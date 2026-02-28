HOMES, HOPE, & HEROES CHARITY GOLF CLASSIC 2026

Includes golf cart, fees, water/gatorade on course, post-scramble lunch buffet reception, and awards ceremony for team of 4 golfers.





Registration: 7:00 AM; Tee Time: 8:00 AM





*Contests, prizes, raffles, 50/50 and silent auction

All proceeds support unhoused veterans, children, and families in Lakeland, Polk County, & Central FL.





Special Advance Early Bird Registration Discount, $5.00 per golfer through off 8/31/26 when registering foursome (Code: Earlybird26).















