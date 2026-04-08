Cascades Cannery

Offered by

Cascades Cannery

Cascades Cannery

Strawberry Blackberry Jam item
Strawberry Blackberry Jam item
Strawberry Blackberry Jam
$8

Central Oregon grown and preserved jam. 8 oz mason jar container

0
Triple Raspberry Jam item
Triple Raspberry Jam item
Triple Raspberry Jam
$8

Central Oregon grown and preserved jam. 8 oz mason jar container

0
Strawberry Jam item
Strawberry Jam item
Strawberry Jam
$8

Central Oregon grown and preserved jam. 8 oz mason jar container

0
Strawberry Raspberry Jam item
Strawberry Raspberry Jam item
Strawberry Raspberry Jam
$8

Central Oregon grown and preserved jam. 8 oz mason jar container

0
Red Plum Jam item
Red Plum Jam item
Red Plum Jam
$8

Central Oregon grown and preserved jam. 8 oz mason jar container

0
Yellow Raspberry Jam item
Yellow Raspberry Jam item
Yellow Raspberry Jam
$8

Central Oregon grown and preserved jam. 8 oz mason jar container

0
Red Raspberry Jam item
Red Raspberry Jam item
Red Raspberry Jam
$8

Central Oregon grown and preserved jam. 8 oz mason jar container

0
Double Gold Raspberry Jam item
Double Gold Raspberry Jam item
Double Gold Raspberry Jam
$8

Central Oregon grown and preserved jam. 8 oz mason jar container

0
Yellow Plum Jam item
Yellow Plum Jam item
Yellow Plum Jam
$8

Central Oregon grown and preserved jam. 8 oz mason jar container

0
Hot Plum Jam item
Hot Plum Jam item
Hot Plum Jam
$6

Central Oregon grown and preserved jam. 4 oz mason jar container

0
Hot Strawberry Blackberry Jam item
Hot Strawberry Blackberry Jam item
Hot Strawberry Blackberry Jam
$6

Central Oregon grown and preserved jam. 4 oz mason jar container

0
Hot Peach Raspberry Jam (Copy) item
Hot Peach Raspberry Jam (Copy) item
Hot Peach Raspberry Jam (Copy)
$6

Central Oregon grown and preserved jam. 4 oz mason jar container

0
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