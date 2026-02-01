Celebrity Golf Tournament

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18 HOLES OF GOLF FOR FOUR(4)
LUNCH
SWAG BAG
ACCESS TO EVENT SPONSORS
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PREMIUM ON COURSE BRANDING
COMPLIMEMNTARY EVENT FOURSOME
VIP SWAG BAG
A FREE ROUND OF GOLF AT TPC TAMPA BAY
PROFILE LISTED ON EVENT HOST WEBSITES FOR 1 YEAR
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ON COURSE BRANDING
HALF PRICE EVENT FOURSOME
VIP SWAG BAG
PROFILE LISTED ON EVENT HOST WEBSITES FOR 1 YEAR
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ON COURSE BRANDING
VIP SWAG BAG
PROFILE LISTED ON EVENT HOST WEBSITES FOR 1 YEAR
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CLUBHOUSE AND ON COURSE VENDING
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18” X 24” FULL COLOR TEE BOX SIGN
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