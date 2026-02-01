Garland V. Stewart Foundation

Hosted by

Garland V. Stewart Foundation

About this event

Celebrity Golf Tournament

5300 W Lutz Lake Fern Rd

Lutz, FL 33558, USA

EVENT FOURSOME
$1,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets

INCLUDES:

18 HOLES OF GOLF FOR FOUR(4)

LUNCH

SWAG BAG

ACCESS TO EVENT SPONSORS

10K EVENT SPONSOR
$10,000

INCLUDES:

PREMIUM ON COURSE BRANDING

COMPLIMEMNTARY EVENT FOURSOME

VIP SWAG BAG

A FREE ROUND OF GOLF AT TPC TAMPA BAY

PROFILE LISTED ON EVENT HOST WEBSITES FOR 1 YEAR

5K EVENT SPONSOR
$5,000

INCLUDES:

ON COURSE BRANDING

HALF PRICE EVENT FOURSOME

VIP SWAG BAG

PROFILE LISTED ON EVENT HOST WEBSITES FOR 1 YEAR

2.5K EVENT SPONSOR
$2,500

INCLUDES:

ON COURSE BRANDING

VIP SWAG BAG

PROFILE LISTED ON EVENT HOST WEBSITES FOR 1 YEAR

GENERAL EVENT SPONSOR
$250

INCLUDES:

CLUBHOUSE AND ON COURSE VENDING


TEE BOX SPONSOR
$250

INCLUDES:

18” X 24” FULL COLOR TEE BOX SIGN


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