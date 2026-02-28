HOMES, HOPE, & HEROES CHARITY GOLF CLASSIC 2026

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9 left!
Includes golf cart, fees, water/gatorade on course, post-scramble lunch buffet reception, and awards ceremony for team of 4 golfers.
Registration: 7:00 AM; Tee Time: 8:00 AM
*Contests, prizes, raffles, 50/50 and silent auction
All proceeds support unhoused veterans, children, and families in Lakeland, Polk County, & Central FL.
Special Advance Early Bird Registration Discount, $5.00 per golfer through off 8/31/26 when registering foursome (Code: Earlybird26).
Includes golf cart, fees, water/gatorade on course, post-scramble lunch buffet reception, and awards ceremony for 1 golfer.
Registration: 7:00 AM; Tee Time: 8:00 AM
*Contests, prizes, raffles, 50/50 and silent auction
All proceeds support unhoused veterans, children, and families in Lakeland, Polk County, & Central FL.
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