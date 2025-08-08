eventClosed

All in for Wilson Wildcats Casino Gala Sponsorship

♠️ Gold Sponsor Tier item
♠️ Gold Sponsor Tier
$1,200
  • Logo on 36”x48” banner on campus for 2025-26
  • Large logo on event slides (Casino Night + Hall of Fame)
  • Social media (3x: Instagram, BAND)
  • Info shared with 1,500 families
  • Opportunity to include promo materials
♥️ Silver Sponsor Tier item
♥️ Silver Sponsor Tier
$750
  • Medium logo on event slides (Casino Gala only)
  • Social media (2x: Instagram, BAND)
  • Info shared with 1,500 families
  • Opportunity to include promo materials
♦️ Bronze Sponsor Tier item
♦️ Bronze Sponsor Tier
$500
  • Small logo on event slides (Casino Gala only)
  • Social media (1x: Instagram, BAND)
♣️ Contributor Sponsor Tier item
♣️ Contributor Sponsor Tier
$100
  • Name listed on event slide deck

