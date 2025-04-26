eventClosed

Care Sphere's Silent Auction - April 26, 2025

49 S Main St, Colfax, CA 95713, USA

Whiskey Globe Set 850ml - Decanter with 2 Glasses item
Whiskey Globe Set 850ml - Decanter with 2 Glasses
$20

Globe Decanter Set. This whiskey decanter set contains a beautiful globe decanter with a handblown ship inside, 2 etched globe glasses, wooden base, stopper, and funnel. All of these items come in a nice gift box.
Men's Quartz Chronograph Calendar Dress Watch item
Men's Quartz Chronograph Calendar Dress Watch
$20

Men's Dress Watch - Chronograph Calendar Quartz Analog Watch Luminous and Waterproof Wristwatch with Stainless Steel Band - Blue and Gold
Incense Holder Black Marble item
Incense Holder Black Marble
$20

Marble Incense Holder is made of white and black natural marquina marble
Gotrax MARS MAX Hoverboard with 6.5" Wheels & Music Speaker item
Gotrax MARS MAX Hoverboard with 6.5" Wheels & Music Speaker
$20

Equipped with dual 250W brushless high-powered motors, this hoverboard delivers a comfortable and smooth ride. Glide effortlessly at speeds up to 6.2mph, thanks to the robust motors and a 93.6Wh low self-discharge battery. Cover up to 6 miles on a single charge. It features an LCD display that provides up-to-the-minute information on your current speed and battery status.
NEEWER Z2-N 2.4G TTL Round Head Flash Speedlite for Nikon item
NEEWER Z2-N 2.4G TTL Round Head Flash Speedlite for Nikon
$20

NEEWER Z2-N 2.4G TTL Round Head Flash Speedlite for Nikon, Upgraded UI, 2 Adjustable Modeling Lamps, TTL/M Quick Switch TCM Key, 76Ws Speedlight 1/8000s HSS 7.4V/2600mAh Battery 480 Full Power Flash
MPPT Solar Charge Controller for Solar Panels 100V 30 amp item
MPPT Solar Charge Controller for Solar Panels 100V 30 amp
$20

Compatible with 12V or 24V battery system, compatible with lead-acid batteries and lithium batteries. High tracking efficiency up to 99% Multiple load control modes: On/Off , PV voltage control mode, Dual-time control mode, PV + Time control mode
Digital Binocular with Night Vision & Video Recording item
Digital Binocular with Night Vision & Video Recording
$20

Digital Binocular with Night Vision & Video Recording 2.K UDH Powerful Binoculars for Adults, Hunting, Bird Watching, Football Games, Stargazing, Camping, Concerts & Low Light Situation - Rechargeable
Engino STEM Robotics item
Engino STEM Robotics
$20

Engino STEM Toys, Build and Program Your Own Robot with Bluetooth, Mini ERP, Includes Keiro Software, Educational Toys 9+. EASY-TO-FOLLOW & FUN Comprehensive booklet includes step-by-step instructions for all robots, making it a breeze for kids to assemble and program their own robotic creations SIMPLE PROGRAMMING LANGUAGE designed for first-time coders to develop coding skills ENVIRO VIRTUAL ROBOTICS ENVIRONMENT allows learners to test their code
LM249MS Plus 10.1" HDMI Soldering Digital Microscope 2000X item
LM249MS Plus 10.1" HDMI Soldering Digital Microscope 2000X
$20

3 Lens Soldering Microscope Station for Electronics Repair with 13" Boom Arm Stand, Soldering Mat Helping Hands, UHD 2160P Video, 32GB
Magnum - Aglianico 2019 item
Magnum - Aglianico 2019
$20

Montoliva Vineyard & Winery 2019 Aglianico Dark plum on the nose (unusual for our Aglianico, it usually is more cranberry-ish), along with some light baking spice. The mid-palate is just a touch earthy with…it feels like a hint of olives. The finish is just dry enough to balance the front end. 130 cases produced (which, by the way equates to about 5 barrels). Forbes Magazine: “Offers impressive ripeness, notable harmony, elegant tannins and a finish of good persistence.”
Magnum - Teroldego 2018 item
Magnum - Teroldego 2018
$20

