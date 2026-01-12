Cheers to 30 Years: Event Page

About this event
MAKE A DONATION OF YOUR CHOICE TO SUPPORT HILLTOP MONTESSORI SCHOOL.
SINGLE EVENT TICKET
PHOTOBOOTH SPONSOR
-2 EVENT TICKETS
-VIP SPONSORS ‘PRE-EVENT COCKTAIL SOCIAL HOUR’ AT THE MT LAUREL WILENSKY HOME @ 4:30 PM
-NAME/BUSINESS RECOGNIZED ON EVENT PAGE
DJ SPONSOR
-4 EVENT TICKETS
-VIP SPONSORS ‘PRE-EVENT COCKTAIL SOCIAL HOUR’ AT THE MT LAUREL WILENSKY HOME @ 4:30 PM
-NAME RECOGNIZED ON EVENT PAGE
-4 COMMEMORATIVE EVENT T-SHIRTS
-NAME INCLUDED ON THE BACK OF EVENT T-SHIRT
-NAME INCLUDED ON MARKETING MATERIALS
BEVERAGE SPONSOR
-6 EVENT TICKETS
-VIP SPONSORS ‘PRE-EVENT COCKTAIL SOCIAL HOUR’ AT THE MT LAUREL WILENSKY HOME @ 4:30 PM
-NAME RECOGNIZED ON EVENT PAGE
-6 COMMEMORATIVE EVENT T-SHIRTS
-NAME INCLUDED ON THE BACK OF EVENT T-SHIRT
-NAME INCLUDED ON MARKETING MATERIALS
-NAME OR COMPANY NAME DISPLAYED ON BAR SIGNAGE AS BEVERAGE SPONSOR.
FOOD SPONSOR
-10 EVENT TICKETS
-VIP SPONSORS ‘PRE-EVENT COCKTAIL SOCIAL HOUR’ AT THE MT LAUREL WILENSKY HOME @ 4:30 PM
-NAME RECOGNIZED ON EVENT PAGE
-10 COMMEMORATIVE EVENT T-SHIRTS
-NAME INCLUDED ON THE BACK OF EVENT T-SHIRT
-NAME INCLUDED ON MARKETING MATERIALS
-ACKNOWLEDGEMENT DURING EVENT
-DEDICATED SOCIAL MEDIA POST FOR PERSON &/OR COMPANY
-NAME DISPLAYED ON FOOD TABLE AS FOOD SPONSOR
TITLE SPONSOR
BECOME THE 2026 HILLTOP SPONSOR. WE'LL PROMOTE YOUR NAME/COMPANY DURING OUR NEXT SCHOOLYEAR.
$30,00 FOR 3O YEARS OF HILLTOP.
HONOR OUR VERY OWN QUEEN BEE, CINDI STEHR, BY DONATING AND BECOMING OUR TITLE SPONSOR.
NAME OR COMPANY NAME INCLUDED IN THE NAME OF OUR EVENT AND ALL MARKETING AND EVENT MATERIALS.
-15 EVENT TICKETS
-VIP SPONSORS ‘PRE-EVENT COCKTAIL SOCIAL HOUR’ AT THE MT LAUREL WILENSKY HOME @ 4:30 PM
-NAME RECOGNIZED ON EVENT PAGE
-15 COMMEMORATIVE EVENT T-SHIRTS
-NAME INCLUDED ON THE BACK OF EVENT T-SHIRT
-NAME INCLUDED ON MARKETING MATERIALS
-ACKNOWLEDGEMENT DURING EVENT
-DEDICATED SOCIAL MEDIA POST FOR PERSON &/OR COMPANY
-PLAQUE TO NAME A CLASSROOM TO HONOR SOMEONE OF YOUR CHOOSING
no sponsors listed on back of youth tshirt
sizes xs-xl
(Size selected in next question)
sponsors listed on back
Sizes S-3XL
Gildan Heavy Cotton
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!