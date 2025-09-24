Celebrating Diwali 2025 & Sardar Patel Bhavan 25th Anniversary - RSVP

Life Member will get free ticket.
Life Member Spouse will get free ticket.
Life Member Unmarried children up to 23 years of age receive free admission.
Life Member Parents will get free ticket.
Life Member In-Laws will get free ticket.
Annual Member will get free ticket.
Annual Member Spouse will get free ticket.
Annual Member Unmarried children up to 23 years of age receive free admission.
Annual Member Parents will get free ticket.
Annual Member In-Laws will get free ticket.
