Youth Friendship Foundation Inc

Youth Friendship Foundation Inc

Caribbean Qarnival 5K and Fair for Mental Health Awareness

201 Church St SW

Huntsville, AL 35801, USA

Performance Sponsor
$3,000

CARIBBEAN CARNIVAL PERFORMANCE WITH COSTUME, MUSIC, PHOTO OPS, AND MUSIC.

WILL INCLUDE HIGHLIGHT PRIOR AND AFTER SHOW, SOCIAL MEDIA HIGHLIGHT, MEDIA INCLUSION.

Music Sponsor
$750

MUSIC PROVIDER THROUGHOUT THE CARNIVAL. WILL INCLUDE SHOUT OUT THROUGH DAY AND SOCIAL MEDIA HIGHLIGHT.

Fair Games
$500

CARNIVAL GAME BOOTH AND ADVERTISING SPACE. WILL INCLUDE AD SPACE A GAME LOCATION AND GROUP SOCIAL MEDIA HIGHLIGHT.

Virtual Monument Entry
Pay what you can

Entry for remembrance on virtual memorial wall.

