Dessert Topping, Pioneer Woman Ice Cream Scoop, $15 Johnson's Ice Cream Gift Card, Ice Cream Themed Keychain, Hershey's Hot Fudge Topping, Four Cans of A&W Root Beer, Large Tumbler w/ Straw, Heath English Toffee Bits, $15 Graeter's Gift Card, "You're So Cool" Plush, Keebler Waffle Cones, Maraschino Cherries, Fisher Nut Toppings, Sprinkles
#68: DeWalt Atomic Compact Series Tool Combo Kit
Donated By: Joe Dirt ****Items Included: DeWalt Atomic Compact Series Brushless 4 - Tool Combo Kit (DCD794 1/2" Drill /Driver, DCF809 1/4" Compact Impact Driver, DCS369 Reciprocating Saw, DCS354 Oscillating Multi Tool, Wood & Nail Blade, Fast Cut Wood Blade, Universal Accessory Adaptor, Two 20V MAX*DCB203 Batteries, Charger, Three Belt Hooks and Contractor Bag
#69: Brews, Vino, & Serenity
Donated By: Joe Vino Coffee & Wine Shop ****Items Included: 2 Cans of Rambam Italy Dry Rose Sparkling Wine, $25 Joe Vino Gift Card, Joe Vino Tumbler w/ Straw, Olde Town Candles - Irish Coffee, Bag of Crimson Cup European Tour Light Roast
#70: Sparkle & Shine - The Ultimate Car Wash Kit
Donated By: VCNB - Canal Banking Center ****Items Included: Storage Tote, TurtleWax Spray Cleaner Wax, 3 Pack of Air Fresheners, Vent Detail Brush, TurtleWax Car Wash, TurtleWax Wheel & Tire Cleaner, ArmoraAll Glass Wipes, ArmorAll Original Protectant Wipes, ArmorAll Cleaning Wipes, Meguiar's Supreme Shine Microfiber Towels - 3 pack
#71: Gift Certificate for An Item Appraisal
Donated By: Shaw & Son Family Jewelers ****Items Included: Gift Certificate for An Item Appraisal at Shaw & Son Family Jewelers
#72: Gift Certificate for An Item Appraisal
Donated By: Shaw & Son Family Jewelers ****Items Included: Gift Certificate for An Item Appraisal at Shaw & Son Family Jewelers
#73: Pamper Me Perfect - Aromatherapy & Cozy Delights
Donated By: Rita Francis ****Items Included:2 Slipper Sets, French Vanilla Coffee K-Cups, Hershey Kisses, 3 Hair Brushes, 2 Bath Poofs, Faux Fur Throw, 3 Bath Salts, LOVE Sign, 2 Bath Bombs, 2 Bottles of Spa & Bath Aromatherapy, White Towel Set, Candle , Aromatherapy Variety Pack
#74: Bundle of Joy - Baby Girl Essentials Basket
Donated By: Rita Francis ****Items Included: Huggies Diapers - Preemie, Wire Basket w/ Canvas Liner, Size 3 Baby Shoes, Boon Stem Drying Rack Accessory, Elephant Baby Blanket, Baby Bottle Brush, 2 Pink Baby Bottles, Munchkin High Capacity Dishwasher Basket, 4 Baby Bibs, Sesame Street Baby Wash, Sesame Street Baby Lotion, 2 Burp Cloths
#75: CW Municipal Pool 2025 Sunbathers Membership
Donated By: City of Canal Winchester ****Items Included: 2025 Sunbathers Membership - Household of 4
#76: Whisk & Wipe
Donated By: Rita Francis ****Items Included: Basket, 3 Tupperware Bowls w/ Lids, 2 Dish Towels, Dish Cloth, Box of Cake Mix, Tub of Icing, Finish Powerball Ultimate Dishwasher Tabs, Bottle of Dawn Dish Spray, Set of 3 Cookie Pans, $25 Kroger Gift Card
#77:Tammy Groves Photography Gift Basket
