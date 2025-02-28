CASAblanca Gala 2025

332 Centennial Mall S

Lincoln, NE 68508, USA

General admission
$75
Dinner, program and dance
Couple's Ticket
$150
groupTicketCaption
2 Tickets for dinner, program and dance
Bergman Sponsorship
$1,500
groupTicketCaption
Table of 8 tickets including dinner, program and dance
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing