Cascade Online Store

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Cascade Sweatshirts item
Cascade Sweatshirts item
Cascade Sweatshirts
$30

Cascade sweatshirts in white and gray. Available sizes include Adult 2XL-Small. Purchase while supplies last.

Cascade Short Sleeve Shirts item
Cascade Short Sleeve Shirts item
Cascade Short Sleeve Shirts item
Cascade Short Sleeve Shirts
$15

Cascade shirts in white, gray and black. Available sizes include Adult 2XL-Small. Purchase while supplies last.

Cascade Ball Cap item
Cascade Ball Cap item
Cascade Ball Cap
$15

Adjustable baseball cap. Two types of hats, black on black and black with gold.

Ear Warmers item
Ear Warmers
$10

One size. Colors: Black with gold writing, Gold with black writing.

Pennant item
Pennant
$1

Small decorative Cascade Middle School pennant.

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