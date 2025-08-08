Glen A. Wilson High School Foundation
All in for Wilson Wildcats Casino Gala Sponsorship
♠️ Gold Sponsor Tier
$1,200
Logo on 36”x48” banner on campus for 2025-26
Large logo on event slides (Casino Night + Hall of Fame)
Social media (3x: Instagram, BAND)
Info shared with 1,500 families
Opportunity to include promo materials
♥️ Silver Sponsor Tier
$750
Medium logo on event slides (Casino Gala only)
Social media (2x: Instagram, BAND)
Info shared with 1,500 families
Opportunity to include promo materials
♦️ Bronze Sponsor Tier
$500
Small logo on event slides (Casino Gala only)
Social media (1x: Instagram, BAND)
♣️ Contributor Sponsor Tier
$100
Name listed on event slide deck
