Casino Night 2025 Silent Auction

Coach Monken West Point Football item
Coach Monken West Point Football
$50

Own a piece of West Point Football history with this regulation ball signed and donated by Football Coach Jeff Monken! (Estimated value $300) *available to be shipped*
Coach Monken Football Helmet
$200

A signed official game day helmet generously donated and signed by Football Coach Jeff Monken! (Estimated value of $1,200) *available to be shipped*
Football Jersey, Signed and Game-Worn
$120

Casey Larkin's West Point Football game-worn jersey, signed and donated by Coach Jeff Monken! (Valued at $600) *available to be shipped*
Diamond Earrings by Jaymark Jewelers item
Diamond Earrings by Jaymark Jewelers
$150

Donated by Jaymark Jewelers, these stunning 14K yellow gold .25 carat diamond bar stud earrings are sure to leave an impression. These elegant earrings feature a classic design with a round-cut diamond solitaire in 14K yellow gold. (Valued at $950) *available to be shipped*
Beat Navy Tunnel Acrylic Painting item
Beat Navy Tunnel Acrylic Painting
$80

An original Louise P. Brennan Acrylic painting donated by the artist. This painting portrays the iconic Beat Navy Tunnel on West Point—acrylic on canvas. (Valued at $650) *available to be shipped*
Broadway Basket
$100

Donated by the West Point Geography & Environmental Engineering Department, this basket includes: - $300 gift card to TodayTix - a Broadway-themed jigsaw puzzle - a Broadway umbrella - two Broadway signs - opera glasses magnet. (Valued at $430) *available to be shipped*
Consignment Shop Basket item
Consignment Shop Basket
$65

These gorgeous items are all from consigners at the West Point Spouses' Club Gift Shop! The basket includes: - a Stamped Spreader: West Point, - 11x14 West Point American Flag, - Black 40oz Insulated Travel Mug with West Point Helena Shield, - West Point Ornament with a painting of the Hudson River, - - West Point Playing Cards, - West Point Black and Gold Bulb Ornament, - Adjustable Ring with USMA Button by Leap of Faith, - New York State glass ornament, - West Point Set of 4 coasters, - Greeting Cards of Cadets with balloons, - Cookbook: 12th Edition West Point Spouses' Club Cookbook "Sing for Seconds" - Proud Army Family hanging slate. (Valued at $320) *available to be shipped*
Thayer Brunch for 4! item
Thayer Brunch for 4!
$40

Enjoy brunch for four at the Historic Thayer Hotel on West Point. Few brunches in the Hudson Valley area can claim as many culinary awards and glowing reviews as MacArthur's Riverview Restaurant's famed Sunday Brunch. Featuring an omelet station, giant shrimp, smoked salmon, an array of salads and a decadent dessert station; the choices are unmatched. As guests savor each element of this meal complemented by unlimited champagne, Mimosa and Bloody Mary offerings, windows provide incredible views of the Hudson River and stunning formal landscaping on the famed grounds of West Point. (Valued at $208) *available to be shipped*
Thayer Brunch for 2! item
Thayer Brunch for 2!
$20

Enjoy brunch for two at the Historic Thayer Hotel on West Point. Few brunches in the Hudson Valley area can claim as many culinary awards and glowing reviews as MacArthur's Riverview Restaurant's famed Sunday Brunch. Featuring an omelet station, giant shrimp, smoked salmon, an array of salads and a decadent dessert station; the choices are unmatched. As guests savor each element of this meal complemented by unlimited champagne, Mimosa and Bloody Mary offerings, windows provide incredible views of the Hudson River and stunning formal landscaping on the famed grounds of West Point. (Valued at $104) *available to be shipped*
Army / Navy 2 Tickets sideline and pregame sideline item
Army / Navy 2 Tickets sideline and pregame sideline
$500

