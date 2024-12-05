The Cedar Ridge Elementary Spirit Store

Port & Company® Core Blend Tee (5.5-ounce, 50/50 cotton/poly)
Colors: Jet Black, or Charcoal
Youth sizes: XS-XL
measurements: https://www.apparelvideos.com/cs/CatalogBrowser?todo=mm&productId=PC55Y
ADULT T-shirt (S-XL)
$10
Port & Company® Core Blend Tee (5.5-ounce, 50/50 cotton/poly)
Colors: Jet Black, or Dark Heather Grey
Adult Sizes:S-XL
measurements: https://www.apparelvideos.com/cs/CatalogBrowser?todo=mm&productId=PC55
ADULT T-Shirt (2X-4X)
$13
Port & Company® Core Blend Tee (5.5-ounce, 50/50 cotton/poly)
Colors: Jet Black, or Dark Heather Grey
Adult Sizes: 2X, 3X, 4X
measurements: https://www.apparelvideos.com/cs/CatalogBrowser?todo=mm&productId=PC55
YOUTH Long Sleeve
$13
Port & Company® Long Sleeve Core Cotton Tee(5.4-ounce, 100% cotton)
Colors: Jet Black, or Dark Heather Grey
Youth sizes: XS-XL
measurements:https://www.apparelvideos.com/cs/CatalogBrowser?todo=mm&productId=PC54YLS
Adult Long Sleeve (S-XL)
$13
Port & Company® Long Sleeve Core Cotton Tee(5.4-ounce, 100% cotton)
Colors: Jet Black, or Dark Heather Grey
Adult Sizes:S-XL
measurements: https://www.apparelvideos.com/cs/CatalogBrowser?todo=mm&productId=PC54LShttps://www.onlineapparelmarket.com/p/4669_DkHtGry
Adult Long Sleeve (2X-4X)
$16
Port & Company® Long Sleeve Core Cotton Tee(5.4-ounce, 100% cotton)
Colors: Jet Black, or Dark Heather Grey
Adult Sizes: 2X, 3X, 4X
measurements: https://www.apparelvideos.com/cs/CatalogBrowser?todo=mm&productId=PC54LS
YOUTH 3/4 Raglan Tee
$15
Port & Company Core Blend 3/4-Sleeve Raglan Tee (5.5-ounce, 50/50 cotton/poly) Color: Athletic Heather Body/Jet Black Sleeves----Youth sizes: M-XL
measurements: https://www.apparelvideos.com/cs/CatalogBrowser?todo=mm&productId=PC55YRS
ADULT 3/4 Raglan Tee (S-XL)
$15
Port & Company Core Blend 3/4-Sleeve Raglan Tee (5.5-ounce, 50/50 cotton/poly)
Color: Athletic Heather Body/Jet Black Sleeves
Adult Sizes:S-XL
measurements:https://www.apparelvideos.com/cs/CatalogBrowser?todo=mm&productId=PC55RS
ADULT 3/4 Raglan Tee (2X-4X)
$18
Port & Company Core Blend 3/4-Sleeve Raglan Tee (5.5-ounce, 50/50 cotton/poly)
Color: Athletic Heather Body/Jet Black Sleeves
Adult Sizes:2X, 3X, 4X
measurements:https://www.apparelvideos.com/cs/CatalogBrowser?todo=mm&productId=PC55RS
YOUTH Hooded Sweatshirt
$25
Port & Company® Essential Fleece Pullover Hooded Sweatshirt (7.8-ounce, 50/50 cotton/poly fleece)
Colors: Jet Black, or Dark Heather Grey
Youth sizes: XS-XL
measurements:https://www.apparelvideos.com/cs/CatalogBrowser?todo=mm&productId=PC90YH
ADULT Hooded Sweatshirt (S-XL)
$25
Port & Company® Essential Fleece Pullover Hooded Sweatshirt (9-ounce, 50/50 cotton/poly fleece)
Colors: Jet Black, or Dark Heather Grey
Adult Sizes:S-XL
measurements:https://www.apparelvideos.com/cs/CatalogBrowser?todo=mm&productId=PC90H
ADULT Hooded Sweatshirt 2X-4X
$28
Port & Company® Essential Fleece Pullover Hooded Sweatshirt (9-ounce, 50/50 cotton/poly fleece)
Colors: Jet Black, or Dark Heather Grey
Adult Extended Sizes: 2X, 3X, 4X
measurements:https://www.apparelvideos.com/cs/CatalogBrowser?todo=mm&productId=PC90H
X-Small YOUTH 3/4 Raglan Tee (limited stock)
$10
Port & Company Core Blend 3/4-Sleeve Raglan Tee (5.5-ounce, 50/50 cotton/poly) Color: Athletic Heather Body/Jet Black Sleeves----Youth size: XS (very limited stock)
measurements: https://www.apparelvideos.com/cs/CatalogBrowser?todo=mm&productId=PC55YRS
