Hilltop Montessori School Inc

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Hilltop Montessori School Inc

About this event

Cheers to 30 Years: Event Page

6 Abbott Square

Birmingham, AL 35242, USA

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BEE KEEPER
$100

SINGLE EVENT TICKET

HONEYBEE
$500

PHOTOBOOTH SPONSOR


-2 EVENT TICKETS

-VIP SPONSORS ‘PRE-EVENT COCKTAIL SOCIAL HOUR’ AT THE MT LAUREL WILENSKY HOME @ 4:30 PM

-NAME/BUSINESS RECOGNIZED ON EVENT PAGE

BEEHIVE
$1,000

DJ SPONSOR


-4 EVENT TICKETS

-VIP SPONSORS ‘PRE-EVENT COCKTAIL SOCIAL HOUR’ AT THE MT LAUREL WILENSKY HOME @ 4:30 PM

-NAME RECOGNIZED ON EVENT PAGE

-4 COMMEMORATIVE EVENT T-SHIRTS

-NAME INCLUDED ON THE BACK OF EVENT T-SHIRT

-NAME INCLUDED ON MARKETING MATERIALS


POLLINATOR
$2,500

BEVERAGE SPONSOR


-6 EVENT TICKETS

-VIP SPONSORS ‘PRE-EVENT COCKTAIL SOCIAL HOUR’ AT THE MT LAUREL WILENSKY HOME @ 4:30 PM

-NAME RECOGNIZED ON EVENT PAGE

-6 COMMEMORATIVE EVENT T-SHIRTS

-NAME INCLUDED ON THE BACK OF EVENT T-SHIRT

-NAME INCLUDED ON MARKETING MATERIALS

-NAME OR COMPANY NAME DISPLAYED ON BAR SIGNAGE AS BEVERAGE SPONSOR.


HONEYCOMB
$7,500

FOOD SPONSOR


-10 EVENT TICKETS

-VIP SPONSORS ‘PRE-EVENT COCKTAIL SOCIAL HOUR’ AT THE MT LAUREL WILENSKY HOME @ 4:30 PM

-NAME RECOGNIZED ON EVENT PAGE

-10 COMMEMORATIVE EVENT T-SHIRTS

-NAME INCLUDED ON THE BACK OF EVENT T-SHIRT

-NAME INCLUDED ON MARKETING MATERIALS

-ACKNOWLEDGEMENT DURING EVENT

-DEDICATED SOCIAL MEDIA POST FOR PERSON &/OR COMPANY

-NAME DISPLAYED ON FOOD TABLE AS FOOD SPONSOR

QUEEN BEE
$30,000

TITLE SPONSOR


BECOME THE 2026 HILLTOP SPONSOR. WE'LL PROMOTE YOUR NAME/COMPANY DURING OUR NEXT SCHOOLYEAR. 


$30,00 FOR 3O YEARS OF HILLTOP.


HONOR OUR VERY OWN QUEEN BEE, CINDI STEHR, BY DONATING AND BECOMING OUR TITLE SPONSOR.


NAME OR COMPANY NAME INCLUDED IN THE NAME OF OUR EVENT AND ALL MARKETING AND EVENT MATERIALS.


-15 EVENT TICKETS

-VIP SPONSORS ‘PRE-EVENT COCKTAIL SOCIAL HOUR’ AT THE MT LAUREL WILENSKY HOME @ 4:30 PM

-NAME RECOGNIZED ON EVENT PAGE

-15 COMMEMORATIVE EVENT T-SHIRTS

-NAME INCLUDED ON THE BACK OF EVENT T-SHIRT

-NAME INCLUDED ON MARKETING MATERIALS

-ACKNOWLEDGEMENT DURING EVENT

-DEDICATED SOCIAL MEDIA POST FOR PERSON &/OR COMPANY

-PLAQUE TO NAME A CLASSROOM TO HONOR SOMEONE OF YOUR CHOOSING

YOUTH EVENT T-SHIRT
$25

no sponsors listed on back of youth tshirt


sizes xs-xl

(Size selected in next question)

ADULT EVENT T-SHIRT
$28

sponsors listed on back


Sizes S-3XL


Gildan Heavy Cotton

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