Donated by the A Club Two Army Navy Tickets - sideline and pregame sideline passes, these are exclusive tickets to the Army / Navy Game on December 13, 2025, at M&T Bank Stadium in Baltimore, MD. *available to be shipped*
Two Army / Navy Tickets item
Two Army / Navy Tickets
$200

Two tickets to the Army / Navy Game on December 13, 2025, at M&T Bank Stadium in Baltimore, MD. Generously donated by Edward T. Martin, West Point Class of '82. *available to be shipped*
Army / Navy Gala item
Army / Navy Gala
$100

Two passes to the invite-only Army Navy Gala prior to the Army-Navy Game in Baltimore, MD *available to be shipped*
4th of July VIP concert experience item
4th of July VIP concert experience
$100

VIP Parking behind Trophy Point and a 10x10 section for the 4th of July concert next to cadets. Includes a wine basket with wine glasses and board from My Flag of Honor. *pick up only*
Laura Kelly West Point Handbag item
Laura Kelly West Point Handbag
$100

A gorgeous authentic Laura Kelly West Point Rhinestone Handbag. Graciously donated by Laura Kelly. *available to be shipped*
Weekend Getaway item
Weekend Getaway
$400

Generously donated by Dr. & Mrs. Lechner, this Weekend Getaway package includes: - (4) Apple air tags, - (2) Neck Wallets with RFID blocking, - Mini refillable perfume holders, - Compression packing cubes, - TSA-approved toiletry bottles, - $100 Uber Gift Card, - $400 Southwest Gift Card, - $400 Visa Gift card for overnight accommodations! (Valued at $1,100) *Available to ship*
Bourbon Bar Cart item
Bourbon Bar Cart
$400

Generously donated by Dr. & Mrs. Lechner this Bourbon and Cigars serving cart comes complete with: - bartender kit with smoker, - ice bucket with ice balls, - bourbon glasses, - bourbon cocktail book, - 12-gauge bourbon decanter, - cigar humidifier and hygrometer humidor with cigars, - 10 bottles of Whiskey / Bourbon and more! *Available to ship - shipping is covered on this item thanks to The Lechners*
Yankees Tickets! item
Yankees Tickets!
$30

Two tickets to the May 5th, 2025 Yankees vs Padres game at Yankee Stadium! Generously donated by Soar Without Limits. *available to ship*
Army vs Tarleton St item
Army vs Tarleton St
$75

Donated by the A Club 4 Tickets to Army vs. Tarleton St. Game on Friday, Aug 29, 2025; redeem AFTER July 7, 2025 *available to be shipped*
West Point vs Charlotte (October 11) item
West Point vs Charlotte (October 11)
$50

Four tickets to an Army home Football game on October 11 vs Charlotte donated by Admissions. *available to ship*
Army vs Duke Basketball item
Army vs Duke Basketball
$50

Donated by Admissions, this is two tickets to the Army vs. Duke Basketball game on November 11th at Christl Arena!
Take me out to the Ballgame! item
Take me out to the Ballgame!
$25

Donated by the New York Boulders, this package includes four ticket vouchers to a 2025 home game! *can be shipped*
Jets Autographed Photo item
Jets Autographed Photo
$20

Official NFL Photograph signed by Garrett Wilson! *available to be shipped*
Knicks Signed Photograph item
Knicks Signed Photograph
$25

A certified authentic photographic signed by Jacab Tobbin of the NY Knicks! (Valued at $175) *available to be shipped*
NY Rangers autograph item
NY Rangers autograph
$15

An autographed photo of Ron Greschner! *available to ship*
Family Portrait Certificate item
Family Portrait Certificate
$250

Private photography session with world renown Photographic Portrait Artist, Stephen Taylor, which includes a one-night stay at a (Old Mille Inn) world-class Inn at the quaint hamlet of Bernardsville, NJ. Rooms have 2 full sized or king plus up to 2 cots. The hotel must be used in conjunction and with the night prior to the portrait session. Reservation hotel fee required, refunded when you show up. (Valued at $3,000) *available to ship*
Legacy Couples Certificate (55+ and older couple) item
Legacy Couples Certificate (55+ and older couple)
$250

