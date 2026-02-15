Michigan Conference of Seventh-day Adventist Church

Michigan Conference of Seventh-day Adventist Church

Capacitación para Maestros – Vivos en Jesús

2590 Camp Au Sable Rd

Grayling, MI 49738, USA

Subvencionado por el Ministerio Hispano (50%)
$60

Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales, incluyendo hospedaje, alimentación y la capacitación. Este boleto cuenta con un 50% de subvención otorgado por el Ministerio Hispano para el personal del Ministerio Infantil.

Acompañante – Costo Completo
$120

Boleto para acompañantes. Incluye hospedaje y alimentación durante todo el evento. El acompañante puede participar en la capacitación.

Niños (3–11 años)
$60

Niños de 3 a 11 años. Incluye hospedaje y alimentación. La supervisión y el cuidado de los niños son responsabilidad de los padres en todo momento.

Jóvenes (12–18 años)
$90

Jóvenes de 12 a 18 años. Incluye hospedaje y alimentación. No se ofrece un programa exclusivo para jóvenes; sin embargo, pueden participar en la capacitación junto a los adultos.