Montoliva Vineyard & Winery 2018 Teroldego Teroldego is Italian for "Gold of the Tyrol Hills", aptly named as it is mostly grown in the regions of South Tyrol and Trentino. This is our first all Chicago Park grown Teroldego. In 2015 I planted a quarter acre here on the estate, and a full acre at the Wabash Avenue Vineyard, about a mile from here. Blackberries in the mid-palate, medium to big bodied, not as dry on the finish as my Teroldego typically is, although it does have some backbone. Wine Enthusiast magazine says “most definitely interesting...would be stellar with barbeque.” Gold Medal / 91 Points ~ 2022 Orange County Commercial Wine Competition
Magnum - Negroamaro 2020 item
Magnum - Negroamaro 2020
$20

Montoliva Vineyard & Winery 2020 Negroamaro Negroamaro is Italian for "black" (negro) and "bitter" (amaro). Oddly named because the wine is not particularly dark, and it definitely is not bitter. This is our third all-estate grown Negroamaro. Black cherry and peppercorn flavors, with a hint of black tea spiciness. The finish is moderately dry with a lingering pie cherry effect. We produced 91 cases of this rare and beautiful wine, so we will sell out of this wine fairly quickly. Gold Medal ~ 2024 Foothill Fest Wine Competition
Hand-turned Wood Bowls item
Hand-turned Wood Bowls
$20

Two beautiful hand-turned wood bowls. 5" x 2" and 4.25" x 1.75" by Sacramento artist Francesco Rinaldi
Wine Tasting for Four at Dono dal Cielo item
Wine Tasting for Four at Dono dal Cielo
$20

Wine tasting for four guests, including charcuterie, at beautiful Dono dal Cielo, an Estate Vineyard, Newcastle, CA
Portable Power Bank with AC Outlets, Peak 127W/110V item
Portable Power Bank with AC Outlets, Peak 127W/110V
$20

This 88Wh/24000mAh rechargeable lithium ion battery pack, the portable charger power bank is powerful enough to charge electronics within 127W(Peak 150W). Portable power station works well for charging cellphones, laptop, camera, LED light, fan, even powering a mini car fridge.
IFOOTAGE Tripod with Fluid Head, Professional Carbon Travel item
IFOOTAGE Tripod with Fluid Head, Professional Carbon Travel
$20

Professional travel tripod kit set with tripod and fluid head in one carry bag(included), easy to go anywhere in any time! Weights 4.1 lbs, Payload 19.8 lbs; Folded 26.38'', Working height 7.1''-61''. Upgraded design providing higher loading capability and smoother shoot. Security Anti-pin prevents the equipment from sliding over and falling from the unlocked quick release plate.
Zumba Classes - 1 Month Unlimited Membership! item
Zumba Classes - 1 Month Unlimited Membership!
$20

Join Zumba instructor Aglaya Hernandez for up to 16 Zumba classes over the course of the one-month membership. Fun for all fitness levels! Certificate is valid through April, 2026. Classes are at the Sierra Vista Community Center, 55 School St. Studio C4 Colfax, CA.
Tabletop Fire Pit - Indoor/Outdoor - Ethanol, Isopropyl, Gel item
Tabletop Fire Pit - Indoor/Outdoor - Ethanol, Isopropyl, Gel
$20

Open folds help dissipate the heat produced, protecting your table and surfaces from heat produced by the fire. This portable fire pit bowl can be used with multiple alcohol fuels. Any type of bioethanol, isopropyl or rubbing alcohol / spirit and gel fuel can be used within the burn chamber for clean ventless fire. Made with high quality steel and designed for indoor and outdoor use. Great décor for any scenario.
Portable Fan W/ 2 10000mAh Detachable Batteries/Power Banks item
Portable Fan W/ 2 10000mAh Detachable Batteries/Power Banks
$20

This portable fan is designed to provide convenience during your outdoor adventures. The battery operated fan comes with 2 x 10000mAh rechargeable batteries that can be detached and used as power banks to charge other devices, such as smartphones or tablets. With this small but high capacity battery, this portable fan features a high-quality rechargeable battery that provides long-lasting power, so you don't have to worry about running out of juice in the middle of your trip.
Photo Light Box Photography, 12"×12" Pro Shooting Quality item
Photo Light Box Photography, 12"×12" Pro Shooting Quality
$20