Legacy Couples Certificate (55+ couples, used by winner only). Private photography session with world renown Photographic Portrait Artist, Stephen Taylor, which includes a one-night stay at a (Old Mille Inn) world-class Inn at the quaint hamlet of Bernardsville, NJ. Rooms have 2 full sized or king plus up to 2 cots. The hotel must be used in conjunction and with the night prior to the portrait session. Reservation hotel fee required, refunded when you show up. (Valued at $3,000) *available to ship*
Bradford Portrait item
Bradford Portrait
$300

Be photographed by the world-renowned Bradford and receive an exclusive family portrait, a 20" wall portrait on canvas with lavish artistry, plus a one-night stay at either the luxurious Opus Westchester or the ultra chic East Miami Hotel (must be used at the same time and in conjunction with the portrait session). (Valued at $5,000) *available to ship*
West Point Gymnastics item
West Point Gymnastics
$200

One year of children's gymnastics at West Point Community Gymnastics on West Point. Purchase of certificate does not guarantee immediate spot in program! *pick up only*
Swim lessons! item
Swim lessons!
$50

One spring or summer 2025 group lesson session ($225.00 value). Courtesy of Sportsplex New Windsor. *can be shipped*
Orthodontic Package item
Orthodontic Package
$1,000

Compliments of Rockland Pediatric Dental and Orthodontics located in New City, this package includes: - a complete set of braces, - including retainers - whitening treatment (Value of $6,300) *available to ship*
ResurFX Resurfacing Laser item
ResurFX Resurfacing Laser
$150

Three treatments of ResurFX Resurfacing Laser with Toskani topical creams, Triple Action clarifying pads and chapstick donated by Hudson Valley Beauty Lab! *Available to ship!*
Laser Hair Removal Package item
Laser Hair Removal Package
$100

One package of 3 sessions for full face laser hair removal donated by New Windsor Medical Wellness & Spa! *available to ship*
GLO 2 Facial item
GLO 2 Facial
$40

One full Glo2 facial treatment (75 minutes) donated by New Windsor Medical Wellness & Spa. *available to ship*
Massage & Facial item
Massage & Facial
$50

60-minute deep tissue massage GIFT CARD & 30-minute facial and evaluation *pick up only*
Overnight in NYC item
Overnight in NYC
$50

Donated by Soar without Limits, this is a lovely overnight stay at the Beacon Hotel in a King Suite! It must be used by April 30, 2025. Valued at $600. *available to be shipped*
Vortex Hunting Gear item
Vortex Hunting Gear
$55

Donated by VORTEX, this basket is a hunter's dream. Included you'll find: - Triumph HD 10x42 Binoculars, - White Vortex Nation Decal, - CARE Vortex Nation Camp Mug Black, - Vortex 2025 Optics Catalog, - Vortex Koozie, - Vortex Coffee Medium 6 oz - NRA zippered gun cleaning kit. & a pop-up table (Estimated value of $300) *pick up only*
Painting party for 3 and Chardonnay! item
Painting party for 3 and Chardonnay!
$30

Crafty Dee's Canvas - Wooden Door Sign Paint Party for (3) Adults Choice of Available Wooden Themes, at store or on location within 15 miles of West Point. And a bottle of Ste Chateau Michelle 2021 Chardonnay donated by Renee Callahan *pick up only*
West Point in Your Home item
West Point in Your Home
$35

Bring West Point home with you in this unique basket! Includes: - Original artwork of Cadet Full Dress on Plains - a print of original artwork postcards of West Point hat toss on the plains, - 12 month Cadet Full Dress Handmade Knitted Sweater with white leggings, - (2) Old Grad 11 oz candles and matches. The Go Army Beat Navy! candle has the sweet aroma of victory! A nice floral blend of dewy orange flower, violet leaves, and cyclamen petals finished with musk and vetiver. The Army Mom candle smells like "Lots of lovin' straight from the oven" with its irresistible fragrance of fresh baked sugar cookies. *pick up only*
Pistol Permit Class and Cleaning Supplies item
Pistol Permit Class and Cleaning Supplies
$75

