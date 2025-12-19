Scotia-Glenville Pipe Band, Inc.

Hosted by

Scotia-Glenville Pipe Band, Inc.

CD Indoor 2026

Scotia-Glenville Middle School

10 Prestige Pkwy, Scotia, NY 12302

Grade 1 Piping
$60

Grade 2 Piping
$60

Grade 3 Piping
$60

Grade 4 Sr. Piping
$50

Grade 4 Jr. Piping
$50

Grade 5 Piping
$40

Practice Chanter
$20

Drumming: Grade 1 Snare
$40

Drumming: Grade 2 Snare
$40

Drumming: Grade 3 Snare
$40
Drumming: Grade 4 Sr. Snare
$30

Drumming: Grade 4 Jr. Snare
$30

Drumming: Grade 5 Snare
$30

Drumming: Practice Pad
$20

Drumming: Grade 1 Tenor
$40

Drumming: Grade 2 Tenor
$40

Drumming: Grade 3 Tenor
$40

Drumming: Grade 4 Tenor
$30

Drumming: Grade 1 Bass
$40

Drumming: Grade 2 Bass
$40

Drumming: Grade 3 Bass
$40

Drumming: Grade 4 Bass
$30

Mini Band
$150

