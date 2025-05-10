Casino Night 2025

1299 Lafayette St

Jefferson City, MO 65101, USA

Champion (Presenting) Sponsor
$10,000
Ad read at Lincoln sporting events | Opportunity to speak at the event about your business to all guests | Opportunity to present check to Lincoln Athletics at game during the fiscal year on BTAC’s behalf | Company signage on event stage | Recognition in all BTAC emails for 2024-2025 fiscal year (July 1, 2024 – June 30, 2025) | Advertisement on LUBlueTigers.com | Signage at all BTAC tailgates | Company mentioned in event media advertising | Company logo on promotional material for event | Acknowledgement in event program & on screen | 2 tables (16 complimentary tickets – each ticket includes dinner, 2 drink tickets, and $300 gaming chip credits) with signage with preferred seating

Hall of Fame (Dinner) Sponsor
$5,000
Advertisement on LUBlueTigers.com | Signage at all BTAC tailgates | Company mentioned in event media advertising | Strategic placement of company signage at event | Recognition in BTAC Casino Night promotional emails | Company logo on promotional material for event | Acknowledgement in event program & on screen | 2 tables (16 complimentary tickets – each ticket includes dinner, 2 drink tickets, and $300 gaming chip credits) with signage with preferred seating

All-American (Blackjack) Sponsor
$2,500
Company logo on gaming chip credit tickets | Company mentioned in event media advertising | Strategic placement of company signage at event | Recognition in BTAC Casino Night promotional emails | Company logo on promotional material for event | Acknowledgement in event program & on screen | 1 table (8 complimentary tickets – each ticket includes dinner, 2 drink tickets, and $300 gaming chip credits) with signage

All-Conference (Roulette/Craps) Sponsor
$1,500
Company mentioned in event media advertising | Strategic placement of company signage at event | Recognition in BTAC Casino Night promotional emails | Company logo on promotional material for event | Acknowledgement in event program & on screen | 1 table (8 complimentary tickets – each ticket includes dinner, 2 drink tickets, and $300 gaming chip credits) with signage

MVP (Entertainment) Sponsor
$1,000
Recognition in BTAC Casino Night promotional emails | Company listing on promotional material for event | Acknowledgement in event program | 1 table (8 complimentary tickets – each ticket includes dinner, 2 drink tickets, and $300 gaming chip credits) with signage

Table Sponsor
$500
Company listing on promotional material for event | Acknowledgement in event program | 1 table (8 complimentary tickets – each ticket includes dinner, 2 drink tickets, and $300 gaming chip credits) with signage

Individual Ticket
$65

General Admission to Casino Night | Dinner, 2 drink tickets, and $300 gaming chip credits