Gun cleaning supplies & 18-hour NY state pistol permit course (permit course is valued at $450) (Estimated value of the entire basket is $700) *pick up only*
West Point Corn Hole Set! item
West Point Corn Hole Set!
$100

Custom West Point themed corn hole! These boards were handmade and donated by the Civil and Mechanical Engineering Department and would be a delightful addition to your home. Sure to impress any company! The case is included. *pick up only*
Decanter and Glasses item
Decanter and Glasses
$50

This custom decanter and glasses was donated by the PANE Department! The decanter features the Army West Point Athletics logo while the rocks glasses feature symbols from the four programs of study in the Dept. of Physics and Nuclear Engineering. A bottle of vodka and a bottle of bourbon are included to get you hosting right away! *pick up only*
Literary & Vintage Cinema Collection item
Literary & Vintage Cinema Collection
$50

"Literary & Vintage Cinema Collection" A Celebration of Global Storytelling and Fine Wine The Department of English and World Languages at West Point is proud to present this exclusive auction donation, blending the richness of world literature, cinema, and fine wines from across the globe. *pick up only*
Sled of Savings item
Sled of Savings
$50

Donated by the Math Department, this stunning decor sled is sure to show your American pride. Also included are several gift cards: Starbucks ($25), Lowes ($25), Dave and Busters ($25), Chipotle ($25), and the Darnden restaurant group ($50). And from the Art of Words, the Star Spangled Banner. *pick up only*
Spirit Planters item
Spirit Planters
$75

Two stunning planters donated by the West Point Electrial Engineering and Computer Science Department. Comes complete with a full gardening tool set and a $75 gift card to Adam's Fairacre Farms! *pick up only*
Ike Hall Dinner and a Show! item
Ike Hall Dinner and a Show!
$100

Two tickets to Maime's Dinner Buffet and Two Tickets to an Eisenhow Hall show (valid through May 4th, 2025). Valued at $400 *can be shipped*
House Cleaning! item
House Cleaning!
$50

One session of house cleaning courtesy of Day N Night Cleaning Services *pick up only*
I'm Not Cooking Tonight! - Fort Montgomery item
I'm Not Cooking Tonight! - Fort Montgomery
$50

Restaurants located in the Fort Montgomery, NY area! - (2) $10 Giftcards for Fort Deli, - Cielitolindo Mexican Restaurant ($35), - American Burrito ($100), - South Gate Tavern ($25), - Barnstormers ($30), - Bear Mountain Pizza & Cafe ($50). *pick up only*
I'm Still Not Cooking! - Highland Falls item
I'm Still Not Cooking! - Highland Falls
$50

Restaurants located in the Highland Falls, NY area! - $25 Delizia's Pizza, - $50 Andy's Restaurant, - $25 Grandma's Bagels, - (2) $25 Gracie's Market, - $60 Sushi King, - $50 Hacienda - $25 Rafi's Gyro *pick up only*
Beat the Bomb! - Brooklyn item
Beat the Bomb! - Brooklyn
$75

Step into a real-life video game to "Beat-the-Bomb!" Choose from paint, foam, or a slime mission. This one-hour session includes a minimum of 4 - maximum of 6 people and is for ages 8 and up. Includes Photos and videos from the bomb room! (Valued at $300) *available to be shipped*
VIP night out! item
VIP night out!
$50

4 VIP Tickets to Levity Live West Nyack Comedy Club and a $50 Yard House Gift Card *available to be shipped*
Lucy Desi Museum & Comedy Club item
Lucy Desi Museum & Comedy Club
$20

