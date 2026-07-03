A bright red, cartoonish tiger sculpture with sharp teeth sits in the foreground against a dark blue background with exhibition details.
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CASTED: The Korean Tiger Exhibition

“Guardian of the Peaks” item
“Guardian of the Peaks”
$1,047.12

Artist: Melon
Acrylic, spray, plaster

5”x5”x13”

2026 

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0
“Bio Mech Tiger” item
“Bio Mech Tiger”
$628.27

Artist: Cyan Garma
5”x5”x13” 
Acrylic, plaster

2026

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0
“The Bird” item
“The Bird”
$418.84

Artist: Kai Smart

5”x5”x13” 
Paint, papier mache, plastic clay, jesmonite

2026

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0
“Tiger Grass” item
“Tiger Grass”
$523.56

Artist: Matt Cox
5”x5”x13”

Acrylic, resin, plaster 
2026 

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0
“Nocturne” item
“Nocturne”
$418.84

Artist: Grace Milk
5”x5”x13”

Acrylic, plaster

2026

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“Worship Maxima” item
“Worship Maxima”
$748.69

Artist: Darold Ramelb
5”x5”x13”

Acrylic, mix-media, plaster

2026

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“Bored Neo” item
“Bored Neo”
$439.79

Artist: Jessico Serrano
5”x5”x13” 
Acrylic, plaster

2026

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“Baobao" item
“Baobao"
$669.10

Artist: Kathy Chang
5”x5”x13”

Acrylic, oil paint, plaster

2026

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“Wildcat” item
“Wildcat”
$523.56

Artist: Anika Kuntze
5”x5”x13” 
Chinese ink, plaster

2026

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0
“The Collector” item
“The Collector”
$418.84

Artist: Gary Lee
5”x5”x13” 
Acrylic, plaster

2026 

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“Tiger and Peach” item
“Tiger and Peach”
$697.38

Artist: Lauren Hana Chai
5”x5”x13”

Acrylic, air-dry clay, plaster

2026

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