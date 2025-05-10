Casino Night 2025

Ad read at Lincoln sporting events | Opportunity to speak at the event about your business to all guests | Opportunity to present check to Lincoln Athletics at game during the fiscal year on BTAC’s behalf | Company signage on event stage | Recognition in all BTAC emails for 2024-2025 fiscal year (July 1, 2024 – June 30, 2025) | Advertisement on LUBlueTigers.com | Signage at all BTAC tailgates | Company mentioned in event media advertising | Company logo on promotional material for event | Acknowledgement in event program & on screen | 2 tables (16 complimentary tickets – each ticket includes dinner, 2 drink tickets, and $300 gaming chip credits) with signage with preferred seating