Two all-day passes for the Lucille Ball Desi Arnaz Museum and the award-winning National Comedy Center – the nation’s official cultural institution dedicated to the art of comedy. *available to be shipped*
Jazz Fest item
Jazz Fest
$50

Two Jazz Fest tickets to the Tilles Center annual jazz festival! Generously donated by the Tilles Center. (Valued at $200) *available to be shipped*
100th Night Wine! item
100th Night Wine!
$15

A bottle of wine from the 100th night of the Class of 2023! *can be shipped*
NY Giants 100 year ball! item
NY Giants 100 year ball!
$10

NY GIANTS Pressed Autographed Ball! *available to be shipped*
West Point Signed Volleyball & Swag item
West Point Signed Volleyball & Swag
$40

Show your volleyball team spirit with this basket! - Volleyball signed by the Women's West Point Volleyball team, - Army West Point Volleyball 20 oz metal tumbler, - Women's Medium Dri-fit NIKE Army West Point Volleyball collared black short-sleeved shirt, - Unisex Gold Dri-Fit XL NIKE Army West Point Volleyball soft short sleeve shirt, - Unisex Black Dri-Fit Medium NIKE Army West Point Volleyball soft short sleeve shirt, - Men's Grey Dri-Fit XXL Gold NIKE Army West Point Volleyball short sleeve shirt. *available to be shipped*
Women's West Point Basketball item
Women's West Point Basketball
$25

This basketball was signed and donated by the West Point Women's Basketball 24-25 team! *available to be shipped*
Men's West Point Basketball item
Men's West Point Basketball
$25

This basketball was signed and donated by the West Point Men's Basketball 24-25 team! *available to be shipped*
Men's West Point Soccer item
Men's West Point Soccer
$25

This soccer ball was signed and donated by the West Point Men's Soccer 24-25 team! *available to be shipped*
Men's Lacrosse Helmet item
Men's Lacrosse Helmet
$40

This helmet was signed and donated by the West Point Men's Lacrosse 24-25 team! *available to be shipped*
Women's Lacrosse Helmet item
Women's Lacrosse Helmet
$40

This helmet was signed and donated by the West Point Women's Lacrosse 24-25 team! *available to be shipped*
Pocono Raceway! item
Pocono Raceway!
$25

A $100 Gift Certificate to be used to purchase tickets or Pocono Raceway merchandise! *available to be shipped*
Women's Uggs item
Women's Uggs
$50

Size 9 women's Uggs! *pick up only*
12 sessions to a new you item
12 sessions to a new you
$75

From Dr. John Hilley (husband of Dr. Jeannie) this is a 12-session virtual package of health of life coaching! Transform your health and body with lasting change, lose weight, stress and time management strategies, nutrition and wellness planning, personalized goal setting, improved energy, create new and better habits to change your life! *virtual no shipping required*
One Month of Tutoring item
One Month of Tutoring
$20

One month of Standard tutoring by Camp Homework. for students in K - 12. This includes 8 tutoring sessions! Must be redeemed by June 28, 2025 *available to be shipped*
Corporate or Athletic Digital Wellness group Workshop item
Corporate or Athletic Digital Wellness group Workshop
$15

This virtual workshop is for groups of 20 individuals or more. Meant for CORPORATE GROUPS or ATHLETES, the virtual workshop will bring clarity and focus to those overwhelmed with screen time and technology systems. *available to be shipped*
Small Business Startup Service item
Small Business Startup Service
$15

Two 45-minute virtual sessions with Allele Tax Advisory in order to assist in answering your questions regarding: choosing the right tax entity, LLC versus S Corp, Federal state and local tax deadlines and compliance, getting started with a bookkeeping system, tracking business expenses. *available to be shipped*
Building a Winning Product Manager Resume item
Building a Winning Product Manager Resume
$5

This is a virtual seat to a Product Teacher's course on how to build a winning product manager resume! *available to be shipped*