Donated By: Tammy Groves Photography ****Items Included: 2 candles, basket, Gift Certificate for a 30 minute Mini Photo Session (includes 6 digital images) with Photographer Tammy Groves, 2 Photo Albums, Works by Tammy Groves (2 Matted Rock Mill pictures, "Bison" Deck of Cards, Year at Glance Calendar, Matted Book Picture w/ Quote, Matted Teddy Bear Picture w/ Quote)
#78: Hand Thrown Bowl
Donated By: Work The Earth - Kelly Helser ****Items Included: Hand Thrown Bowl
#79: Indoor Tailgate - Chill & Grill Edition
Donated By: Carmen Smith Community Relations at Anthem Blue Cross & Blue Shield ****Items Included: Frigidaire Mini Personal Fridge Cooler includes Home & Car Power Cords, CHEFMAN Smokeless Electric Indoor Grill
#80: Power Play : CBJ Elite Fan Experience
Donated By: The Kissner & Amick Families ****Items Included: Two Tickets To the Columbus Blue Jackets Game (Blue Jackets vs New Jersey Devils) (Monday, March 17th at 7:00pm)(Section 109, Row D, Seats 1& 2 -Behind the Goal in the Attack Twice Zone), Signed Kent Johnson Puck, CBJ Tervis, Set of CBJ Coasters, CBJ T-shirt, CBJ Knit Winter Hat, Set of CBJ Shot Glasses
#81: Snacking Basket
Donated By: Canal Winchester Lions Club ****Items Included: Rockside Cranberry Wine, 2 Hot Pads, Oven Mitt, Dish Towel, Slate Charcuterie Board, Mixed Nuts, Poshi Black Olives, Poshi Green Olives, Poshi Artichoke Snacks, World Market Kalamata Olives, Crackers, Ghirardelli Peppermint Bark
#82: Self - Care Basket
Donated By: Canal Winchester Lions Club ****Items Included: Barefoot Rose Spritzer, Cuddl Duds Ballet Slipper Socks, Rechargeable Rose Light, Silver Plated Floating Candle Stick, Victoria's Secret - Tease Scent (Body Wash, Lotion, Mist Fragrance), Bodycology Bath Bombs, Bali Soap (Jasmine, Ylang-Ylang, Papaya), Tote Bag
#83: Lithopolis Honeyfest Basket
Donated By: Lithopolis Honeyfest ****Items Included: Peach Honey Spoons, 1lb Raw Clover Honey, Hand Soap, Candle, Bottle of Honey
#84: "HELLO" Wreath
Donated By: Allison Smith ****Items Included: Handcrafted wreath
#85: Grinch Wreath
Donated By: Allison Smith Items Included: Handcrafted Wreath
#86: Hart Yard Care Set: Lawnmower & Blower
Donated By: Canal Winchester Walmart ****Items Included: 20" Dual Blade Mower Kit - Self Propelled Rear Wheel Drive w/ Adjustable Speed (included 8.0Ah Battery & Rapid Charger), Hybrid (Battery or Cord) Blower with 2.0Ah Battery & Charger
#87: Winchester Farm Exchange Basket
Donated By: Winchester Farm Exchange ****Items Included: Winchester Farm Exchange Reusable Bag, Winchester Farm Exchange Sticker, Preston Farms Lamb Tallow (Lavender), Bag of Carolina Coffee Co. Fresh Roast Sunday, 6 pack of French Cookies by Endless Possibilities, Four Acres PB& J Popcorn, Bag of Rural Beans Roastery Tracy Blend, 2 Sugar Cookies from Pure Yum Bakery, 2 Bottles of Lue's Lemonade (Blue Raspberry & Strawberry), A Cute Saying Button, A Wooden Saying Sign, A Companion Planting Guide Sticker, 3 Dogs Laser Design Co. Double Heart Snack Tray
#88: Homemade Italian Cream Cake
Donated By: Joy Lazor ****Items Included: Homemade Italian Cream Cake by Joy Lazor
#89: Dog Gift Basket
#90: HP Elite 8300