The photo box with lights is made of thickened 600D flexible reflective cloth, which is tensile and high-temperature resistant and leaves no traces after repeated use. The reflective layer is covered with PET film to prevent paint peeling and oxidation after long-term use.
Powerness 40 Watt Portable Solar Panel w/ LCD Display item
Powerness 40 Watt Portable Solar Panel w/ LCD Display
$20

The Powerness SolarX S40 is a 40 watt foldable and portable solar panel that supports 3 methods of output: UBS-A output, USB-C output (with the built-in USB-C cable), and DC output (with the built-in 3-in-1 cable). The 3 in 1 cable has 3 connectors, the 4mm, 6mm, and 8mm/7909, making it compatible with most common power stations/solar generators on the market such as Jackery, EF ECOFLOW, and BLUETTI, Anker, Goal Zero, etc
60A MPPT Solar Charge Controller, 12/24V item
60A MPPT Solar Charge Controller, 12/24V
$20

The 60A solar charge controller is compatible with 12V or 24V systems automatically, suitable for lead-acid batteries and lithium batteries, but if you charge lithium batteries, you must set the charging parameters after connecting to the power. Dual USB 5V/3A output ports support cell phones, tablet PCs, or other devices which require 5V voltage.
HAPPRUN Projector, Native 1080P Full HD Bluetooth Projector item
HAPPRUN Projector, Native 1080P Full HD Bluetooth Projector
$20

This 4K projector offers up to 1000 ANSI lumens brightness and supports 4K video, ensuring bright and clear images whether it's day or night. Portable projector with a 20000:1 contrast ratio and 95% color gamut present richer light and dark levels and color details, making every frame vivid and lively. Enjoy a cinema-quality experience at home, and it's also the perfect choice for outdoor movie nights. 8W Speaker & Bidirectional Bluetooth 5.2] The bluetooth projector features a built-in 8W HiFi high-quality audio system, so you can get richer sound details without investing in additional equipment. Additionally, with bidirectional Bluetooth 5.2, you can not only connect external speakers to enjoy different sound quality, but also use the projector as a Bluetooth speaker to play music from your phone.
LED Photo Lighting Kit with 4 Color Filters, Dimmable 5600 item
LED Photo Lighting Kit with 4 Color Filters, Dimmable 5600
$20

Camera light is built with 160 LEDs of high performance. Cable conveniently controls a range of 10% to 100% brightness level options. Video lighting can also adjust cool light, warm light, and natural light, by adjusting cool/warm light to bring different visual effects. USB photography lighting kit comes with 4 high-saturation filters (White, Orange, Blue, and Pink) that can provide diversified lighting effects. Different colors create dynamic lighting effects that meet the needs of various content creators.
240W Portable Power Station 153.6WH Solar Generator LiFePO4 item
240W Portable Power Station 153.6WH Solar Generator LiFePO4
$20

240W portable power supply with 153.6Wh/48000mAh capacity, equipped with 5 output ports and 2 input options, supports charging multiple devices. Providing Type-C 100W fast charging to meet various outdoor and emergency power needs. The power bank station packs powerful energy in a smaller size. Weighing only 4.5 lbs, it is designed for mobile office work, camping, hiking, and outdoor adventures. This outdoor generators rectangular design makes it easy to store and fit into carry-on luggage, saving space.
Smart Watch, Fitness Tracker, HR, Sleep, SpO2, Touch Screen item
Smart Watch, Fitness Tracker, HR, Sleep, SpO2, Touch Screen
$20

Understand your resting heart rate and blood oxygen saturation with this men's/women's smart watch, making you better understand your physical status. The sleep watch automatically tracks your sleep at night and records your total sleep, light sleep, deep sleep, time awake, time to fall asleep and time to wake up to help you know more about your sleep quality and make a reasonable adjustment of your sleep habits. This smartwatch also has Music & Camera Control, Weather Display, Sedentary Reminder, Alarm Clock, Stopwatch, and many other features.
S'more Titanium Cooking Set, Ultralight Eco-Friendly Camping item
S'more Titanium Cooking Set, Ultralight Eco-Friendly Camping
$20

S'more cookware is made of food-grade titanium, it is delicate but robust, compact and portable after folding. It is suitable for daily or outdoor use. Ultra-lightweight and sturdy - Titanium is a lightweight and robust metal. High hardness, never rusts, corrosion/heat resistance, and no metallic odor. Item Weight 178.6 Grams

