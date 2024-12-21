Community School of Music and Arts
eventClosed
Cartooning for Kids (Winter 2025)
330 E State St
Ithaca, NY 14850, USA
addExtraDonation
$
Cartooning for Kids - Non-Members
$207
Weekly 1-hr class on Fridays from 5-6 pm from 1/24-3/28 (no class 2/21). Ages 5-10
Weekly 1-hr class on Fridays from 5-6 pm from 1/24-3/28 (no class 2/21). Ages 5-10
seeMoreDetailsMobile
closed
Cartooning for Kids - Members
$156
Weekly 1-hr class on Fridays from 5-6 pm from 1/24-3/28 (no class 2/21). Ages 5-10
Weekly 1-hr class on Fridays from 5-6 pm from 1/24-3/28 (no class 2/21). Ages 5-10
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout