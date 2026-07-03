CASTED: The Korean Tiger Exhibition

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Artist: Melon
Acrylic, spray, plaster
5”x5”x13”
2026
HI GET included in price.
Artist: Cyan Garma
5”x5”x13”
Acrylic, plaster
2026
HI GET included in price.
Artist: Kai Smart
5”x5”x13”
Paint, papier mache, plastic clay, jesmonite
2026
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Artist: Matt Cox
5”x5”x13”
Acrylic, resin, plaster
2026
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Artist: Grace Milk
5”x5”x13”
Acrylic, plaster
2026
HI GET included in price.
Artist: Darold Ramelb
5”x5”x13”
Acrylic, mix-media, plaster
2026
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Artist: Jessico Serrano
5”x5”x13”
Acrylic, plaster
2026
HI GET included in price.
Artist: Kathy Chang
5”x5”x13”
Acrylic, oil paint, plaster
2026
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Artist: Anika Kuntze
5”x5”x13”
Chinese ink, plaster
2026
HI GET included in price.
Artist: Gary Lee
5”x5”x13”
Acrylic, plaster
2026
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Artist: Lauren Hana Chai
5”x5”x13”
Acrylic, air-dry clay, plaster
2026
HI GET included in price.
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