CASS CARES

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About this event

HOMES, HOPE, & HEROES CHARITY GOLF CLASSIC 2026

190 Idlewood Ave S

Bartow, FL 33830, USA

Foursome Scramble Tickets
$380

9 left!

This is a group ticket, it includes 4 tickets

Includes golf cart, fees, water/gatorade on course, post-scramble lunch buffet reception, and awards ceremony for team of 4 golfers.


Registration: 7:00 AM; Tee Time: 8:00 AM


*Contests, prizes, raffles, 50/50 and silent auction

All proceeds support unhoused veterans, children, and families in Lakeland, Polk County, & Central FL.


Special Advance Early Bird Registration Discount, $5.00 per golfer through off 8/31/26 when registering foursome (Code: Earlybird26).





Purchase Single Golfer Ticket (Must be part of a foursome)
$100

Includes golf cart, fees, water/gatorade on course, post-scramble lunch buffet reception, and awards ceremony for 1 golfer.


Registration: 7:00 AM; Tee Time: 8:00 AM


*Contests, prizes, raffles, 50/50 and silent auction

All proceeds support unhoused veterans, children, and families in Lakeland, Polk County, & Central FL.

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