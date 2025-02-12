Offered by

Columbia Community Center of Seventh-day Adventists

CCC Conquerors Pathfinder Club Registration 2025

Pathfinder Membership
$250

Valid for one year

Registration for September 2025-2026. One time payment of $250 or 2 payment installment $125 now and $125 by 11/30/2025. Contact Dir. Joana Macena to make arrangements.
Pathfinder Staff Membership
$100

Valid for one year

One time payment of $100 or monthly dues at $10. Contact Dir. Macena to make arrangements.
Tan, short slve shirt, sz 8-20- chst 32-41” (Boys)
$21.95

No expiration

Tan, short slve shirt, sz 8-20- chst 43” (Boys)
$23.95

No expiration

Black dress pants-Size 8-14 ( Boys)
$25.95

No expiration

Black dress pants-Size 16-20 ( Boys)
$28.95

No expiration

Tan, button up short- Size 8-20, chest 29-41" (Girls)
$28.95

No expiration

Black skirt. Size 7-16 (Girls)
$25.95

No expiration

World Pathfinder Patch
$2.50

No expiration

Pathfinder Scarf
$9.95

No expiration

Pathfinder Club Patch
$2.50

No expiration

Cloth Slide
$2.50

No expiration

Pathfinder belt and buckle - 30"
$4.95

No expiration

Pathfinder belt and buckle- 40"
$5.95

No expiration

Pathfinder belt and buckle- 50"
$6.95

No expiration

Pathfinder belt and buckle- 60"
$7.95

No expiration

Pathfinder belt and buckle- 70"
$8.95

No expiration

Pathfinder Black Honors Sash (Large)
$7.95

No expiration

Pathfinder Black Honors Sash (XLarge)
$8.95

No expiration

Pathfinder Black Honors Sash (3 wide Large)
$8.95

No expiration

Pathfinder Black Honors Sash (3 wide XLarge)
$9.95

No expiration

Pathfinder Black Honors Sash (3 wide 2XLarge)
$11.95

No expiration

Pathfinder Black Honors Sash (3 wide 3XLarge)
$14.95

No expiration

Allegheny East Conference Patch
$3.50

No expiration

Club Crest
$4.50

No expiration

Club T-shirt (Pathfinder)
$10

No expiration

Club T-shirt (Staff)
$15

No expiration

Teal Beret
$13.80

No expiration

Beret Triangle
$1.20

No expiration

