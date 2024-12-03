Castle View Poms (A chapter of DCEF)'s shop

May 2024 Monthly Female Dancer Fee
$800
June 2024 Monthly Female Dancer Fee
$912
July 2024 Monthly Female Dancer Fee
$912
August 2024 Monthly Female Dancer Fee
$912
September 2024 Monthly Female Dancer Fee
$912
October 2024 Monthly Female Dancer Fee
$912
November 2024 Monthly Female Dancer Fee
$912
December 2024 Monthly Dancer Fee
$225
January 2025 Monthly Dancer Fee
$225
February 2025 Monthly Dancer Fee
$225
September 2024 Booster Fee
$100
December 2024 Booster Fee
$100
