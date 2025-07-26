Celebration of Hope Sponsorships

Hosted by
About this event
787 Lafayette Rd, Medina, OH 44256, USA
• Premier sponsor recognition
• Tickets + VIP reception access
• Full-page ad in event program
• Logo on website & signage
• Name on Cups plaque
• Tickets + VIP reception access
• 3/4-page ad
• Website & signage recognition
• Name on Cups plaque
• Tickets + VIP reception access
• 1/2-page ad
• Website & plaque recognition
• Tickets
• 1/4-page ad
• Website recognition
• Tickets
• Listed in program
• Website recognition
• 1 ticket
• Listed in program
• Website recognition
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!