Nebraska Casa Association
CASAblanca Gala 2025
332 Centennial Mall S
Lincoln, NE 68508, USA
General admission
$75
Dinner, program and dance
Dinner, program and dance
seeMoreDetailsMobile
add
Couple's Ticket
$150
groupTicketCaption
2 Tickets for dinner, program and dance
2 Tickets for dinner, program and dance
seeMoreDetailsMobile
add
Bergman Sponsorship
$1,500
groupTicketCaption
Table of 8 tickets including dinner, program and dance
Table of 8 tickets including dinner, program and dance
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout