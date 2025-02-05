eventClosed

CAPT Someone Special Dance Silent Auction

Ride to School in a Fire Truck item
Ride to School in a Fire Truck
$30

Ride to school in a fire truck with the Canton Fire Department. Priceless!
Ride to School in a Police Car item
Ride to School in a Police Car
$30

Ride to school in a police car with the Canton Police Department. Priceless!
Booty By Brabants: gift basket item
Booty By Brabants: gift basket
$60

Booty by Brabants gift basket: contains leggings, top, hooded sweatshirt, and beanie hat. Valued at $260. https://www.bootybybrabants.com/
Metro South Gymnastics Academy: Birthday party item
Metro South Gymnastics Academy: Birthday party
$60

Birthday party at Metro South Gymnastics Academy. Valued at $410. https://www.metrosouthgymnastics.com/
Beauty Hive and Thirty-Three Beauty: Beauty Basket item
Beauty Hive and Thirty-Three Beauty: Beauty Basket
$50

Basket of beauty items, gift card for the Beauty Hive, and Gift certificate for 1 deluxe facial at Thirty-Three Beauty, both in Canton. Valued at over $250. https://www.thirtythreebeauty.com/ , https://www.thebeautyhivecanton.com/
Moira Sweetland Photography: Express Session item
Moira Sweetland Photography: Express Session
$40

15 minute Express Photography Session with Moira Sweetland. Includes the best of the edited digital images with print rights. Valued at $225.
Blue Hill Country Club: Foursome of Golf item
Blue Hill Country Club: Foursome of Golf
$100

Foursome of golf at Blue Hill Country Club in Canton. Valued at $600. https://bluehillcc.com/
Brookmeadow Golf Club: Foursome of Golf item
Brookmeadow Golf Club: Foursome of Golf
$50

Foursome of golf at Brookmeadow golf club. Valued at $200. https://www.brookmeadowgolf.com/
TreeTop Adventures: 2 Tickets item
TreeTop Adventures: 2 Tickets
$35

2 Tickets to TreeTop Adventures. Valued at up to $134. https://treetopcanton.com/
Altitude: 4 Jump Passes item
Altitude: 4 Jump Passes
$15

Four 1hr jump passes for Altitude trampoline park in Avon. Valued at $76. https://www.altitudetrampolinepark.com/
Xtreme Craze: laser tag or inflatable park item
Xtreme Craze: laser tag or inflatable park
$25

Gift card for up to 5 people for laser tag or inflatable park entry at Xtreme Craze in Foxboro. Valued at $100. https://www.xtremecraze.us/foxboro/
JAGfit: 12 small group class passes item
JAGfit: 12 small group class passes
$40

12 passes to small group fitness with JAGfit. Valued at $150.
Club Pilates: 4 pack of classes item
Club Pilates: 4 pack of classes
$20

Four pack of classes at Club Pilates in Canton. Valued at approximately $89. https://www.clubpilates.com/
AV Studio item
AV Studio
$25

Gift card to AV Studio pilates in Quincy. Valued at $100. https://www.avstudioquincy.com/
Ron's Ice Cream and Bowling: Gift card item
Ron's Ice Cream and Bowling: Gift card
$12

Gift card to Ron's Ice Cream and Bowling. Valued at $50. https://www.ronsicecream.com/
Corfinio: gift card item
Corfinio: gift card
$25

Gift card to Corfinio restaurant in Easton. Valued at $100. https://www.corfinioeaston.com/
Northern Spy: gift card item
Northern Spy: gift card
$20

Gift card to Northern Spy restaurant. Valued at $75. https://www.northernspycanton.com/
Gather: gift card item
Gather: gift card
$7

Gift card to Gather restaurant in Canton. Valued at $25. https://gatherandeat.com/
Crisp: gift card item
Crisp: gift card
$7

Gift card for Crisp restaurant in Canton. Valued at $25. https://crispizza.com/
C.F. McCarthy's: gift card item
C.F. McCarthy's: gift card
$25

Gift card to C.F. McCarthy's restaurant in Canton. #1 of 2. Valued at $100. https://www.cfmccarthys.com/
C.F. McCarthy's: gift card item
C.F. McCarthy's: gift card
$25

Gift card to C.F. McCarthy's restaurant in Canton. #2 of 2. Valued at $100. https://www.cfmccarthys.com/
Cobbs Corner Cafe: gift card item
Cobbs Corner Cafe: gift card
$7

Gift card to Cobbs Corner Cafe in Canton. Valued at $25
Thyme: gift card item
Thyme: gift card
$12

Gift card for Thyme restaurant in Canton. Valued at $50. https://www.thymecanton.com/
Mission: gift card item
Mission: gift card
$10

Gift card to Mission clothing boutique in Canton. Valued at $40.
D&E Pizza: gift card item
D&E Pizza: gift card
$7

Gift card for D&E Pizza and Subs in Canton. Valued at $25. https://www.depizzasubs.com/
The Stylists at Six Thirty: gift card item
The Stylists at Six Thirty: gift card
$12

Gift card for the Stylists at Six Thirty in Canton. Valued at $50.
Elle hair studio: gift card item
Elle hair studio: gift card
$50

Gift card for choice of Keratin or Brazilian blowout services from Elle hair studio in Canton. Valued at $250. http://www.ellehairstudiocanton.com/
SkinMD: gift card item
SkinMD: gift card
$40

Gift card to SkinMD valued at $149. https://skinmd1.com/

