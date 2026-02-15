Capacitación para Maestros – Vivos en Jesús

Hosted by
About this event
Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales, incluyendo hospedaje, alimentación y la capacitación. Este boleto cuenta con un 50% de subvención otorgado por el Ministerio Hispano para el personal del Ministerio Infantil.
Boleto para acompañantes. Incluye hospedaje y alimentación durante todo el evento. El acompañante puede participar en la capacitación.
Niños de 3 a 11 años. Incluye hospedaje y alimentación. La supervisión y el cuidado de los niños son responsabilidad de los padres en todo momento.
Jóvenes de 12 a 18 años. Incluye hospedaje y alimentación. No se ofrece un programa exclusivo para jóvenes; sin embargo, pueden participar en la capacitación junto a los adultos.
